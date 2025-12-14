Lze poslouchat váš telefon i TV, varuje exšpion. Výbavu CIA kupuje na Amazonu

CIA nás oposlouchává přes naše telefony a kamery na noteboocích, přiznal bývalý agent v rozhovoru pro web LADBible. Navíc varuje, že služba dokáže převzít kontrolu i nad vaší chytrou televizí, a to i když je vypnutá.
Mohou prý proměnit reproduktor v mikrofon, aby mohli poslouchat, co se v místnosti říká. Tato tvrzení podpořil odkazem na masivní únik dokumentů Vault 7 z roku 2017, který odhalil, že CIA dokáže zachytit komunikaci prakticky kohokoliv.
|
Syn náměstkyně šéfa CIA dostal v Doněcku bustu. Je po něm pojmenovaná i škola
Možná byste čekali, že špioni používají jen futuristické vychytávky za miliony, Kiriakou však prozradil paradoxní tajemství zpravodajské techniky. „95 procent vybavení je zakoupeno na Amazon.com,“ prozradil. Podle něj je to zkrátka levnější a rychlejší, než vyvíjet vlastní nástroje.
Sám popsal svou nejzajímavější zkušenost s technikou, která se odehrála v Pákistánu, kde na tržišti koupil obyčejný kožený kufřík v přepočtu asi za dvě stě korun. Technici CIA poté během tří dnů vytáhli z kůže nitě, nahradili je drátem fungujícím jako odposlech a do podšívky zašili miniaturní baterie. „Moji kolegové o půl míle dál byli schopni poslouchat celou schůzku,“ vzpomíná Kiriakou na zařízení, jež na první pohled vypadalo jako prázdná taška.
John Kiriakou
Veřejně v minulosti promluvil o praktikách CIA a stal se tak prvním důstojníkem, který potvrdil používání mučicí techniky ve vodě s názvem waterboarding. Následně byl vládou USA stíhán, přičemž původně čelil obviněním z několika závažných trestných činů, včetně špionáže. V roce 2012 nakonec přijal dohodu s prokurátory a přiznal se k nezákonnému vyzrazení jména tajného agenta CIA novináři. Za tento trestný čin byl odsouzen k 30 měsícům vězení a stal se tak jediným člověkem v historii spojeným s programem mučení CIA, který si odseděl trest ve vězení.
Sociopatické sklony
Zajímavý vhled nabídl bývalý agent i do psychologie náboru. CIA podle něj nehledá svalovce, ale lidi se „sociopatickými sklony“. Úplní sociopati jsou sice nekontrolovatelní, ale jedinci s těmito sklony prý pociťují lítost, a přesto jsou schopni plnit morálně pochybné rozkazy – například se vloupat do ambasády, když selže diplomacie.
Proces získávání informátorů (agentů) pak přirovnal spíše ke svádění. Agent se s cílem spřátelí, tráví s ním čas na obědech a večeřích a platí drahé dovolené či rybaření na moři, které by si dotyčný nemohl dovolit. „Pak se staneme nejlepšími přáteli a já řeknu: ‚Udělal bys pro mě laskavost?‘“ popisuje Kiriakou moment, kdy přátelství přechází ve zradu za peníze.
Ztráta soukromí
Kiriakou také potvrdil, že CIA umí nechat lidi „zmizet“. Po 11. září vznikla síť tajných věznic, o kterých často nevěděli ani prezidenti zemí, v nichž se nacházely. Na druhou stranu agentura umí nechat zmizet i své vlastní lidi nebo přeběhlíky – dá jim peníze a nechá je dožít pod smyšlenou identitou.
Agenta však nejvíce udivuje, kolik informací o sobě lidé prozrazují dobrovolně. „Vždy mě udivovalo, jak legitimní zpravodajské cíle doslova vystavily celé své životy na LinkedIn a Facebook,“ nechápe Kiriakou. „Pokud si ceníte svého soukromí, musíte se držet dál od sociálních médií,“ radí v rozhovoru jasně.
|
Chcete do USA? Ukažte své příspěvky na sítích. Úřady chtějí lustrovat turisty
Právě sociální sítě mohou v USA leccos prozradit. Běžní občané navštěvující Spojené státy mohou o své online soukromí přijít úřední cestou. V rámci systému ESTA chtějí úřady zavést poskytnutí historie sociálních sítí za posledních pět let.
Kromě toho zemi zajímají e-mailové adresy či telefonní čísla používaná v uplynulé dekádě a v některých případech i biometrické údaje. I pro obyčejnou dovolenou tak platí, že digitální stopa je dnes veřejným statkem.