Lze poslouchat váš telefon i TV, varuje exšpion. Výbavu CIA kupuje na Amazonu

Autor:
  16:00
Bývalý vyšetřovatel CIA John Kiriakou se rozpovídal o detailech práce tajných služeb. Potvrdil, že zpravodajci využívají telefony i chytré televize k odposlechům. Lidé o sobě ale často dávají agentům informace zcela zdarma na sociálních sítích. Odhaluje, jak se rekrutují špioni a jakou výbavu při špionáži může organizace použít.
John Kiriakou, bývalý agent CIA, odsouzený za předání utajovaných informací...

John Kiriakou, bývalý agent CIA, odsouzený za předání utajovaných informací novináři, hovoří během protestu před sídlem ministerstva spravedlnosti ve Washingtonu, D.C. (11. dubna 2023). | foto: Profimedia.cz

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) otevřela novinářům dveře tajného...
ilustrační snímek
Jeden z dokumentů CIA, které zveřejnily stránky Wikileaks
Odhalení „Vault 7“ předcházelo odhalení z února 2017, ve kterém WikiLeaks...
16 fotografií

CIA nás oposlouchává přes naše telefony a kamery na noteboocích, přiznal bývalý agent v rozhovoru pro web LADBible. Navíc varuje, že služba dokáže převzít kontrolu i nad vaší chytrou televizí, a to i když je vypnutá.

Mohou prý proměnit reproduktor v mikrofon, aby mohli poslouchat, co se v místnosti říká. Tato tvrzení podpořil odkazem na masivní únik dokumentů Vault 7 z roku 2017, který odhalil, že CIA dokáže zachytit komunikaci prakticky kohokoliv.

Syn náměstkyně šéfa CIA dostal v Doněcku bustu. Je po něm pojmenovaná i škola

Možná byste čekali, že špioni používají jen futuristické vychytávky za miliony, Kiriakou však prozradil paradoxní tajemství zpravodajské techniky. „95 procent vybavení je zakoupeno na Amazon.com,“ prozradil. Podle něj je to zkrátka levnější a rychlejší, než vyvíjet vlastní nástroje.

Sám popsal svou nejzajímavější zkušenost s technikou, která se odehrála v Pákistánu, kde na tržišti koupil obyčejný kožený kufřík v přepočtu asi za dvě stě korun. Technici CIA poté během tří dnů vytáhli z kůže nitě, nahradili je drátem fungujícím jako odposlech a do podšívky zašili miniaturní baterie. „Moji kolegové o půl míle dál byli schopni poslouchat celou schůzku,“ vzpomíná Kiriakou na zařízení, jež na první pohled vypadalo jako prázdná taška.

John Kiriakou

Veřejně v minulosti promluvil o praktikách CIA a stal se tak prvním důstojníkem, který potvrdil používání mučicí techniky ve vodě s názvem waterboarding. Následně byl vládou USA stíhán, přičemž původně čelil obviněním z několika závažných trestných činů, včetně špionáže. V roce 2012 nakonec přijal dohodu s prokurátory a přiznal se k nezákonnému vyzrazení jména tajného agenta CIA novináři. Za tento trestný čin byl odsouzen k 30 měsícům vězení a stal se tak jediným člověkem v historii spojeným s programem mučení CIA, který si odseděl trest ve vězení.

Sociopatické sklony

Zajímavý vhled nabídl bývalý agent i do psychologie náboru. CIA podle něj nehledá svalovce, ale lidi se „sociopatickými sklony“. Úplní sociopati jsou sice nekontrolovatelní, ale jedinci s těmito sklony prý pociťují lítost, a přesto jsou schopni plnit morálně pochybné rozkazy – například se vloupat do ambasády, když selže diplomacie.

Proces získávání informátorů (agentů) pak přirovnal spíše ke svádění. Agent se s cílem spřátelí, tráví s ním čas na obědech a večeřích a platí drahé dovolené či rybaření na moři, které by si dotyčný nemohl dovolit. „Pak se staneme nejlepšími přáteli a já řeknu: ‚Udělal bys pro mě laskavost?‘“ popisuje Kiriakou moment, kdy přátelství přechází ve zradu za peníze.

Ztráta soukromí

Kiriakou také potvrdil, že CIA umí nechat lidi „zmizet“. Po 11. září vznikla síť tajných věznic, o kterých často nevěděli ani prezidenti zemí, v nichž se nacházely. Na druhou stranu agentura umí nechat zmizet i své vlastní lidi nebo přeběhlíky – dá jim peníze a nechá je dožít pod smyšlenou identitou.

Agenta však nejvíce udivuje, kolik informací o sobě lidé prozrazují dobrovolně. „Vždy mě udivovalo, jak legitimní zpravodajské cíle doslova vystavily celé své životy na LinkedIn a Facebook,“ nechápe Kiriakou. „Pokud si ceníte svého soukromí, musíte se držet dál od sociálních médií,“ radí v rozhovoru jasně.

Chcete do USA? Ukažte své příspěvky na sítích. Úřady chtějí lustrovat turisty

Právě sociální sítě mohou v USA leccos prozradit. Běžní občané navštěvující Spojené státy mohou o své online soukromí přijít úřední cestou. V rámci systému ESTA chtějí úřady zavést poskytnutí historie sociálních sítí za posledních pět let.

Kromě toho zemi zajímají e-mailové adresy či telefonní čísla používaná v uplynulé dekádě a v některých případech i biometrické údaje. I pro obyčejnou dovolenou tak platí, že digitální stopa je dnes veřejným statkem.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Při střelbě na pláži v Sydney zemřelo dvanáct lidí. Konala se zde chanuka

Záchranáři zasahují na místě střelby na pláži Bondi Beach v Sydney. (14....

Při střelbě na pláži Bondi Beach v Sydney zahynulo 12 lidí včetně jednoho z útočníků, uvedl premiér státu Nový Jižní Wales Chris Minns. Na pláži se konala oslava židovského svátku chanuka. Policie...

14. prosince 2025  9:51,  aktualizováno  16:10

V sobotu měla Zuzana Mrázová svatbu, v pondělí už bude novou ministryní

Před pondělním jmenováním do vlády se budoucí ministryně pro místní rozvoj...

Zuzana Mrázová zažívá velké životní okamžiky. V pondělí se poslankyně ANO stane novou ministryní pro místní rozvoj, když ji na Hradě jmenuje členkou vlády prezident Petr Pavel. O víkendu se bývalá...

14. prosince 2025  16:10

Lze poslouchat váš telefon i TV, varuje exšpion. Výbavu CIA kupuje na Amazonu

John Kiriakou, bývalý agent CIA, odsouzený za předání utajovaných informací...

Bývalý vyšetřovatel CIA John Kiriakou se rozpovídal o detailech práce tajných služeb. Potvrdil, že zpravodajci využívají telefony i chytré televize k odposlechům. Lidé o sobě ale často dávají agentům...

14. prosince 2025

Správa železnic provizorně otevřela nádraží, i když stavbu dokončí až v květnu

Od neděle 14. prosince se na železniční stanici Jihlava město vrací cestující....

Všude kolem ploty a za nimi bláto. To bude první dojem pro řadu cestujících, kteří se od neděle rozhodnou nastoupit do vlaku nebo z něj vystoupit na nádraží Jihlava – město. Po roční pauze zde znovu...

14. prosince 2025  15:51

Zelenskyj je v Berlíně. Můžeme udělat kompromis o NATO, připustil

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (8. prosince 2025)

Evropské a americké bezpečnostní záruky pro Ukrajinu by mohly být náhradou členství země v NATO, připustil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdůraznil přitom, že by to byl z ukrajinské strany...

14. prosince 2025  12:45,  aktualizováno  15:41

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

14. prosince 2025  14:42,  aktualizováno  15:41

Starosta Náchoda Birke opouští po sjezdu SOCDEM. Ze strany mizejí známé tváře

Jan Birke

Starosta Náchoda, bývalý poslanec za sociální demokracii Jan Birke opouští po 27 letech SOCDEM v reakci na výsledek sjezdu, který do čela strany zvolil Jiřího Nedvěda. Ten byl lídrem kandidátky...

14. prosince 2025  15:23

Rekonstrukce: jak se ztratil školák ze Zlínska? Policie jej našla, je v pořádku

Premium
Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na...

Dvanáctiletý školák ze Zlínska záhadně zmizel ve čtvrtek ráno, když měl jet autobusem do školy ve Zlíně. Jeho zmizení provázela řada nejasností. Na autobus pravděpodobně vůbec nedošel. Chlapec je...

14. prosince 2025  11:45,  aktualizováno  14:48

Poslankyně se přely o střetu zájmů Babiše i stavu státního rozpočtu

Andrej Babiš a Alena Schillerová do Brna za voliči na vánoční trhy (13....

Možný střet zájmů Andreje Babiše se stal hlavním tématem nedělních Otázek Václava Moravce. Poslankyně ANO, ODS, STAN a Motoristů sobě se přely o to, zda je situace vyřešená, kdo má nést odpovědnost a...

14. prosince 2025  14:40

Rohy, kožichy i kontaktní čočky. Navštívili jsme největší sraz krampusáků v Česku

Přípravy na čertovské řádění. Srazu se jako vystupující zúčastnila s rodinou i...

Vítejte v pekle. A kdo si nepohlídá děti, tomu je čerti klidně odnesou. S tímto varováním vyrazilo v sobotu v podvečer mezi diváky na českobudějovickém výstavišti zhruba čtyřicet účinkujících skupin....

14. prosince 2025  13:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Šest let online výuky. Některé ukrajinské děti neznají školu, nové vznikají pod zemí

Vstup do podzemní školy v Záporožské oblasti na východě Ukrajiny (8. prosince...

Realitou pro mnoho ukrajinských žáků je už téměř šestým rokem online výuka. Zejména oblasti na východě země prezenční výuku téměř neumožňují. Dopad na psychické zdraví dětí je obrovský. Řešením se...

14. prosince 2025  13:25

Při nehodě na D48 ráno zemřel řidič, narazil autem do svodidel

Při nehodě na dálnici D48 u obce Dobrá zemřel řidič. Narazil s vozem do...

Při nehodě na dálnici D48 u obce Dobrá na Frýdecko-Místecku zemřel v neděli ráno sedmadvacetiletý řidič. Svým osobním autem narazil do svodidel. Příčiny neštěstí policisté zjišťují, provoz se na...

14. prosince 2025  12:07,  aktualizováno  13:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.