První použití této technologie v terénu nepřímo zmínil na pondělní tiskové konferenci v Bílém domě prezident Donald Trump společně s ředitelem CIA Johnem Ratcliffem. Následně její zapojení médiím potvrdili pod zárukou anonymity příslušníci amerických zpravodajských služeb.
Nástroj zvaný „Ghost Murmur“ své jméno nezískal náhodou. „Ten název je záměrný. Murmur je klinický termín pro srdeční rytmus. Ghost (duch) odkazuje na někoho, kdo zdánlivě zmizel,“ popisuje technologii deníku The New York Post nejmenovaný zdroj z prostředí zpravodajských služeb.
Přístroj využívá kvantovou magnetometrii, která dokáže i na velké vzdálenosti nalézt elektromagnetický „otisk“ lidského srdečního rytmu. Nalezená data navíc následně kombinuje se softwarem na bázi umělé inteligence, který signál očistí od okolního šumu.
Podle dalších zdrojů z prostředí amerických zpravodajských služeb novinku zprostředkovala firma Skunk Works, jež se na vývoji vysoce tajných leteckých technologiích podílí. Samotná firma se nicméně vyjádřit odmítla.
Americký důstojník po sestřelení svého letounu přežíval dva dny v nehostinném terénu. Kromě CIA po něm navíc pátraly i íránské jednotky, které motivovala k nalezení pilota vypsaná odměna.
Podle amerických zpravodajů byla však pustá a neobydlená krajina pro první nasazení této nové technologie ideální, protože signál mohl přístroj nerušeně přijímat.
Technologie sama totiž zatím není bezchybná a dobře funguje především v odhaleném terénu. To dokazuje i fakt, že zraněného pilota přístroj vypátral až ve chvíli, kdy sám vystoupil ze skalní průrvy, v níž se do té doby ukrýval.