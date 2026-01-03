CIA podle člověka obeznámeného s prací agentury měla od srpna ve Venezuele skupinu tajných agentů. Ti shromažďovali informace o Madurově životním stylu a pohybu, uvádí NYT.
Jejich zdroj z venezuelské vlády monitoroval místo pobytu Madura dny a momenty před americkou vojenskou operací, píše NYT. Informace od něj CIA porovnávala s tím, co zjistila prostřednictvím dronů, které prováděly konstantní sledování prezidenta napříč celou Venezuelou.
Není jasné, jakým způsobem CIA získala dotyčného informátora na svou stranu. Bývalí činitelé však uvedli, že agentuře nepochybně pomohla odměna ve výši 50 milionů dolarů, kterou americká vláda vypsala za informace vedoucí k Madurově dopadení.
Nejmenovaný vysoce postavený činitel uvedl, že CIA „napíchla“ Madura už na začátku sledování a znala tedy jeho polohu. Operace byla výsledkem „měsíců pečlivého plánování“ a zahrnovala hlubokou spolupráci mezi tajnými službami a armádou.
Americký prezident Donald Trump v říjnu přiznal, že povolil CIA provádět ve Venezuele tajné operace. NYT v té době uváděl, že Trumpovo rozhodnutí umožňuje CIA uskutečnit i smrtící operace ve Venezuele a Ústřední zpravodajská služba by také mohla podniknout tajné kroky přímo proti Madurovi.
Sobotní akce ve Venezuele ale byla spíš akce amerických speciálních sil než CIA, upozorňuje NYT, ačkoliv agentura hrála klíčovou roli. Podle stanice CBS Madura zadržela elitní speciální jednotka Delta Force.
Trump uvedl, že Američané se zmocnili venezuelského vůdce z místa, které označil jako přísně střeženou pevnost. Maduro se před svým zadržením pokoušel dostat do „bezpečného prostoru“. „Byl ale tak rychle přemožen, že se tam nedostal,“ dodal šéf Bílého domu. .