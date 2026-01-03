CIA měla svého špeha ve venezuelské vládě. Madura nonstop sledovaly drony

Autor:
  18:20
Venezuelský prezident Nicolás Maduro byl pod dohledem zdroje přímo z tamní vlády, který pracoval pro americkou Ústřední zpravodajskou službu (CIA). Američané sledovali venezuelského vůdce i prostřednictvím „neviditelných“ dronů a napíchli jej, tvrdí s odvoláním na své zdroje list The New York Times.
Venezuelským Caracasem otřásly výbuchy

Venezuelským Caracasem otřásly výbuchy | foto: Reuters

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)
Spojené státy zaútočili na Venezuelu. (3. ledna 2025)
Spojené státy zaútočili na Venezuelu. (3. ledna 2025)
Venezuela ukazuje škody po americkém útoku
15 fotografií

CIA podle člověka obeznámeného s prací agentury měla od srpna ve Venezuele skupinu tajných agentů. Ti shromažďovali informace o Madurově životním stylu a pohybu, uvádí NYT.

Jejich zdroj z venezuelské vlády monitoroval místo pobytu Madura dny a momenty před americkou vojenskou operací, píše NYT. Informace od něj CIA porovnávala s tím, co zjistila prostřednictvím dronů, které prováděly konstantní sledování prezidenta napříč celou Venezuelou.

Není jasné, jakým způsobem CIA získala dotyčného informátora na svou stranu. Bývalí činitelé však uvedli, že agentuře nepochybně pomohla odměna ve výši 50 milionů dolarů, kterou americká vláda vypsala za informace vedoucí k Madurově dopadení.

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nejmenovaný vysoce postavený činitel uvedl, že CIA „napíchla“ Madura už na začátku sledování a znala tedy jeho polohu. Operace byla výsledkem „měsíců pečlivého plánování“ a zahrnovala hlubokou spolupráci mezi tajnými službami a armádou.

Americký prezident Donald Trump v říjnu přiznal, že povolil CIA provádět ve Venezuele tajné operace. NYT v té době uváděl, že Trumpovo rozhodnutí umožňuje CIA uskutečnit i smrtící operace ve Venezuele a Ústřední zpravodajská služba by také mohla podniknout tajné kroky přímo proti Madurovi.

Sobotní akce ve Venezuele ale byla spíš akce amerických speciálních sil než CIA, upozorňuje NYT, ačkoliv agentura hrála klíčovou roli. Podle stanice CBS Madura zadržela elitní speciální jednotka Delta Force.

Trump uvedl, že Američané se zmocnili venezuelského vůdce z místa, které označil jako přísně střeženou pevnost. Maduro se před svým zadržením pokoušel dostat do „bezpečného prostoru“. „Byl ale tak rychle přemožen, že se tam nedostal,“ dodal šéf Bílého domu. .

Vstoupit do diskuse (25 příspěvků)

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Nejčtenější

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Saddáma zkopal a poplival. A pak se s dopadeným diktátorem triumfálně vyfotil

Irácko-americký překladatel Samir za dohledu příslušníků amerických speciálních...

To měl být on? Muž, který více než dvě dekády železnou rukou vládl Iráku? Teď se zkrvavený krčil u nohou amerického komanda a prosil o život... Příběh dopadení Saddáma Husajna přináší další díl...

Zakuklenci se samopaly a 20 kg kokainu z Británie. Jak a proč zatkli Karlose Vémolu

Premium
Bezmocný bojovník. Karel „Karlos“ Vémola v poutech poté, co ho na cestě do...

Bojovník MMA Karlos „Terminátor“ Vémola vyrazil v úterý ráno, den před Štědrým dnem, do Prahy na operaci zubů kvůli zánětu čelisti. Vyjel ze své honosné vily „Vémoland“ v Měchenicích, ale když...

Další úspěch mlčenlivých profesionálů. Za zajetím Madura stojí elitní jednotka

Premium
Příslušník americké elitní jednotky Delta Force (8. března 2007)

Zadržení venezuelského prezidenta Nicola Madura podle zdrojů stanice CBS provedla elitní jednotka Delta Force. Ta by si tak připsala další významný úspěch. Stála za zajetím panamského diktátora...

3. ledna 2026

Venezuelu budeme řídit, dokud nebude možné bezpečně předat moc, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump během tiskové konference po americkém úderu na...

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že USA budou řídit Venezuelu, dokud nebude možné bezpečně předat moc. Na tiskové konferenci nevyloučil druhý úder proti této latinskoamerické zemi. Spojené...

3. ledna 2026  18:05,  aktualizováno  18:49

Šéf digitální agentury promluvil o potížích s eDoklady. Chybí nám peníze na lidi, říká

Ředitel Digitální a informační agentury (DIA) Petr Kuchař.

Asi tři měsíce vede Digitální a informační agenturu Petr Kuchař. Do funkce zamířil poté, co jeho předchůdce rezignoval kvůli problémům s eDoklady při říjnových sněmovních volbách. Kuchař v rozhovoru...

3. ledna 2026  18:29

CIA měla svého špeha ve venezuelské vládě. Madura nonstop sledovaly drony

Venezuelským Caracasem otřásly výbuchy

Venezuelský prezident Nicolás Maduro byl pod dohledem zdroje přímo z tamní vlády, který pracoval pro americkou Ústřední zpravodajskou službu (CIA). Američané sledovali venezuelského vůdce i...

3. ledna 2026  18:20

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Přímý přenos
Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

3. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  17:59

Takto katedrálu svatého Víta neznáte. Jedinečné detailní snímky chlouby Prahy

Během několikaleté práce vzniklo desetitisíce snímků katedrály sv. Víta, ty...

Desetitisíce fotografií, desítky dnů různých obhlídek, zkoušení a hledání a bezpočet hodin strávených s fotoaparátem přímo v katedrále. Celkem tři roky práce. A výsledek? Jedinečné detailní snímky...

3. ledna 2026  17:24

Lídryně venezuelské opozice prolomila mlčení. Jsme připraveni převzít moc, řekla

María Corina Machadová – vůdkyně venezuelské opozice, která po zadržení...

Venezuelská opozice je připravena převzít moc, uvedla v prvním prohlášení po americkém úderu její vůdkyně María Corina Machadová. Znovu zopakovala, že prezidentské volby vyhrál opoziční kandidát...

3. ledna 2026  17:13

Nápoje na spaní dobývají trh. Důkazy o účinnosti jsou smíšené, říkají odborníci

som sleep nápoj spánek

Mnoho lidí trpí problémy se spánkem, proto se na trhu objevují nápoje, které slibují, že tyto potíže pomohou odstranit. Nová generace takzvaných nočních nápojů obvykle kombinuje minerály, vitaminy a...

3. ledna 2026

Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku

Policejní zátah se zaměřením na legálnost pobytu cizinců v jedné z ostravských...

Jihočeská policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku, podrobnosti k případu nezveřejnila. Podle kriminalistů však nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí, uvedla na sociální síti X.

3. ledna 2026  16:57

Zoufalý aktivismus, nezralá hysterie, zastal se místopředseda ANO Okamury

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku zleva Radek Vondráček (ANO) a Tomio...

Místopředseda ANO Radek Vondráček prolomil mlčení špiček vládního hnutí k novoročnímu projevu předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury, v němž urážel Ukrajince i šéfku Evropské komise Ursulu von der...

3. ledna 2026  14:31,  aktualizováno  15:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Při tragickém požáru ve švýcarské Crans-Montaně se zranil i Čech

Následky tragického požáru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana (2....

Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana, který vypukl během silvestrovské noci, utrpěl zranění také jeden český občan. Podle mluvčí ministerstva zahraničí Mariany Wernerové je...

3. ledna 2026  14:48,  aktualizováno  15:03

Rusko je agresor, Ukrajině pomáhejme, řekl Zeman. Zastal se ministra Zůny

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident...

Rusko je agresor a Ukrajině by Česko mělo nadále pomáhat, uvedl bývalý prezident Miloš Zeman v pořadu Za pět dvanáct na TV Nova. Zastal se také ministra obrany za SPD Jaromíra Zůny, který se podle...

3. ledna 2026  15:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.