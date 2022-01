Radši se nedotýkáme žádných tlačítek. Tajná věznice CIA v Litvě je na prodej

„Nedotýkáme se žádných tlačítek, takže nic nespustíme omylem,” řekl o budově, která se nachází v zasněženém borovém lese ve vesnici Antaviliai u hlavního města Vilnius, představitel realitního fondu, jenž má prodej bývalého zařízení CIA na starosti. Cena zatím není známa.

Bývalá věznice je známá pod kódovým označením Projekt č. 2. Zpráva amerického Senátu z roku 2014, která v té době neuváděla přesnou lokalitu, ji vedla pod kódovým označením „fialové místo”, uvádí list The Guardian.

Zařízení sloužilo pro potřeby takzvaného „programu vydání“ provozovaného CIA. Program spočíval v posílání podezřelých islamistů z Afghánistánu a Iráku do vězení mimo jurisdikci USA.

Tyto věznice CIA, takzvané „black sites”, byly po desítky let zahaleny rouškou tajemství. Evropský soud pro lidská práva v roce 2018 ale potvrdil, že v letech 2005 a 2006 se v zařízení nacházeli vězni, kteří byli ihned po příjezdu oholeni a spoutáni, aby v zvukotěsných místnostech bez oken mohli být vyslýcháni.

„Byla to těžce hlídaná budova, kde kdokoliv mohl dělat, cokoliv chtěl. Co přesně se tam ale dělo, jsme nezjistili,“ řekl agentuře Reuters Arvydas Anusauskas, který v roce 2010 vedl vyšetřování litevského parlamentu.

Soud nařídil litevské vládě, aby zaplatila kompenzaci 100 tisíc eur abú Zubajdáovi, vysoce postavenému členovi al-Káidy, který byl jedním ze zdejších vězňů. Podle soudu na místě došlo k porušení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, která zakazuje mučení.

Palestinec byl údajně vystaven spánkové deprivaci, hlasitým zvukům a jasnému světlu. Nyní se nachází v detenčním centru Guantánamo.

CIA věznici opustila v roce 2006 poté, co Litva odmítla jednoho z vězňů odvézt do nemocnice. Od roku 2007 až do roku 2018 sloužila budova jako tréninkové zařízení pro litevské tajné služby.

Zřízení zařízení se neobešlo bez kritiky. Americký velvyslanec v Litvě si stěžoval, že americké ministerstvo zahraničí o věznici nikdo neinformoval.

Litva má s bývalými kontroverzními místy, které začaly sloužit novému účelu zkušenosti. Jednou z hlavních turistických atrakcí je bývalá věznice KGB, kde ve čtyřicátých letech bylo popraveno 767 lidí během protisovětského povstání.