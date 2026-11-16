Chtějí mi vzít rakouské občanství, stěžuje si z Ruska exministryně Kneisslová

„Rakouské vedení zahájilo právní proces, jehož cílem je odebrat mi občanství, abych se stala osobou bez státní příslušnosti. A mým zločinem je to, že vyučuji na ruské univerzitě,“ uvedla Kneisslová.
Kneisslová v roce 2023 oznámila, že se stěhuje do Petrohradu, kde pracuje jako vedoucí akademického centra GORKI při Petrohradské státní univerzitě.
V roce 2024 ji Putin jmenoval zmocněnkyní pro ohrožené tygry ussurijské.
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Nová role Putinovy rakouské favoritky. Kneisslová bude chránit sibiřské tygry
Kneisslová za svůj tanec s ruským prezidentem v roce 2018 a pukrle, které mu vysekla, sklidila mezinárodní kritiku. Po pádu rakouské vlády lidovců a svobodných v roce 2021 se stáhla z rakouských veřejných funkcí a stala se členkou správní rady ruského ropného gigantu Rosněfť. Funkci opustila po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu.