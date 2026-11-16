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Chtějí mi vzít rakouské občanství, stěžuje si z Ruska exministryně Kneisslová

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  15:11
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Karin Kneisslová (16. listopadu 2026)

Karin Kneisslová (16. listopadu 2026) | foto: Profimedia.cz

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13 fotografií
Bývalá rakouská ministryně zahraničí Karin Kneisslová, známá mimo jiné tím, že v roce 2018 tančila s Vladimirem Putinem na své svatbě, uvedla, že úřady ve Vídni zahájily proces odebrání jejího rakouského občanství. Jako důvod označila své působení v Rusku.

„Rakouské vedení zahájilo právní proces, jehož cílem je odebrat mi občanství, abych se stala osobou bez státní příslušnosti. A mým zločinem je to, že vyučuji na ruské univerzitě,“ uvedla Kneisslová.

Kneisslová v roce 2023 oznámila, že se stěhuje do Petrohradu, kde pracuje jako vedoucí akademického centra GORKI při Petrohradské státní univerzitě.

V roce 2024 ji Putin jmenoval zmocněnkyní pro ohrožené tygry ussurijské.

Nová role Putinovy rakouské favoritky. Kneisslová bude chránit sibiřské tygry

Kneisslová za svůj tanec s ruským prezidentem v roce 2018 a pukrle, které mu vysekla, sklidila mezinárodní kritiku. Po pádu rakouské vlády lidovců a svobodných v roce 2021 se stáhla z rakouských veřejných funkcí a stala se členkou správní rady ruského ropného gigantu Rosněfť. Funkci opustila po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu.

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