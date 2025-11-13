„Nic mi neudělal,“ řekl Chrupalla v rozhovoru pro stanici ZDF. „Momentálně nevidím ze strany Ruska žádné nebezpečí pro Německo. Putin ani nevyhrožoval, že zaútočí na Německo atomovou zbraní.“
Spolupředseda AfD naznačil, že pro Německo mohou být hrozbou jiné země. „Polsko pro nás může být také nebezpečím,“ prohlásil. Vadí mu údajný „dvojí metr“ Varšavy, která odmítla vydat do Německa muže podezřelého z útoku na plynovod Nord Stream. Chrupalla pachatele sabotáže označuje za teroristy.
„V tomto případě to vidíme,“ odvětil Chrupalla na nevěřícnou otázku moderátora Markuse Lanze, zda skutečně vidí Polsko jako stejné nebezpečí pro Německo jako Rusko. „Ekonomické zájmy Polska a Německa se liší,“ tvrdí.
|
AfD se chová jako německá Putinova strana, prohlásil spolkový ministr vnitra
Chrupalla též zpochybnil, že drony, které způsobují přerušení provozu na německých letištích a objevují se nad kritickou infrastrukturou, posílá Rusko. Podle něj vláda konzervativního kancléře Fridricha Merze nepředložila žádný důkaz. Obviňuje ji z „propagandy“. Merz uvedl, že podezírá Moskvu, že za dronovými incidenty v Německu je právě ona. „Německé ozbrojené síly nepotvrdily jediný ruský dron,“ trvá na svém Chrupalla.
Podle něj nese Evropa podíl za válku na Ukrajině. Kyjev pak obvinil, že před invazí šikanoval ruskojazyčnou menšinu. Zopakoval tak oblíbené tvrzení ruské propagandy, kterým Kreml odůvodňuje agresi vůči sousednímu státu.
Chrupallu kritizují i spolustraníci
„Nemůžu cestoval na Ukrajinu. Jsem na seznamu smrti ukrajinského ministerstva vnitra,“ tvrdí Chrupalla. Podle něj je na něm i proruská krajně levicová politička Sahra Wagenknechtová či bývalý německý kancléř Gerhard Schröder s blízkými vazbami na Moskvu. Toho Chrupalla považuje za posledního kancléře, který hájil zájmy Německa.
|
ZAHRANIČNÍ GLOSÁŘ: Vzpomínky hvězdné Sanny, ruská trojka a nesmrtelný diktátor
Spolupředseda AfD za svá slova čelí kritice i zevnitř strany. „Každý týden vidíme ruské zbraňové systémy v oblastech, kde nemají co pohledávat,“ popřel Chrupallovy pochybnosti o bezpilotních letounech mluvčí pro obranu parlamentní skupiny AfD Rüdiger Lucassen. „Vidíme stát, který neukazuje žádnou ochotu k míru. Odvracení nebezpečí, nebo alespoň jeho předcházení, je povinností každého německého politika a každého německého vlastence.“
Lucassen zdůraznil, že Polsko je členem NATO a jeho ozbrojené síly jsou ve společném sboru integrovány s německou armádou. Teorii, že Polsko je pro Německo nebezpečí, označil za „absurdní“.
Další politik AfD zabývající se obrannou politikou Hannes Gnauck zdůraznil, že Rusko uskutečňuje v Evropě nepřátelské akce včetně sabotáží či špionáže. Podle něj tím ohrožují německé vojáky. Gnauck je stejně jako Lucassen bývalým příslušníkem německé armády.
|
AfD zjišťuje pro Rusko citlivé informace, řekl durynský ministr vnitra
Chrupally se naopak zastal poslanec AfD ze Saska Matthias Moosdorf. „Není zrada vlasti, když se nechcete nechat vtáhnout do obecné válečné hysterie proti Rusku!“ napsal na X. Moosdorf naopak zkritizoval druhou spolupředsedkyni AfD Alice Weidelovou, která vyjádřila pochybnosti o cestě některých politiků AfD do Moskvy.
AfD dlouhodobě čelí podezření, že chová sympatie k Rusku a šíří jeho propagandu. Strana tvrdí, že nechce zatáhnout Německo do války a naopak usiluje o mír a konec války na Ukrajině. Staví se proto proti dodávkám vojenské pomoci Kyjevu s tím, že tak dochází jen k válečné eskalaci.