Putin mi nic neudělal. Rusko pro nás není hrozba, ale Polsko ano, řekl šéf AfD

Autor:
  10:58
Spolupředseda německé nacionalistické strany Alternativa pro Německo (AfD) Tino Chrupalla prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin mu nic neudělal a Rusko není pro Německo momentálně nebezpečím. Naznačil, že pro zemi naopak může být hrozbou Polsko. Za svá slova čelí kritice i zevnitř strany, někteří politici AfD varují před ruskými akcemi.
Spolupředseda Alternativy pro Německo (AfD) Tino Chrupalla (6. listopadu 2025)

Spolupředseda Alternativy pro Německo (AfD) Tino Chrupalla (6. listopadu 2025) | foto: ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin (23. října 2025)
Přívrženec Alternativy pro Německo (AfD) s ruskou vlajkou, tričkem s nápisem...
Spolupředsedové Alternativy pro Německo (AfD) Alice Weidelová a Tino Chrupalla...
Polský premiér Donald Tusk (10. srpna 2025)
16 fotografií

„Nic mi neudělal,“ řekl Chrupalla v rozhovoru pro stanici ZDF. „Momentálně nevidím ze strany Ruska žádné nebezpečí pro Německo. Putin ani nevyhrožoval, že zaútočí na Německo atomovou zbraní.“

Spolupředseda AfD naznačil, že pro Německo mohou být hrozbou jiné země. „Polsko pro nás může být také nebezpečím,“ prohlásil. Vadí mu údajný „dvojí metr“ Varšavy, která odmítla vydat do Německa muže podezřelého z útoku na plynovod Nord Stream. Chrupalla pachatele sabotáže označuje za teroristy.

„V tomto případě to vidíme,“ odvětil Chrupalla na nevěřícnou otázku moderátora Markuse Lanze, zda skutečně vidí Polsko jako stejné nebezpečí pro Německo jako Rusko. „Ekonomické zájmy Polska a Německa se liší,“ tvrdí.

AfD se chová jako německá Putinova strana, prohlásil spolkový ministr vnitra

Chrupalla též zpochybnil, že drony, které způsobují přerušení provozu na německých letištích a objevují se nad kritickou infrastrukturou, posílá Rusko. Podle něj vláda konzervativního kancléře Fridricha Merze nepředložila žádný důkaz. Obviňuje ji z „propagandy“. Merz uvedl, že podezírá Moskvu, že za dronovými incidenty v Německu je právě ona. „Německé ozbrojené síly nepotvrdily jediný ruský dron,“ trvá na svém Chrupalla.

Podle něj nese Evropa podíl za válku na Ukrajině. Kyjev pak obvinil, že před invazí šikanoval ruskojazyčnou menšinu. Zopakoval tak oblíbené tvrzení ruské propagandy, kterým Kreml odůvodňuje agresi vůči sousednímu státu.

Chrupallu kritizují i spolustraníci

„Nemůžu cestoval na Ukrajinu. Jsem na seznamu smrti ukrajinského ministerstva vnitra,“ tvrdí Chrupalla. Podle něj je na něm i proruská krajně levicová politička Sahra Wagenknechtová či bývalý německý kancléř Gerhard Schröder s blízkými vazbami na Moskvu. Toho Chrupalla považuje za posledního kancléře, který hájil zájmy Německa.

ZAHRANIČNÍ GLOSÁŘ: Vzpomínky hvězdné Sanny, ruská trojka a nesmrtelný diktátor

Spolupředseda AfD za svá slova čelí kritice i zevnitř strany. „Každý týden vidíme ruské zbraňové systémy v oblastech, kde nemají co pohledávat,“ popřel Chrupallovy pochybnosti o bezpilotních letounech mluvčí pro obranu parlamentní skupiny AfD Rüdiger Lucassen. „Vidíme stát, který neukazuje žádnou ochotu k míru. Odvracení nebezpečí, nebo alespoň jeho předcházení, je povinností každého německého politika a každého německého vlastence.“

Lucassen zdůraznil, že Polsko je členem NATO a jeho ozbrojené síly jsou ve společném sboru integrovány s německou armádou. Teorii, že Polsko je pro Německo nebezpečí, označil za „absurdní“.

Další politik AfD zabývající se obrannou politikou Hannes Gnauck zdůraznil, že Rusko uskutečňuje v Evropě nepřátelské akce včetně sabotáží či špionáže. Podle něj tím ohrožují německé vojáky. Gnauck je stejně jako Lucassen bývalým příslušníkem německé armády.

AfD zjišťuje pro Rusko citlivé informace, řekl durynský ministr vnitra

Chrupally se naopak zastal poslanec AfD ze Saska Matthias Moosdorf. „Není zrada vlasti, když se nechcete nechat vtáhnout do obecné válečné hysterie proti Rusku!“ napsal na X. Moosdorf naopak zkritizoval druhou spolupředsedkyni AfD Alice Weidelovou, která vyjádřila pochybnosti o cestě některých politiků AfD do Moskvy.

AfD dlouhodobě čelí podezření, že chová sympatie k Rusku a šíří jeho propagandu. Strana tvrdí, že nechce zatáhnout Německo do války a naopak usiluje o mír a konec války na Ukrajině. Staví se proto proti dodávkám vojenské pomoci Kyjevu s tím, že tak dochází jen k válečné eskalaci.

Vstoupit do diskuse (46 příspěvků)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

V Dozimetru vypovídá Šurovský z DPP. Popsal podezřelé výběrové řízení

Jan Šurovský (DPP)

V korupční kauze Dozimetr hovoří před soudem další svědek. Jan Šurovský působil jako technický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) a z této pozice měl pomáhat tehdejšímu náměstkovi...

13. listopadu 2025,  aktualizováno  11:09

Pavel má slušné šance obhájit mandát, ukázal průzkum. Lidé by si přáli i Ebena

Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem...

Ideální prezident je podle Čechů nestranný, čestný, vzdělaný a má reprezentativní vystupování, ukázal průzkum společnosti STEM/MARK. Podle průzkumu by měl prezident Petr Pavel značné šance znovu...

13. listopadu 2025

Putin mi nic neudělal. Rusko pro nás není hrozba, ale Polsko ano, řekl šéf AfD

Spolupředseda Alternativy pro Německo (AfD) Tino Chrupalla (6. listopadu 2025)

Spolupředseda německé nacionalistické strany Alternativa pro Německo (AfD) Tino Chrupalla prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin mu nic neudělal a Rusko není pro Německo momentálně nebezpečím....

13. listopadu 2025  10:58

Boj o Bedřišku. Příznivci ostravské kolonie obsadili dům před demolicí, v akci policie

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě ve čtvrtek obsadili jeden z finských domů určený k demolici. Na místě je policie, která zatím nezasahuje. Starosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky...

13. listopadu 2025  9:06,  aktualizováno  10:56

Penny odešlo ve věku 232 let. Ve Filadelfii skončila ražba nejmenší americké mince

Schránka prázdných mincí čeká na to, až se z nich stanou poslední centy ražené...

Dlouhý úpadek jedné z nejznámějších mincí světa skončil ve středu ve Filadelfii. Tamní mincovna totiž skončila s ražbou amerického jednocentu. Příčinou byla podle ministerstva financí jeho...

13. listopadu 2025  10:55

Manželé zemřeli po užití fentanylu, policie obvinila dodavatele drogy

Při prohlídkách byly zajištěny důkazy, že jde o drogovou trestnou činnost. (13....

Moravskoslezští policisté zadrželi a obvinili narkomana z Novojičínska, který pro tuto oblast zajišťoval drogy. Kromě jiných také fentanylové náplasti, které prodal i manželům z Kopřivnice. Ti pak po...

13. listopadu 2025  10:33

Jaký otec, takový syn. Policie dopadla dvojici zlodějů, kradli kola i plachetnici

Policie dopadla dvojici zlodějů, kradli kola i plachetnici.

Policie dopadla otce a syna, kteří podle vyšetřovatelů stáli za sérií desítek vloupání do garáží a sklepních kójí v Praze a Středočeském kraji. Dvojice odcizila především drahá jízdní kola, nářadí a...

13. listopadu 2025  10:31

Teror, jenž vše změnil. Francie si připomíná útoky islamistů, zavraždili 130 lidí

Francouzi si připomínají deset let od tragických teroristických útoků v Paříži....

Francie si ve čtvrtek připomíná deset let od teroristických útoků v klubu Bataclan a na několika místech v centru Paříže. Ozbrojenci tehdy zabili 130 lidí. Na řadě míst hlavního města se uskuteční...

13. listopadu 2025  10:28

Nenalétněte módním „eko“ trendům a fixujte energie na 3 roky, říkají experti

Vysíláme
Hosty Kulatého stolu na téma Budoucnost cen energií jsou (zleva) David...

Podle energetických expertů je rozumné využít současné nižší ceny energií a zafixovat si je na delší období – zejména proto, že nový systém emisních povolenek ETS2 může ceny opět zvýšit. U kulatého...

13. listopadu 2025  10:15

Brusel připravuje plán nové obchodní dohody s USA, chce zavést systém kvót

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič na tiskové konferenci po...

Evropská unie se Spojeným státům chystá předložit návrh plánu pro novou fázi obchodní dohody. Iniciativa přichází před schůzkou eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče s jeho americkým protějškem...

13. listopadu 2025  10:04

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Češi hledají stabilní investice. E-Finance přichází s fondem zaměřeným na nemovitosti ve městě

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Poptávka po investicích do bytů a hotelů v centrech měst zůstává vysoká, nová výstavba je však omezená. Právě na tyto typy nemovitostí v atraktivních lokalitách se zaměří nový fond kvalifikovaných...

13. listopadu 2025

Ženy ho povznášely a podtrhly jeho talent. Dcera Alaina Delona vypráví

Premium
Alain Delon a jeho dcera Anouchka Delonová (Cannes, 19. května 2019)

Vyrůstala vedle jedné z největších filmových legend. Přesto strávila dětství mimo kamery, které byly pro jejího otce Alaina Delona denním chlebem. Jeho jediná dcera Anouchka na něj nyní vzpomíná...

13. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.