Zéland jsme považovali za poslední bezpečné místo, líčí Češi po masakru

„Sledujeme to od samého začátku, ke střelbě došlo kousek od mé práce. Nikdo jsme v tu chvíli samozřejmě nevěděl, jak je to vážné a velké. Chtěl jsem kolem čtvrté odpoledne zajít do posilovny, ale celé město bylo úplně vylidněné. Přestože byl čas obvyklé dopravní špičky, všude bylo nevídaně prázdno. Posilovna byla zamknutá s lidmi uvnitř,” popsal situaci pro iDNES.cz Čech Lukáš P., který žije a pracuje v novozélandském Christchurchi.

„Po cestě domů jsem jel kolem Deans Avenue, která bylo kompletně obklopená auty. Parkovala na trávníku, na ulici, všude. Nikde žádná doprava, na krajích ulic stála náhodně policejní auta, někde byly policejní kordony. Doma jsme se zamkli a sledujeme, jak se situace vyvíjí. Doteď v podstatě nevíme, jestli byl jen jeden útočník nebo jich bylo víc,“ doplňuje Lukáš P.

Čech potvrdil, že úřady zvýšily stupeň bezpečnostní hrozby v zemi z „nízkého“ na „vysoký“, média podle něj každou hodinu přenášejí tiskovou konferenci s nejnovějšími informacemi. „Bydlím ve stejné čtvrti, kde se nachází první mešita. Nebylo to příjemné odpoledne. Ze začátku byla situace hodně zmatená,“ dodává Lukáš P.

Okolí obou mešit jsou podle něj velmi frekventované. „První mešita je vedle Hagley parku, chodím tam často běhat,“ popisuje Lukáš P. Na otázku, jestli si někdy všiml napětí mezi muslimy a ostatními obyvateli, odpovídá záporně. „V životě jsem tady nic takového necítil. Měl jsem zato, že Zéland je jedním z posledních bezpečných míst,“ dodává Lukáš P.

VIDEO: Jeden z novozélandských útočníků vysílal střelbu na webu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rodiče nemohli pro děti, školy se zamkly

Islámský svět útok odsoudil "Vinu na stoupajícím počtu teroristických útoků nese nynější islamofobie. Po útocích z 11. září 2001 bylo totiž za jakýkoli další teroristický čin vždy hromadně odsouzeno 1,3 miliardy muslimů," napsal ve svém příspěvku na sociálních sítích pákistánský premiér Imran Chán.

Obdobně se vyjádřil turecký prezident Reccep Tayip Erdogan, podle kterého je střelba ve městě Christchurch "nejnovějším příkladem rostoucího rasismu a islamofobie".

Město bylo podle něj odpoledne zcela paralyzované a také ve večerních hodinách je v Christchurchi stále zvýšená přítomnost policie.

„Úřady uzavřely všechny školy a školky na celé odpoledne. Rodiče si nemohli vyzvednout svoje děti, což úřady zrušily až kolem šesté odpoledne. Až potom si mohli lidé děti zajet,“ popisuje Lukáš P.



Diskuze se rozeběhly také na sociálních sítích v komunitě Čechů žijících v Christchurchi či jinde na Novém Zélandu. „ Zéland už asi nikdy nebude jako dřív, země kterou vždy otřásla byť jen jedna vražda...a když už umíralo víc lidí, tak to se třásla země. Ale tohle? Poslední místo, kde bych něco takovýho čekal,“ napsal jeden z nich na Facebook.

„Přesně. Já měl taky Zéland za nejbezpečnější zemi. Vlastně teď domov. Ale po tomhle už si nejsem ničím jistý,“ reagoval další.

Objevil se také názor, že se to dalo čekat. „Oko za oko... Otázka času, kdy se tohle stane a takových ještě určitě bude přibývat. Ale překvapilo mě, že zrovna na NZ,“ objevil se další komentář.

Češka, která se provdala na Nový Zéland před 12 lety, se svěřila iDNES.cz, že zpráva je šokující. Žena žijící v městečku Nelson dodala, že útok se mohl odehrát kdekoli v zemi. I v jejich obci je také mešita.

Přitom pohled na ozbrojence v zemi až tak nepřekvapuje. Novozélanďané jsou lovci, takže dlouhé střelné zbraně, které lze sehnat i v internetových obchodech, jsou běžně k vidění.