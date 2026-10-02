Lékaři se ve čtvrtek pozdě večer snažili zachránit Pikeové život a odstranit z jejího organismu pentobarbital, který jí byl podán, uvedli právníci. Pikeové byly ve středu při neúspěšném pokusu o popravu aplikovány dvě dávky této látky.
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V soudním podání právníci Pikeové uvedli, že v důsledku špatného zavedení kanyl pentobarbital proudil do jejího těla místo do krevního oběhu. „Zdá se, že si žádný člen popravčího týmu v žádném okamžiku neuvědomil, že intravenózní kanyly nebyly správně zavedeny, že došlo k prasknutí žil a že pentobarbital se zcela nebo částečně dostával do těla paní Pikeové,“ napsali. Dodali, že místo toho, aby popravčí „tuto chybu napravili“, připravili a podali záložní sadu injekčních stříkaček s pentobarbitalem.
Pikeová v lednu 1995 spolu se svým 17letým přítelem a další spolupachatelkou vylákala 19letou Colleen Slemmerovou, spolužačku z centra odborné přípravy v Knoxville, do zalesněné oblasti. Pikeová s přítelem Slemmerovou mučili a zabili, zatímco jejich další spolužačka hlídkovala. Krutý způsob vraždy, při níž pachatelé do hrudi oběti vyryli pentagram a odnesli si kus její lebky jako suvenýr, tehdy vzbudil značný mediální rozruch.
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Právníci Pikeové ve 226stránkové petici žádali guvernéra státu Tennessee, aby zmírnil její trest na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění.
V žádosti argumentovali jejím dětstvím, během něhož se stala obětí násilí, zanedbávání a sexuálního zneužívání. Pikeová byla znásilněna, když jí bylo 11 a 17 let, uvedli právníci. Rovněž zdůraznili její diagnózy bipolární a posttraumatické stresové poruchy. Guvernér Bill Lee žádost v pondělí zamítl.
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Soudci federálního odvolacího soudu ve středu popravu dočasně zablokovali, přičemž uvedli, že chtějí prověřit, zda tvrzení Pikeové o sexuálním zneužívání a znásilnění v dětství byla náležitě zohledněna předtím, než byla odsouzena k smrti. Téhož dne ale rozhodnutí odvolacího soudu zvrátil nejvyšší soud.