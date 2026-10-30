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Nevím, proč jsem přežila. Pikeová vydala první prohlášení od zpackané popravy

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  15:36
Archivní snímek Christy Pikeové, odsouzené k trestu smrti, při příchodu k soudu...

Archivní snímek Christy Pikeové, odsouzené k trestu smrti, při příchodu k soudu v americkém Knoxville v Tennessee. (4. prosince 2007) | foto: J. Miles CaryReuters

Christa Pikeová (27. září 2026)
Portréty zavražděné Colleen Slemmerové před věznicí, kde měla být popravena...
Zástupci médií pozvaní jako přihlížející k popravě Christy Pikeové. (1. října...
Christa Pikeová
20 fotografií
Americká vražedkyně Christa Pikeová, která v září při popravě v Tennessee přežila dvě smrtící injekce, od té doby neustále trpí bolestmi. Je ale vděčná za lásku a podporu, jíž se jí dostává. Uvedla to v pátek v prvním veřejném prohlášení, které vydala prostřednictvím svých právníků.

Pikeová sdělila, že do popravčí místnosti vstoupila připravená zemřít v pokoji, a probudila se sama a zmatená na nemocničním lůžku.

„Od té noci nebyla jediná chvíle, kdy bych necítila bolest. Bolí mě tělo. Bolí mě paže. Bolí mě ruce. Bolí mě v krku. Pořád mám potíže mluvit. A ta bolest není jen fyzická. Bolest je i v mé mysli a v mé duši,“ uvedla.

Přijeli za půl hodiny. Pomoc po neúspěšné popravě Pikeové se značně opozdila

Na život po datu popravy podle svých slov nepomýšlela. „Hluboce mě zraňuje neschopnost, která tolik lidí dostala do této strašné situace. Stále myslím na rodinu své oběti a na strašnou bolest a ztrátu, jež museli vytrpět,“ poznamenala Pikeová.

Poděkovala zdravotníkům, kteří jí zachránili život, i lidem, kteří k ní byli laskaví. „Nevím, proč jsem tu noc přežila. Nevím, co bude dál. Některé dny je těžší najít naději než jiné,“ doplnila.

Nyní 50letá Pikeová byla odsouzena k trestu smrti před třiceti lety, a to za vraždu, již spáchala jako 18letá v roce 1995 se 17letým přítelem. Svou 19letou spolužačku Colleen Slemmerovou vylákali do lesa, kde ji mučili a než ji zabili, vyryli jí do hrudi pentagram. Pikeové tehdejší přítel vzhledem k neplnoletosti dostal trest doživotí.

Pikeová po neúspěšné popravě opět chodí. Je rozčílená a má vážně poraněné ruce

Poprava Pikeové se uskutečnila 30. září, ale žena přežila první i druhou dávku pentobarbitalu, což se podle AP ještě nikdy nestalo.

Protokol státu Tennessee pro popravy stanoví, že pokud vězeň po podání první sady injekcí nezemře, je třeba aplikovat druhou sadu. Neuvádí však, co se stane, pokud je odsouzený naživu i poté.

Právní tým Pikeové chce, aby její trest byl nyní změněn na doživotní vězení bez možnosti předčasného propuštění.

2. října 2026
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