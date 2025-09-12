Na akci pořádané think-tankem Center for European Policy Studies americký ministr vyzval zbývající kupce ruských fosilních paliv v EU, aby s tím přestali a místo toho nakupovali od USA. Pro Evropu by bylo lepší, kdyby své dodávky získávala od „svých přátel“, dodal.
Na dotaz bruselského serveru Politico, zda by země jako Maďarsko a Slovensko, které se postavily proti snahám Evropské komise o postupné ukončení dodávek ruského plynu, měly konečně ukončit své dohody s Kremlem, Wright odpověděl: „Rozhodně.“
Návrh, se kterým přišla komise, zakazuje dovoz zemního plynu pocházejícího z Ruska nebo vyváženého přímo či nepřímo z Ruska, jakož i poskytování služeb v terminálech LNG v Evropské unii zákazníkům z Ruska.
Navrhované nařízení bude projednáno v rámci legislativního procesu spolurozhodování, což znamená, že jeho přijetí bude záležet na Evropském parlamentu a Radě EU, která zastupuje členské státy. Přijetí v Radě bude vyžadovat kvalifikovanou většinu. Vzhledem k tomu bude možné Budapešť a Bratislavu přehlasovat.