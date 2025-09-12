Vzkaz Ficovi a Orbánovi. Musíte skoncovat s ruskou ropou, naléhá Trumpův ministr

Autor: ,
  13:05
Evropská unie by se mohla zbavit dovozu ruského plynu a ropy rychleji, uvedl v Bruselu americký ministr energetiky Chris Wright. Pomohlo by to podle něj ukončit válku na Ukrajině. Evropská komise přišla v červnu s návrhem na postupné zastavení veškerého dovozu ruského plynu a ropy do EU do konce roku 2027. S návrhem ale nesouhlasí zejména Slovensko a Maďarsko.
Americký ministr energetiky Chris Wright a šéfka Evropského parlamentu Roberta...

Americký ministr energetiky Chris Wright a šéfka Evropského parlamentu Roberta Metsolaová v Bruselu (12. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Americký ministr energetiky Chris Wright a šéfka Evropského parlamentu Roberta...
Americký ministr energetiky Chris Wright a šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová...
Slovenský premiér Robert Fico (11. září 2025)
Maďarský premiér na mítinku v obci Kötcse varoval voliče před prounijní...
18 fotografií

Na akci pořádané think-tankem Center for European Policy Studies americký ministr vyzval zbývající kupce ruských fosilních paliv v EU, aby s tím přestali a místo toho nakupovali od USA. Pro Evropu by bylo lepší, kdyby své dodávky získávala od „svých přátel“, dodal.

Na dotaz bruselského serveru Politico, zda by země jako Maďarsko a Slovensko, které se postavily proti snahám Evropské komise o postupné ukončení dodávek ruského plynu, měly konečně ukončit své dohody s Kremlem, Wright odpověděl: „Rozhodně.“

Návrh, se kterým přišla komise, zakazuje dovoz zemního plynu pocházejícího z Ruska nebo vyváženého přímo či nepřímo z Ruska, jakož i poskytování služeb v terminálech LNG v Evropské unii zákazníkům z Ruska.

Co na to Orbán a Fico? Už neodebírejte ruskou ropu, naléhal Trump na Evropany

Navrhované nařízení bude projednáno v rámci legislativního procesu spolurozhodování, což znamená, že jeho přijetí bude záležet na Evropském parlamentu a Radě EU, která zastupuje členské státy. Přijetí v Radě bude vyžadovat kvalifikovanou většinu. Vzhledem k tomu bude možné Budapešť a Bratislavu přehlasovat.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

KSČM neměla uhýbat a schovat za Stačilo!, spojuje se s populisty, říká komunistka

Premium

Osmnáct let byla Helena Vrzalová členkou KSČM. Ve straně to dotáhla až na krajskou předsedkyni na Vysočině. Na podzim ale předsednickou funkci složila a stranu opustila, protože nesouhlasí s...

12. září 2025

Velká petrželová pohroma. Místo kořene narostla nať, Poláci viní české semenáře

Polští zemědělci se potýkají s bezprecedentním problémem. Na jejich polích totiž vyrostla místo kořenové petržele listová. Pěstitelé nyní odhadují škody na více než 10 milionů zlotých, tedy asi 57...

12. září 2025  12:51

Uber čelí v USA žalobě. Řidiči podle ní diskriminovali hendikepované pasažéry

Americké ministerstvo spravedlnosti zažalovalo společnost Uber kvůli tomu, že diskriminuje pasažéry se zdravotním postižením. Tím přepravní firma porušuje americké federální zákony. Někteří řidiči...

12. září 2025  12:37

Hvězdy krajských voleb v kampani. Grolich se SPOLU snaží pomoct, Kuba stojí stranou

Jan Grolich a Martin Kuba. Jeden je hejtman v Jihomoravském kraji, druhý v Jihočeském. Co mají společného? Oba jsou ze strany, která je součástí koalice SPOLU, a oba před rokem v krajských volbách...

12. září 2025  12:32

Naprostý zabiják ptáků, zbyly jen fleky, říká aktivista. Zastávku v Hradci polepil páskou

Premium

Aktivista a bývalý náměstek primátora Hradce Králové Martin Hanousek (Zelení) polepil oranžovou páskou novou zastávku autobusů v okrajové čtvrti Rusek. Reaguje tak na údajnou netečnost městských...

12. září 2025  12:18

Podvodníci tlačili ženu do půjčky. V poslední chvíli ji zachránil zamrzlý mobil

Do úvěru 800 tisíc korun tlačili podvodníci mladou ženu z Libereckého kraje. Ze stresu jim po několika hodinách přemlouvání chtěla vyhovět, ale před posledním krokem, kterým by žádost o úvěr...

12. září 2025  12:04

Ústavní soud odmítl další Feriho stížnost. Podle soudců byla neopodstatněná

Ústavní soud odmítl stížnost exposlance Dominika Feriho. Za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění dostal tři roky vězení. Soud stížnost považoval za zjevně neopodstatněnou. Usnesení vzešlo...

12. září 2025  11:59

Lidovecký zastupitel svolává tryznu za zabitého Kirka. Mši povede kardinál Duka

Zastupitel hlavního města Prahy Jan Wolf (KDU-ČSL) na Facebooku oznámil, že se následující úterý bude konat Mše svatá za Charlie Kirka. Americký konzervativní aktivista a influencer ve středu zemřel...

12. září 2025  11:45

Vandal z olomouckého hřbitova zatím uniká. Mohl hledat cennosti, míní policie

Policie stále pátrá po pachateli vandalského útoku na hřbitově v Olomouci Neředíně, který v noci na čtvrtek poškodil desítky hrobů a uren. Policisté odhadli škodu na 400 tisíc korun.

12. září 2025  11:34

Případ mladíka uvláčeného tramvají policie odložila, přelézal spřáhlo soupravy

Policisté odložili případ tragické smrti pětadvacetiletého muže, kterého letos v květnu usmýkala v Plzni tramvaj. Podle jejich závěru se mladík rozhodl na zastávce přelézt mezi předním a zadním...

12. září 2025  11:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

VIDEO: Opilec vytáhl nůž na cestující v autobuse, pohotový muž ho zpacifikoval

Nejdříve v klidu seděl, pak ale opilý cestující v autobuse začal šmátrat v kapse a vytasil nůž s dlouhou černou čepelí. Zamířil k ženě, která seděla naproti přes uličku. Taková scéna se odehrála v...

12. září 2025  11:15

Polonahý muž vylezl v Praze na tramvaj a odmítal slézt. Zastavil provoz

Pražští policisté v pátek brzy ráno vyjížděli k nevšednímu případu. Zasahovali totiž u polonahého muže, který vylezl na tramvaj dopravního podniku a odmítal z ní slézt. Dechová zkouška dopadla...

12. září 2025  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.