Průlom v prevenci chřipky se blíží. Univerzální vakcína je na dosah

Vědci se přiblížili průlomu v boji proti chřipce. Univerzální vakcína proti chřipce, která chrání proti všem kmenům viru, by mohla být k dispozici během příštích dvou let. Uvedl to virolog John Oxford z londýnské univerzity Queen Mary.