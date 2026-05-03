Slon údajně upadl do „musth“, čili periodického stavu u samců slonů, který se vyznačuje zvýšenou agresivitou v důsledku zvýšené hladiny testosteronu a reproduktivních hormonů. Přivázané zvíře se na záběrech pohybuje chaoticky, víří prach a trosky a ničí majetek v okolí chrámu. Událost mezi věřícími a obyvateli vyvolala paniku.
Podle agentury Reuters zahynul řidič nákladního vozu, který slona na místo přivážel. Také sloní ošetřovatel utrpěl zranění, když se pokoušel zvíře zkrotit.
Několik vozidel bylo v průběhu chaosu převráceno. Poškozeny byly také části chrámové zdi. Na místo se ihned dostavili úředníci a týmy lesního úřadu a po téměř dvou hodinách úsilí se jim slona podařilo zkrotit pomocí sedativ.
Úřady od té doby zvýšily dohled nad slony chovanými v zajetí v této oblasti. A to zejména během festivalových sezón, kdy se tato zvířata běžně využívají.
Incident opět vyvolal vážné obavy ohledně zacházení se slony, kteří se chovají v zajetí v chrámech po celém státě Kérale. Slonům způsobují stres například řetězy, kterými se poutají, i přeplněné veřejné prostory. Organizace na ochranu zvířat i občané již dlouho varují před nebezpečím a riziky, jež období říje u slonů představuje jak pro lidi, tak pro ostatní slony.