VIDEO: V Indii házel slon v amoku autem. Poškodil chrám, jednoho člověka zabil

  16:53
Dramatické záběry z chrámu ve vesnici Kidangoor v indickém státě Kérala zachytily rozzuřeného slona, jak útočí na zaparkované auto, zvedá ho a opakovaně s ním mlátí o zem. Běsnění slona způsobilo rozsáhlé škody uvnitř areálu chrámu a stálo život jednoho člověka.

Slon údajně upadl do „musth“, čili periodického stavu u samců slonů, který se vyznačuje zvýšenou agresivitou v důsledku zvýšené hladiny testosteronu a reproduktivních hormonů. Přivázané zvíře se na záběrech pohybuje chaoticky, víří prach a trosky a ničí majetek v okolí chrámu. Událost mezi věřícími a obyvateli vyvolala paniku.

Podle agentury Reuters zahynul řidič nákladního vozu, který slona na místo přivážel. Také sloní ošetřovatel utrpěl zranění, když se pokoušel zvíře zkrotit.

Několik vozidel bylo v průběhu chaosu převráceno. Poškozeny byly také části chrámové zdi. Na místo se ihned dostavili úředníci a týmy lesního úřadu a po téměř dvou hodinách úsilí se jim slona podařilo zkrotit pomocí sedativ.

Agresivní slon trápí Indy. Zabil nejméně 20 lidí, vesničané před ním utíkají

Úřady od té doby zvýšily dohled nad slony chovanými v zajetí v této oblasti. A to zejména během festivalových sezón, kdy se tato zvířata běžně využívají.

Incident opět vyvolal vážné obavy ohledně zacházení se slony, kteří se chovají v zajetí v chrámech po celém státě Kérale. Slonům způsobují stres například řetězy, kterými se poutají, i přeplněné veřejné prostory. Organizace na ochranu zvířat i občané již dlouho varují před nebezpečím a riziky, jež období říje u slonů představuje jak pro lidi, tak pro ostatní slony.

