Chorvatsko se vzpamatovává ze zemětřesení, v zemi se vzedmula vlna solidarity

Po klidné noci následovaly v Petrinji po šesté hodině ráno tři otřesy o síle 3,9 až 4,8 stupně, sdělila šéfka seizmologické služby Ines Ivančićová. Záchvěvů s intenzitou nad tři stupně podle ní už bylo na třicet.



Země se podle ní bude třást delší dobu a i menší otřesy mohou v Petrinji a Sisaku ohrozit budovy poškozené už v úterý. Právě kvůli obavám z dalšího zemětřesení mnoho obyvatel postižené oblasti, která se nachází kolem 50 kilometrů jihovýchodně od Záhřebu, strávilo noc mimo domov.

Starostka Sisaku Kristina Ikićová Baničeková popsala, že hodně lidí spalo v autech nebo ve stanech a další úřady umístily do bezpečných sálů. Ministr územního plánování a výstavby Darko Horvat uvedl, že stát poskytl náhradní ubytování 600 lidem, kteří neměli po zemětřesení kam jít.



Po počátečním šoku se napříč Chorvatskem zvedla podle listu Telegram vlna solidarity. Lidé ze všech koutů země posílají do postižených oblastí materiální i finanční pomoc. Několik set lidí v hlavním městě Záhřebu také darovalo krev. Chorvatská vláda oznámila, že zasaženým krajům poskytne intervenční pomoc ve výši 120 milionů kun (418 milionů korun).

Nikoho dalšího už nehledáme, zní od záchranářů

Zemětřesení způsobilo nemalé škody také právě v Záhřebu. Mimo jiné zničilo budovu ministerstva obrany, ale i mnoho dalších objektů. Patří mezi ně například barokní kostel svaté Kateřiny. V kostele svatého Marka ve staré části města se zřítila část klenby a škody utrpěl i jižní portál.

Šéf chorvatské horské záchranné služby Josip Granić stanici RTL řekl, že záchranáři během celého úterního odpoledne hledali v sutinách raněné a nyní už po nikom dalším nepátrají. „Už nikoho pohřešovaného nehledáme. Záchranáři v noci prošli více než padesát vesniček,“ popsal.

Granić nicméně dodal, že v terénu je i nadále téměř třicet týmů o čtyř až pěti lidech, kteří procházejí vesnice a nabízejí lidem pomoc. „Dodáváme lidem vodu, jídlo, ošacení a další nutné vybavení. Vše znovu procházíme, abychom potvrdili, že v sutinách opravdu nikdo nezůstal,“ uvedl.

Ve vsi Majske Poljane u města Glina se podle Graniće podařilo zachránit úředníka, na kterého spadl strop. „Pátrací pes nám ukázal lokaci, kde se nacházel. Jeho vyproštění nám trvalo téměř sedm hodin,“ popsal s tím, že záchranáři z trosek vyprostili celkem šest přeživších.

Zemětřesení rozbíjelo zboží, lidé prchali z parlamentu:



Záchrana trvala sedm hodin

Pět ze sedmi obětí zemětřesení zemřelo právě v Majske Poljane. Patří mezi ně dvacetiletý mladík, na něhož se zřítila střecha rodinného domu. V sousedním domě zahynuli pod troskami otec se synem.

V rozvalinách svého domu našel smrt i starší muž, jehož ženu se záchranářům podařilo dostat ven živou. První oznámenou obětí byla dvanáctiletá dívka, kterou na ulici v Petrinji zabily padající trosky.

Úterní zemětřesení si podle portálu danas.hr vyžádalo také šestadvacet zraněných, z toho šest vážně. České ministerstvo zahraničí uvedlo, že mezi oběťmi nejsou čeští občané. Na českou ambasádu v Záhřebu se také dosud nikdo neobrátil s žádostí o pomoc.

Starosta nejhůře zasažené Petrinje Darinko Dumbović v emotivním prohlášení uvedl, že celý den plakal. „Je to pro mě těžké. Mám za sebou 64 let zkušeností, ale to, co se stalo dnes, mě zlomilo. Jako starosta přijímám veškerou zodpovědnost,“ uvedl s tím, že ho zároveň dojala obětavost lidí, kteří přišli svým sousedům v potížích na pomoc.

Česko posílá stany, spací pytle i techniku

Čeští hasiči ve středu před polednem začali ve Zbirohu nakládat materiální pomoc pro Chorvatsko, jemuž Česko pošle vybavení za zhruba pět milionů korun, mimo jiné stany, spací pytle nebo osvětlovací techniku. Hasiči očekávají, že nakládání potrvá zhruba dvě hodiny.

Ministr vnitra Jana Hamáček v úterý na Twitteru informoval, které věci Chorvatsko po Česku v rámci humanitární pomoci požadovalo. O možné pomoci spolu telefonicky mluvili premiéři obou zemí Andrej Babiš a Andrej Plenković. Pomoc nabídly i další země a rovněž Evropská komise.

Pomoc Chorvatsku nabídl už v úterý mimo jiné srbský prezident Alexandar Vučić. „Je mi velmi líto toho, co se v Chorvatsku stalo a jsem připraven poskytnout jakýkoli druh technické a finanční pomoci,“ řekl.

Bělehradská televize B92 ve středu informovala, že Vučić vyzval vládu, aby Chorvatsku poslala finanční pomoc ve výši jednoho milionu eur (26 milionů korun).

Záchranáři odvážejí zraněné po zemětřesení: