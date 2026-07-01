Chorvatsko trápí rozsáhlé požáry. Zasáhly několik ostrovů, teď zemi čekají bouře

Největší z požárů zasáhl podle tamních médií ostrov Čiovo po vydatné bouři. „Oheň zachvátil trávu, nízké porosty a borový les na odhadované ploše 110 hektarů. Na místě požáru bylo nasazeno 150 hasičů s 39 vozidly,“ píše server chorvatské stanice HRT. S hašením pomáhaly i čtyři kanadské vrtulníky.
Situace se podle velitele hasičského sboru Splitsko-dalmatské župy Ivana Kovačeviće uklidňuje. „Hasiči hasí okraje a v závislosti na vývoji situace budeme postupně rozptylovat naše síly. Musíme však být ostražití, protože na odpoledne se také předpovídá nestabilní počasí,“ uvedl ve středu dopoledne.
|
V Dominikánské republice vzplál luxusní hotelový resort. Turisté prchali pryč
Dodal, že se hasičům povedlo uchránit rodinné domy, shořely jen některé hospodářské či jiné budovy. Ostrov Čiovo v posledních dnech trápily silné bouře. Jeden z požárů vznikl úderem blesku. Hasiči rovněž v úterý zasahovali u drobného požáru na ostrově Šolta.
Problém s požáry hlásil i poloostrov Pelješac, konkrétně u měst Ston a Orebić. Podle velitele hasičů Dubrovnicko-neretvanské župy Stjepana Simoviće u Stonu požár hořel v těžko přístupném a hustě zalesněném terénu. Požár u Orebiće se kvůli větru a nepříznivému počasí rychle šířil. Požár se později podařilo zkrotit. „Naše jednotky vylezly nahoru a obklíčily oheň. Zatím se nešíří,“ řekl Simović a dodal, že jednotky preventivně zůstávají na místech.
|
Po požáru u Splitu shořela desítka domů, evakuovaní Češi se vrací do ubytování
S požárem bojují jednotky i na ostrově Mljet. „Je to les. Snažíme se dostat k požáru. Někdy ho vidíme, někdy ne, takže máme trochu problém,“ řekl Simović. Odklízení následků probíhá i na ostrově Vis. Tam hasiči bojovali s požárem na více než 350 hektarech trávy, nízké vegetace a lesa.
K požárům dochází v době, kdy Chorvatsko sužuje intenzivní vlna veder. Ve Splitu byl v úterý zaznamenán nový historický teplotní rekord, teploty v poledne dosáhly 39,4 °C. Rekordní teploty byly zaznamenány také v Zadaru a Šibeniku. Před týdnem zasáhly požáry ostrov Hvar.
Meteorologové předpovídají, že v průběhu středy a čtvrtka dojde k výrazné změně počasí, která sebou přinese ochlazení, bouřky a možné povodně a kroupy.
|
21. června 2025