Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chorvatsko trápí rozsáhlé požáry. Zasáhly několik ostrovů, teď zemi čekají bouře

Autor:
  12:48
Turistické destinace v chorvatské Dalmácii sužují požáry, informují tamní média. Jde zejména o ostrovy Čiovo, Vis a Mljet a poloostrov Pelješac. Chorvatští hasiči uvedli, že za posledních 24 hodin zasahovali celkem 166krát. Země se potýká se suchem a teplotami až kolem 39 stupňů °C.

Největší z požárů zasáhl podle tamních médií ostrov Čiovo po vydatné bouři. „Oheň zachvátil trávu, nízké porosty a borový les na odhadované ploše 110 hektarů. Na místě požáru bylo nasazeno 150 hasičů s 39 vozidly,“ píše server chorvatské stanice HRT. S hašením pomáhaly i čtyři kanadské vrtulníky.

Situace se podle velitele hasičského sboru Splitsko-dalmatské župy Ivana Kovačeviće uklidňuje. „Hasiči hasí okraje a v závislosti na vývoji situace budeme postupně rozptylovat naše síly. Musíme však být ostražití, protože na odpoledne se také předpovídá nestabilní počasí,“ uvedl ve středu dopoledne.

V Dominikánské republice vzplál luxusní hotelový resort. Turisté prchali pryč

Dodal, že se hasičům povedlo uchránit rodinné domy, shořely jen některé hospodářské či jiné budovy. Ostrov Čiovo v posledních dnech trápily silné bouře. Jeden z požárů vznikl úderem blesku. Hasiči rovněž v úterý zasahovali u drobného požáru na ostrově Šolta.

Problém s požáry hlásil i poloostrov Pelješac, konkrétně u měst Ston a Orebić. Podle velitele hasičů Dubrovnicko-neretvanské župy Stjepana Simoviće u Stonu požár hořel v těžko přístupném a hustě zalesněném terénu. Požár u Orebiće se kvůli větru a nepříznivému počasí rychle šířil. Požár se později podařilo zkrotit. „Naše jednotky vylezly nahoru a obklíčily oheň. Zatím se nešíří,“ řekl Simović a dodal, že jednotky preventivně zůstávají na místech.

Po požáru u Splitu shořela desítka domů, evakuovaní Češi se vrací do ubytování

S požárem bojují jednotky i na ostrově Mljet. „Je to les. Snažíme se dostat k požáru. Někdy ho vidíme, někdy ne, takže máme trochu problém,“ řekl Simović. Odklízení následků probíhá i na ostrově Vis. Tam hasiči bojovali s požárem na více než 350 hektarech trávy, nízké vegetace a lesa.

K požárům dochází v době, kdy Chorvatsko sužuje intenzivní vlna veder. Ve Splitu byl v úterý zaznamenán nový historický teplotní rekord, teploty v poledne dosáhly 39,4 °C. Rekordní teploty byly zaznamenány také v Zadaru a Šibeniku. Před týdnem zasáhly požáry ostrov Hvar.

Meteorologové předpovídají, že v průběhu středy a čtvrtka dojde k výrazné změně počasí, která sebou přinese ochlazení, bouřky a možné povodně a kroupy.

21. června 2025

Požáry v Evropě

Sledovat další díly na iDNES.tv
Po úderu blesku vypukl na chorvatském ostrově Čiovo rozsáhlý požár
V chorvatském Pisaku vypukl požár. (21. června 2025)
V chorvatském Pisaku vypukl požár. (21. června 2025)
Chorvatské letovisko Tučepi zachvátil požár. (31. července 2024)
17 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...

Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...

Pavel od vlády zatím nemá mandát na summit NATO, kabinet omezil jeho delegaci

Limitovanou sérii pamětních známek s podobiznou Dany Drábové v pondělí pokřtili...

Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Je to zřejmě v očekávání, že ho nebudu na nic potřebovat, řekl ve...

1. července 2026,  aktualizováno  13:16

Muž přinesl na policii 15 kilo trhaviny, pyrotechnik ji musel odpálit v lomu

V poslední možný okamžik zbraňové amnestie přinesl muž na policejní služebnu v...

Zbraňová amnestie skončila. Během půl roku mohli občané policii odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Nebyla během ní nouze o raritní úlovky a nečekané postupy. Jeden takový předvedl v...

1. července 2026  13:07

V obecních volbách hrají prim křížky. Jak správně vyplnit lístek, aby hlas nepropadl

Ilustrační foto

Komunální volby jako jediné používají specifický systém křížkování stran i kandidátů. Složitost svádí k chybám, které mohou celý hlas dokonce zneplatnit. Jak tedy lístek pro hlasování do obecního...

1. července 2026  13:06

Boj o miliardy z daní nevyšel. ÚS odmítl přepsat pravidla pro kraje

Ústavní soud

Už dvě dekády se krajům v Česku rozdělují peníze z daní podle neměnných pravidel. Některé regiony si stěžují, že v přepočtu na obyvatele dostávají oproti svým sousedům málo. A že rozdělovací...

1. července 2026  5:50,  aktualizováno  13:02

Záběry soulože v hlavním vysílacím čase. Není to chyba, vysvětluje ČT

Výřez z plakátu ze seriálu Robin Hood

Česká televize odvysílala v hlavním večerním čase nezvykle „odvážné“ záběry pohlavního styku. Zhruba minutová scéna se objevila minulý čtvrtek kolem půl deváté večer na programu ČT2. Televize to jako...

30. června 2026  16:21,  aktualizováno  1. 7.

Odstartovala letošní soutěž Effie Awards, nový ročník přináší několik změn

Asociace komunikačních agentur (AKA) vyhlásila už 29. ročník Effie Awards Czech...

Asociace komunikačních agentur (AKA) vyhlásila již 29. ročník Effie Awards Czech Republic. Soutěž, která dlouhodobě oceňuje nejefektivnější marketingovou komunikaci na českém trhu, vstupuje do nového...

1. července 2026

Poslanci bojují o nový jednací řád. Hádají se, kdo a kdy nejvíc zdržuje jednání

Přímý přenos
Aktuální schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Patrik Nacher (ANO). (5....

Před změnou jednacího řádu před projednáním vládního návrhu o zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas varuje opoziční TOP 09 a považuje to za past. „Nesedneme na lopatu, abychom...

1. července 2026  9:51,  aktualizováno  12:58

Chorvatsko trápí rozsáhlé požáry. Zasáhly několik ostrovů, teď zemi čekají bouře

Po úderu blesku vypukl na chorvatském ostrově Čiovo rozsáhlý požár

Turistické destinace v chorvatské Dalmácii sužují požáry, informují tamní média. Jde zejména o ostrovy Čiovo, Vis a Mljet a poloostrov Pelješac. Chorvatští hasiči uvedli, že za posledních 24 hodin...

1. července 2026  12:48

Americká energetika hlásí stav nouze, čeká se rekordní spotřeba kvůli vedru

Vysokonapěťová rozvodna v Miami na Floridě v pozadí s panoramatem města (14....

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vyhlásila stav nouze pro největší energetickou přenosovou soustavu ve Spojených státech. Nebezpečná vlna veder by totiž mohla výrazně zatížit elektrickou...

1. července 2026  12:48

Zabetonovali jsme centrální tunel Hamásu, ukázal Izrael. Vedl pod školkami i klinikou

Izrael zabetonoval tunel, kde Hamás držel tělo Hadara Goldina

Izrael tvrdí, že zalil betonem tunelový komplex v Pásmu Gazy, ve kterém operovalo palestinské hnutí Hamás. Napsaly to Izraelské obranné síly IDF na síti X. Podle nich šlo o 16 kilometrový podzemní...

1. července 2026  12:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pražský autobazar s luxusními vozy je v insolvenci. Dluží přes 200 milionů

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

Pražský autobazar Auta Super je v insolvenci, dluží údajně až 216 milionů korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Návrh na insolvenci podala společnost Moneta Auto, která bazaru...

1. července 2026  12:33

Výhrůžkami smrtí ji nutili k prostituci, přišla kvůli tomu o děti. Trest? Podmínka

Premium
Obžalovaná Bohuslava R. (vlevo) s obhájci.

S podmíněnými tresty vyvázli muž se ženou, kteří před dvaceti lety nutili na Chebsku drsnými metodami mladou matku k prostituci. Tehdy šestadvacetiletá oběť čelila výhrůžkám pistolí, pachatelé jí...

1. července 2026  12:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.