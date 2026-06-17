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V Chorvatsku zatkli důstojníka katamaránu, který se srazil s lodí Čechů

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  14:17aktualizováno  14:28
Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Lodní neštěstí nepřežili čtyři Češi a další čtyři osoby byly převezeny do nemocnice.
Katamarán, který se nedaleko Splitu v Chorvatsku srazil s plachetnicí. Při...

Katamarán, který se nedaleko Splitu v Chorvatsku srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli čtyři Češi. (14. června 2026) | foto: Ivo Cagalj / Xinhua News / ProfimediaProfimedia.cz

Čtyři Češi zemřeli u Splitu po srážce lodí (14. června 2026)
Katamarán, který se nedaleko Splitu v Chorvatsku srazil s plachetnicí. Při...
Plachetnice a další lodě proplouvají průlivem Splitska Vrata mezi chorvatskými...
Lodě proplouvají průlivem Splitska Vrata mezi chorvatskými ostrovy Šolta a Brač...
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Chorvatská policie oznámila, že byl zadržen 33letý člen posádky katamaránu pro podezření z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Podle veřejnoprávní stanice HRT jde o prvního důstojníka, který byl v době nehody spolu s kormidelníkem na velitelském můstku. Prokuratura nyní rozhodne o jeho vzetí do vazby.

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Zadržení jedné osoby potvrdil také místopředseda chorvatské vlády a ministr vnitra Davor Božinović.

„Na základě dosud zjištěných skutečností existuje podezření, že při plavbě katamaránu nebyla přijata všechna opatření nezbytná k zabránění srážce a v tomto ohledu byly porušeny bezpečnostní předpisy,“ řekl Božnović, aniž by potvrdil identitu či hodnost zatčeného.

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Kapitán katamaránu Krilo Eclipse podle Božinoviče v době nehody v průliv Splitska vrata plavidlo zřejmě neřídil. První důstojník je osoba, která může v době nepřítomnosti kapitána převzít velení lodi.

Ministr rovněž uvedl, že nemá informace o tom, že by kapitán plachetnice, která plula pod francouzskou vlajkou s osmičlennou českou posádkou, opustil Chorvatsko.

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