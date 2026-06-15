Plachetnice plující pod francouzskou vlajkou se ihned potopila, zahynuli nejméně tři Češi a další je pohřešován. Čtyři zbylí členové posádky byli převezeni do nemocnice, jejich stav není vážný.
„Odborníci už léta upozorňují na nedostatek kontroly v klíčových námořních bodech a právě Splitska vrata jsou oblastí s nejvyšší koncentrací námořního provozu na Jadranu,“ řekl stanici HRT šéfredaktor portálu Morski.hr Gašpar.
Další taková místa jsou podle něj přístav ve Splitu či průliv mezi ostrovem Hvar a souostrovím Pakleni otoci.
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Nejméně tři Češi zemřeli u Splitu po srážce lodí
Gašpar upozornil, že o problémech bezpečnosti plavby v této oblasti se hovoří již řadu let, avšak úřady nepřijaly patřičná opatření.
„Bohužel reagujeme až tehdy, když dojde k takové tragédii. Už před několika lety jsme upozorňovali na možné důsledky nedostatečné kontroly provozu na nejfrekventovanějších plavebních trasách,“ řekl.
„Jeden kapitán dálkové plavby, který léta pracoval na trajektových linkách, nám tehdy otevřeně řekl, že dříve či později dojde k nehodě se smrtelnými následky, pokud se nic nezmění,“ dodal.
Menší plavidla nedodržují pravidla
Současně Gašpar upozornil, že řada menších plavidel nedodržuje bezpečnostní pravidla a pohybuje se bezprostředně před velkými loděmi. Námořní právo nicméně podle něj neurčuje, které plavidlo má v kolizních situacích jednoznačnou přednost.
„Byli jsme svědky situací, kdy se menší plavidla doslova zařazují před trajekty a katamarány a vytvářejí mimořádně nebezpečné situace,“ uvedl s tím, že odpovědnost je společná a všichni účastníci námořního provozu musí dodržovat základní pravidla. Zároveň musí existovat účinný dohled, dodal.
Okolnosti nehody jsou dosud předmětem vyšetřování a podle Gašpara v tuto chvíli není možné ukázat prstem na viníka. Důležitou roli při objasňování okolností tragédie budou podle něj mít nyní podvodní drony chorvatského námořnictva, které dokážou prohledávat mořské dno i ve velkých hloubkách.