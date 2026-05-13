Mužovo obvinění následuje poté, co deník Jutarnji list zveřejnil video, na kterém je Kolić, tehdy ještě zaměstnaný v národním parku, zachycen při střelbě z pušky vybavené tlumičem. Zaměstnanci parku také deníku vypověděli, že incident nebyl ojedinělý a zmínili lovecké výpravy.
Kolić zastával funkci ředitele dvakrát mezi lety 2008 a 2024. Podle veřejnoprávní stanice HRT se výprav pravděpodobně účastnili také místní funkcionáři.
Na ostrovech Brijuni žije velké množství nepůvodních volně žijících zvířat, která ohrožují ostrovní ekosystém. Proto je jejich populace regulována lovem, za nějž odpovídají myslivci a správce loveckého revíru. V některých případech mohou být v souladu se zákonem zapojeny i externí subjekty, řekla HRT novinářka Klara Dujmovičová.
Ve vyjádření pro AFP správa národního parku odsoudila jakékoliv nelegální chování a uvedla, že současná ředitelka podala trestní oznámení, aby se vše vyšetřilo. Někteří zaměstnanci byli propuštěni, dodala správa.
Národní park se nachází nedaleko města Pula a tvoří ho čtrnáct ostrovů a ostrůvků. Svou luxusní rezidenci tu měl vůdce bývalé Jugoslávie Josip Broz Tito. Po jeho smrti bylo souostroví prohlášeno národním parkem.