Shořelo sedm aut, z lesa zůstal popel. Požár u Šibeniku pomohli hasit i turisté

„Včera to skutečně bylo dramatické, oheň se dostal až k domům v Grebaštici a několik jich zasáhl. Nevěděli jsme, jestli se bude šířit, nebo ne. Dnes je ale všechno v pořádku a z našeho pohledu to i vypadá, že oheň je zase dál od vesnice a už se nešíří. Těch několik domů v Grebaštici má poničené střechy a podobně, ale ta škoda nakonec není tak velká. Není to tak strašné, jak to také mohlo být,“ říká pro iDNES.cz ohledně požáru Petar, který žije v Grebaštici, menší rybářské vsi přibližně 14 kilometrů od města Šibenik. Zdejší oblast ve čtvrtek zasáhl požár a zastavil dopravu na jadranské magistrále.

„My bydlíme na opačné straně vesnice, takže nás se požár nedotkl vůbec, ani našich sousedů. Na druhém konci vsi takové štěstí neměli. Včera tu byl trochu chaos, protože oheň se dostal až mezi domy a zcela shořelo sedm aut. Takže včera to tu vypadalo nebezpečně. Ale dneska už je to v pořádku,“ říká Petar, který si nepřál zveřejnit své příjmení.

Při hašení požáru v lesích poblíž chorvatského Šibeniku se zranili tři hasiči, hašení jim ztěžoval vítr. Požár vypukl ve stejný den jako loni, nedaleko od současného místa. „Loni byl požár u vesnic Vodice a Zaton, to je asi dvacet kilometrů daleko od nás. To bylo mnohem větší a mnohem nebezpečnější,“ popisuje Petar.

Oheň se do obydlených oblastí kvůli dlouhotrvajícímu horku a suchu rozšířil z nedalekých lesů. „Bohužel včera během dne a noci tu v podstatě celý les shořel. To opravdu není hezký pohled. Teď tu není nic zeleného.“

Je to podle Petara „běžný“ letní požár kvůli vysokým teplotám?

„To nedokážu říct, opravdu nevím. Můžeme různě spekulovat, ale zatím nikdo přesně neřekl, co požár způsobilo,“ říká Petar.

„Teď už je naštěstí oheň pod kontrolou. Ta zasažená plocha je ale velká, jsou to kilometry čtvereční. Zatím tedy s jistotou nevíme, jestli třeba ještě někde nedoutná a nepřeskočí jiskra. Ale celé území procházejí hasiči a hledají, zda ještě někde nezůstalo ohnisko. Věřím, že během pár dní bude po všem.“

„Klidně přijeďte, Šibenik je v pořádku“

„Vidíme oheň na kopci za městem, ale my jsme v pořádku. Primošten, kde bydlíme, je deset kilometrů od požáru,“ říká Chorvatka Josipa, která si podobně jako Petar nepřála zveřejnit své příjmení.

Nemá obavu, že se požár dostane až k jejímu domu? „Ta oblast je docela velká, takže ne. Jsme u pobřeží, oheň je v lesích. Mám tu jako každý všední den rozdělanou práci a opět se k ní vrátím. Doufala jsem, že hasičům se podaří oheň uhasit, ale větší starosti si kolem toho nedělám,“ říká mladá žena, jejíž rodina v oblasti pronajímá ubytování.

Přímo v Šibeniku, s výhledem na záliv a několik minut pěší chůze od oblíbené městské pláže Banj, žije Anita. Ani ona nemá obavy.

„Požár je dvacet kilometrů od nás, tady nic není. Nebojte, můžete sem v klidu přijet na návštěvu,“ opakuje několikrát. Požáry v létě podle ní nejsou nic neobvyklého. Ani v letošním horkém a suchém počasí podle ní není překvapivé, že v lesích hoří.

Hasit požár pomáhali také turisté

Požár hasí přes 160 hasičů s 57 hasičskými vozy za pomoci sedmi hasičských letadel, na místě je také padesát policistů a zdravotníci. V noci na pátek chorvatský hasičský sbor informoval, že požár se již nešíří a budovy nejsou ohroženy.

„Je to velká tragédie, ale hasičské a záchranné práce jsou v plném proudu, na bezpečnost obyvatel i turistů dohlíží také policie. Musím zmínit, že požár pomáhali hasit také turisté, za což jim patří velký dík. Všechny dostupné informace z místa podrobně předávají chorvatská média, která situaci blízce sledují. Doporučujeme, aby se návštěvníci zasaženým oblastem nyní vyhnuli,“ uvedla pro iDNES.cz velvyslankyně Chorvatské republiky v Praze Ljiljana Pancirová.

Kvůli požáru je stále uzavřena Jadranská magistrála (DC8) pro veškerou dopravu ze Žaboriče do Bily u Primoštenu a doprava pro osobní vozidla je odkláněna po státní silnici DC58 přes Jadrtovac a Vrpolje.

Tři hasiči se při hašení požáru u Grebaštice zranili kvůli nadýchání kouřem, na místě jim byla poskytnuta lékařská pomoc. Hašení ztěžoval vítr, který postupně slábl. „Tráva je vysoká, zejména po deštích z posledních měsíců, a požár se v ní proto velmi rychle šířil,“ řekl deníku Slobodna Dalmacja velitel hasičského sboru Šibenicko-kninské župy Darko Dukić.

„Zasažena byla velmi rozsáhlá oblast, na jihu byl požár tak silný, že místy nemohla létat hasičská letadla,“ uvedl ministr vnitra Davor Božinović, když navštívil Šibenik a Grebaštici a poděkoval hasičům, policistům a záchranářům za jejich práci. Další nebezpečí podle něj již nehrozí.