V Chorvatsku po letech nastoupili branci do kasáren, návrat vojny chystá i Srbsko

Autor: ,
  16:24
V Chorvatsku poprvé po téměř dvou desetiletích nastoupili branci do kasáren. Stalo se tak poté, co země loni obnovila povinnou vojenskou službu. Do tří výcvikových center v pondělí dorazilo 800 rekrutů, aby absolvovali dvouměsíční výcvik. Většina jsou dobrovolníci a je mezi nimi i 82 žen, které jsou podle zákona povinny službu absolvovat.
V Chorvatsku nastoupili branci do kasáren. (9. března 2026)

V Chorvatsku nastoupili branci do kasáren. (9. března 2026) | foto: ANTONIO BAT / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

V Chorvatsku nastoupili branci do kasáren. (9. března 2026)
V Chorvatsku nastoupili branci do kasáren. (9. března 2026)
V Chorvatsku nastoupili branci do kasáren. (9. března 2026)
V Chorvatsku nastoupili branci do kasáren. (9. března 2026)
7 fotografií

Chorvatsko zrušilo povinnou vojenskou službu v roce 2008, rok před vstupem do NATO. Od roku 2020, a zejména po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, však země zvažovala obnovení základního vojenského výcviku. Poslanci nakonec jeho návrat schválili loni v říjnu.

Ministr obrany Ivan Anušić minulý týden ocenil reakci veřejnosti a obnovení branné povinnosti označil za „velký a důležitý projekt pro bezpečnost Chorvatska“. „Mladí lidé pochopili význam základního vojenského výcviku,“ uvedl.

Chorvatsko obnovuje povinnou vojenskou službu mužů od 18 let

Branci nebudou cvičeni pro nasazení v boji, ale naučí se přežití, sebeobraně a ovládání dronů, řekl Anušić novinářům. Po dokončení výcviku se stanou součástí záloh chorvatské armády a získají přednost při ucházení se o práci ve státní správě.

Obnovení povinné vojenské služby má Chorvatsko vyjít na 25 milionů eur (610 milionů Kč) ročně. Branci budou dostávat plat 1100 eur (26 900 Kč) měsíčně.

Úřady plánují postupně rozšířit roční odvody až na přibližně 19 000 lidí, kteří dosáhnou 19 let.

Povinnou vojenskou službu má devět z 27 zemí EU, Německo zavádí novou podobu

Země Evropské unie v posledních letech výrazně zvýšily výdaje na obranu. Podle Evropské obranné agentury (EDA) dosáhly v roce 2025 rekordních 381 miliard eur (9,3 bilionu Kč).

Rozpočet chorvatské armády je mírně nad cílem NATO ve výši dvou procent hrubého domácího produktu. Záhřeb plánuje zvýšit výdaje na obranu na tři procenta HDP do roku 2030.

Chorvatsko je první zemí vzešlou z bývalé Jugoslávie, která znovu zavedla povinnou vojenskou službu. Sousední Srbsko, které zrušilo brannou povinnost v roce 2011, ji také plánuje obnovit. Má trvat 75 dní a mohla by začít buď v prosinci, nebo v březnu příštího roku, uvedl prezident Aleksandar Vučić.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Důchodový věk na 65 letech zastropuje vláda později, teď chce řešit valorizace

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přichází na jednání vlády (2....

Důchodový věk na 65 letech nezastropuje vláda již od příštího roku, ale až v další vlně penzijních změn společně s úpravou důchodů náročných profesí, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš...

9. března 2026  5:52,  aktualizováno  16:45

Orbánův Fidesz chce zadržet peníze a zlato vzaté z ukrajinských bankovních vozů

Hotovost a zlato, které úřady zabavily Ukrajině při bankovním převozu přes...

Maďarská vládnoucí strana Fidesz předložila návrh zákona, jenž by daňovému a celnímu úřadu umožnil po dobu vyšetřování zadržet hotovost a zlato, které úřady minulý týden zabavily Ukrajině při...

9. března 2026  16:45

Partner chtěl jít na pivo, zabodla mu nůž mezi žebra. Soud ženě uložil 8,5 roku

Ženě hrozí za pokus o vraždu 10 až 18 vězení. (5. března 2026)

Bodnutí v hádce mezi partnery potrestal českobudějovický krajský soud 8,5 lety vězení. Uložil je dvaatřicetileté ženě, která loni v únoru zabodla kuchyňský nůž do prsou o osm let staršího partnera,...

9. března 2026  16:31

Stojíme za kulturou! Studenti svolávají akci na protest proti vládním škrtům

Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády (2. března 2026)

Studenti uměleckých oborů a zástupci kultury budou ve středu 11. března demonstrovat za navýšení rozpočtu ministerstva kultury. Shromáždí se na pražském Malostranském náměstí před jednáním poslanců o...

9. března 2026  16:30

V Chorvatsku po letech nastoupili branci do kasáren, návrat vojny chystá i Srbsko

V Chorvatsku nastoupili branci do kasáren. (9. března 2026)

V Chorvatsku poprvé po téměř dvou desetiletích nastoupili branci do kasáren. Stalo se tak poté, co země loni obnovila povinnou vojenskou službu. Do tří výcvikových center v pondělí dorazilo 800...

9. března 2026  16:24

Moravec o konci v ČT: Věděl jsem to jen já. Závěrečnou řeč si připravil v neděli ráno

Moderátor Václav Moravec

Moderátor Václav Moravec po více než dvaceti letech končí v České televizi. Své rozhodnutí oznámil nečekaně na konci pravidelného nedělního vysílání diskusního pořadu. „Věděl jsem to jen já....

9. března 2026  16:20

ANALÝZA: Írán dostal místo Chruščova dalšího Stalina. Světu ukáže železnou pěst

Premium
Modžtaba Chameneí (uprostřed)

Chameneí za Chameneího. Co říká volba vrchního ajatolláha o Íránu? Je to podobné, jako když ve filmové mayovce indiánští náčelníci jeden po druhém zabodávali oštěpy do země a vyráželi ze sebe: „Boj!...

9. března 2026  16:13

Pozor na toto víno. Inspektoři zakázali čtyři šarže, které prodávaly dva řetězce

Ilustrační snímek

U čtyř lahvových bílých vín ze Španělska, která nabízely řetězce Albert a Billa, zjistila Státní zemědělská a potravinářská inspekce, že jsou falšovaná. Řetězce dostaly pokutu a víno musejí stáhnout...

9. března 2026  16:09

Ceny pohonných hmot jsou nižší než v Polsku nebo v Německu, říká Babiš

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš. (2....

Se spotřební daní u pohonných hmot zatím vláda nic dělat nebude. „Ceny pohonných hmot jsou nižší než v Německu nebo Polsku,“ řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. „Uvidíme, jak se to bude...

9. března 2026  13:23,  aktualizováno  16:07

Najednou vlci z fotopastí divně mizeli, říká strážce z Orlických hor a lovec fotografií

Premium
Vlk z jižní smečky v Orlických horách

Vlci se v Orlických horách zabydleli natrvalo, ale místní o nich ví jen z doslechu. Výjimkou je dobrovolný strážce přírody Petr Locker. Teritoria se souhlasem majitelů lesa monitoruje fotopastmi,...

9. března 2026

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

9. března 2026  15:56

Kim sledoval soutěž „chlupatých“ sniperů, v akci viděl i polonahé svalovce

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v minulém týdnu osobně sledoval soutěž...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v minulém týdnu navštívil soutěž odstřelovačů ve výcvikovém středisku u Pchjongjangu. Podle státních médií měla akce posílit bojovou připravenost armády KLDR a...

9. března 2026  15:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.