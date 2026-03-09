Chorvatsko zrušilo povinnou vojenskou službu v roce 2008, rok před vstupem do NATO. Od roku 2020, a zejména po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, však země zvažovala obnovení základního vojenského výcviku. Poslanci nakonec jeho návrat schválili loni v říjnu.
Ministr obrany Ivan Anušić minulý týden ocenil reakci veřejnosti a obnovení branné povinnosti označil za „velký a důležitý projekt pro bezpečnost Chorvatska“. „Mladí lidé pochopili význam základního vojenského výcviku,“ uvedl.
|
Chorvatsko obnovuje povinnou vojenskou službu mužů od 18 let
Branci nebudou cvičeni pro nasazení v boji, ale naučí se přežití, sebeobraně a ovládání dronů, řekl Anušić novinářům. Po dokončení výcviku se stanou součástí záloh chorvatské armády a získají přednost při ucházení se o práci ve státní správě.
Obnovení povinné vojenské služby má Chorvatsko vyjít na 25 milionů eur (610 milionů Kč) ročně. Branci budou dostávat plat 1100 eur (26 900 Kč) měsíčně.
Úřady plánují postupně rozšířit roční odvody až na přibližně 19 000 lidí, kteří dosáhnou 19 let.
|
Povinnou vojenskou službu má devět z 27 zemí EU, Německo zavádí novou podobu
Země Evropské unie v posledních letech výrazně zvýšily výdaje na obranu. Podle Evropské obranné agentury (EDA) dosáhly v roce 2025 rekordních 381 miliard eur (9,3 bilionu Kč).
Rozpočet chorvatské armády je mírně nad cílem NATO ve výši dvou procent hrubého domácího produktu. Záhřeb plánuje zvýšit výdaje na obranu na tři procenta HDP do roku 2030.
Chorvatsko je první zemí vzešlou z bývalé Jugoslávie, která znovu zavedla povinnou vojenskou službu. Sousední Srbsko, které zrušilo brannou povinnost v roce 2011, ji také plánuje obnovit. Má trvat 75 dní a mohla by začít buď v prosinci, nebo v březnu příštího roku, uvedl prezident Aleksandar Vučić.