V Chorvatsku našli na skále zraněnou a zesláblou ženu. Nezná svou identitu

Server 24Sata uvedl, že asi šedesátiletá žena má na těle řadu modřin a odřenin. Poprvé ji předminulou neděli v deset hodin ráno spatřil rybář, podle něhož seděla na skále v zátoce poblíž vesnice Soline na severu ostrova.



Rybář se obával, že by jeho loď mohla při záchraně najet na mělčinu, a tak zalarmoval policii, která na místo vyslala záchranáře. Ti se ovšem autem nemohli dostat až k ženě, takže vystoupili a šli tři kilometry pěšky.

Místní úředníci uvedli, že dotyčná měří 165 centimetrů, má světlé vlasy po ramena a modré oči. Na sobě měla růžový klobouk proti slunci, pruhované tričko a tmavé kalhoty. Nenašli u ní žádné doklady ani telefon.

Podle záchranářů se zdá, že venku strávila několik nocí. Když se k ní dostali, byla tak zesláblá, že se nedokázala napít bez pomoci. Žena je momentálně v péči lékařů v nemocnici v Rijece na chorvatské pevnině.

„Je to velmi zvláštní, že v této oblasti vůbec byla. Je to extrémně nepřístupná část zálivu, se strašně ostrými kameny, doslova jako břitvy, které vám rozříznou gumu na podrážkách u bot,“ uvedl jeden z místních obyvatel, podle něhož se v oblasti občas vyskytují divoká prasata.

Další z obyvatel Soline listu The Guardian řekl, že žena určitě nebydlela ve vesnici, protože by ji místní poznali. Dodal, že se domnívá, že „se mohla ztratit na procházce, upadnout a po úderu do hlavy a ztratit paměť“.



Policie uvedla, že nyní prochází registrem pohřešovaných osob a objíždí hotely, bytové komplexy, kempy a další rekreační zařízení v okolí s fotografií nalezené v naději, že ji někdo pozná. Lidé, kteří ji poznají, se mají na policii obrátit telefonicky či prostřednictvím emailu.

Ostrov Krk má 405 čtverečních kilometrů a je největším ostrovem v Jaderském moři. Obývá ho sedmnáct tisíc lidí a je s pevninou ho spojuje most. Nachází se asi třicet kilometrů od Rijeky.