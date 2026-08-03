Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Boj proti zabírání lehátek. Chorvatské letovisko z pláže do rána odvezlo úplně vše

Autor:
  16:44
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Některá města v Chorvatsku se rozhodla zakročit proti takzvaným ručníkářům a lehátkářům. Věci, které na veřejných plážích zůstanou přes noc, města zkrátka posbírají a odvezou. K podobným krokům se uchýlily úřady například ve městech Sveti Filip i Jakov, Crikvenica nebo ve městě Supetar na ostrově Brač. V obci Tučepi zase řeší problém se soukromými půjčovnami lehátek.

„Sbíráme předměty, které lidé nechávají na plážích k rezervaci míst. Akce bude v následujících dnech pokračovat,“ napsala obec Sveti Filip i Jakov na svém oficiálním facebookovém profilu. Tímto úkolem pověřila městské strážníky.

Podobně postupují i úřady v turistickém letovisku Crikvenica. „Akci provádí plážová hlídka a zaměstnanci městské služby. V rámci ní se odstraňují lehátka, slunečníky, židle, ručníky a další předměty, které byly ponechány bez dozoru na pláži za účelem předběžného rezervování místa,“ uvedl tamní portál Crikva.hr.

Město v této souvislosti připomnělo, že pláže jsou veřejným statkem určeným pro všechny občany a návštěvníky a že nikdo nemá právo trvale nebo dočasně rezervovat část pláže zanecháním osobních věcí bez své přítomnosti.

Chorvatsko zažívá šok. Turisté ruší rezervace, apartmány kvůli tomu zlevňují

Odklízení osobních věcí určených k rezervaci proběhlo i ve městě Supetar na ostrově Brač. Tam město nejprve varovalo majitele odložených věcí. „Město zdůrazňuje, že cílem takových aktivit není trest, ale prevence, zvyšování povědomí a nastolení pořádku prostřednictvím vzájemného respektu a dodržování zákonných předpisů,“ napsal server Dalmacija News.

Půjčovna v Tučepi vs. německý turista

Chorvatská média v nedávných dnech oběhl příběh německého turisty, který popsal problém s komerčními půjčovnami lehátek na pláži Kamena ve městě Tučepi. „Ačkoli na pláž dorazíme velmi brzy, jsme pravidelně nuceni se usadit na místech vystavených přímému slunečnímu záření nebo na površích, které poskytují stín jen částečně a krátce,“ popsal serveru Index turista.

Sledujeme, co se děje. Dubrovník hlásí nápor turistů, obavy z letní sezony ale sílí

Místa ve stínu totiž zabrala půjčovna lehátek. „Prakticky už není možné najít volné místo v přirozeném stínu. Pro mnoho hostů je jedinou zbývající možností platit si za pronájem lehátek nebo se ubytovávat na částech pláže, které jsou ráno a přes den vystaveny přímému slunečnímu záření,“ dodal s tím, že i když je brzy ráno pláž téměř prázdná, místa jsou zabraná.

Server Morski v souvislosti s tímto případem připomněl, že i pro pláže v Tučepi platí stejný zákon o rovném přístupu k moři. Poslankyně Marija Lugaričová podle portálu podala interpelaci ministru pro námořní záležitosti Olegu Butkovičovi. Městu totiž chybí pobřežní strážník, kterého má ze zákona mít.

Dovolená v Chorvatsku podražila o čtyři tisíce, země cílí na movitější klienty

Místní úředník pro dodržování obecních vyhlášek Leon Šarič podle webu uvedl, že stížnosti hostů byly předány starostovi. „Budeme usilovat o odebrání koncese těm drzým provozovatelům půjčoven lehátek,“ sdělil.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...

Obrovská ztráta, dodával sílu i v těžkých časech. Tisíce lidí se loučily s Hansardem

Lidé čekají ve frontě na veřejné rozloučení s Glenem Hansardem v Irském muzeu...

Tisíce lidí se v Dublinu zúčastnily veřejného rozloučení s irským zpěvákem Glenem Hansardem, který zemřel minulý týden ve věku 56 let při nehodě na motorce. Mnoho truchlících vyprávělo příběhy o...

3. srpna 2026  6:29,  aktualizováno  16:58

Boj proti zabírání lehátek. Chorvatské letovisko z pláže do rána odvezlo úplně vše

ilustrační snímek

Některá města v Chorvatsku se rozhodla zakročit proti takzvaným ručníkářům a lehátkářům. Věci, které na veřejných plážích zůstanou přes noc, města zkrátka posbírají a odvezou. K podobným krokům se...

3. srpna 2026  16:44

Letní opravy a uzavírky v Hradci štvou řidiče. Neřízený chaos, stěžují si

Letní uzavírky v Hradci Králové (29. července 2026)

Do Hradce Králové se vrátily dopravní komplikace. S předstihem tří týdnů v červenci sice skončila oprava části třídy ČSA a dnešním otevřením dvou zbývajících podchodů začala kompletně fungovat...

3. srpna 2026  16:41

Vyšetřování komplikuje vrácení peněz dětským domovům za zrušené tábory

ilustrační snímek

Vrácení peněz dětským domovům, kterým byl na poslední chvíli zrušen objednaný tábor, komplikuje policejní vyšetřování. Vyplývá to z odpovědí ministerstva školství na dotazy ČTK. Resort uvedl, že v...

3. srpna 2026  16:36

Nepotřebujeme velké hvězdy, říká spoluzakladatel festivalu Brutal Assault

Tomáš Fiala, Obscure Promotion

Metalový festival Brutal Assault se vrací do vojenské pevnosti Josefov v Jaroměři a nabídne čtyři dny extrémní hudby, temného umění i jedinečné atmosféry. Letošní ročník se koná od středy do soboty,...

3. srpna 2026  16:30

Ve Strážnici naměřili 39,9 stupně Celsia. Jde o nové maximum Moravy a Slezska

Lidé se koupou u Olomouckých přehrad během vlny horkého letního počasí. (28....

Pondělní teploty na jihu Moravy v pondělí už ve 14:50 překonaly rekord Moravy a Slezska. Meteorologická stanice ve Strážnici na Hodonínsku naměřila 39,9 stupně Celsia, což je nové maximum pro území...

3. srpna 2026  16:30

Válka přináší vykoupení, píše patriarcha Kirill v nové knize. Odmítá příměří

Ruský patriarcha Kirill slaví pravoslavné Vánoce. (6. ledna 2025)

Vůdce ruské pravoslavné církve patriarcha Kirill vydal novou knihu, ve které představuje válku jako součást Božího plánu a cestu k vykoupení. Tvrdí, že o vítězství rozhoduje Bůh, věřící mají být...

3. srpna 2026  16:10

Šmarda, který vedl SOCDEM a odešel kvůli paktu s komunisty, zkusí dobýt Senát

Michal Šmarda

Expředseda sociální demokracie Michal Šmarda, který ze strany odešel, když se pod vedením Jany Maláčové a Lubomíra Zaorálka spolčila s komunisty a jimi vytvořeným hnutím Stačilo!, se pokouší vrátit...

3. srpna 2026  16:05

Muž na benzince vypustil z auta roj včel. Prý chtěl vědět, zda se vrátí domů

ilustrační snímek

Na benzinové čerpací stanici v Jablonci nad Nisou vypustil muž v sobotu 1. srpna roj včel. Chtěl si prý ověřit, zda se samy vrátí domů. Situace se obešla bez zranění. Případem se teď zabývají...

3. srpna 2026  16:02

Obecné ohrožení z nedbalosti? Vojenská policie prověřuje pád vrtulníku v Náměšti

ilustrační snímek

Vojenská policie prověřuje zřícení armádního vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Serveru Seznam Zprávy to...

3. srpna 2026  15:41

Dron zabil Rusy na pláži. Ukrajinci útočili i na Krym a sklady Wildberries

Sledujeme online
ilustrační snímek

Šest lidí, z toho tři děti, přišlo o život při ukrajinském útoku v černomořském letovisku v jihoruském Krasnodarském kraji, uvedl gubernátor Venjamin Kondraťjev. Dalších 40 lidí utrpělo zranění, 17 z...

3. srpna 2026  7:39,  aktualizováno  15:31

Výmysl a lež, kritizuje Blažek policii. Ohradili se i další aktéři bitcoinové kauzy

Pavel Blažek

Exministr spravedlnosti Pavel Blažek se opřel do policie v souvislosti s nově zveřejněnou obžalobou v bitcoinové kauze. „Tvrzení policie, že mezi obžalovanými existovala nějaká dohoda o protiprávním...

3. srpna 2026  13:05,  aktualizováno  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.