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Požár u Omiše. Chorvaté evakuovali 300 Čechů, pomáhají i čeští policisté

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  10:48aktualizováno  12:00
Rozsáhlý lesní požár se v noci rozšířil k chorvatskému přímořskému městu Omiš. Kvůli plamenům musely své domovy a další objekty opustit stovky lidí. Nejméně 19 lidí se podle místních médií zranilo, informace o případných obětech zatím nejsou. Hasiči s požárem dál bojují. Situace se ve srovnání s nocí zlepšila, uvedl šéf hasičů Slavko Tucaković. Místo v pátek navštíví premiér Andrej Plenković. Velký požár je hlášen i jižněji, na poloostrově Pelješac.

Požár se šířil kvůli silnému větru a zničil asi 900 až 1000 hektarů území, řekl v pátek ráno chorvatské televizi HRT Tucaković. Podle něj požár zničil několik domů a vozidel a zásahy byly extrémně obtížné. Nasazeno bylo na 160 hasičů i hasicí letadla Canadair. „Bohužel byl zničen velký počet domů a vozidel,“ uvedl Tucaković.

Chorvatsko trápí rozsáhlé požáry. Zasáhly několik ostrovů, teď zemi čekají bouře

Chorvatská média v pátek ráno informovaly i o dalším rozsáhlém lesním požáru, který se rozhořel na poloostrově Pelješac mezi Splitem a Dubrovníkem. Podle Tucakoviče tam oheň ohrožuje i domy. Na místo byly vyslány letouny Canadair, které dříve zasahovaly u Omiše.

Evakuovat se muselo okolo 1000 lidí. Šéf Červeného kříže v nedalekém Splitu Tomislav Gojo uvedl, že v zařízeních pro evakuované je více cizinců než Chorvatů.

Podle dosavadních informací bylo evakuováno přibližně 300 českých občanů, uvedlo ministerstvo zahraničí.

V pobřežním městě Omiš v Chorvatsku zuří rozsáhlý lesní požár, po rozšíření požáru bylo evakuováno nejméně 1 000 obyvatel a turistů. (13. srpna 2026)
V noci vypukl v Lokvě Rogoznici rozsáhlý požár, který se rozšířil do oblasti nad Omišem. Shořely domy a auta. Provoz na Jadranské dálnici byl narušen, obyvatelé a turisté z postižené oblasti byli evakuováni a hasiči na místě hasí požár, což jim ztěžuje silný vítr. (14. srpna 2026)
V noci vypukl v Lokvě Rogoznici rozsáhlý požár, který se rozšířil do oblasti nad Omišem. Shořely domy a auta. Provoz na Jadranské dálnici byl narušen, obyvatelé a turisté z postižené oblasti byli evakuováni a hasiči na místě hasí požár, což jim ztěžuje silný vítr. (14. srpna 2026)
V noci vypukl v Lokvě Rogoznici rozsáhlý požár, který se rozšířil do oblasti nad Omišem. Shořely domy a auta. Provoz na Jadranské dálnici byl narušen, obyvatelé a turisté z postižené oblasti byli evakuováni a hasiči na místě hasí požár, což jim ztěžuje silný vítr. (14. srpna 2026)
17 fotografií

Média uvádí, že během noci se zranilo 36 lidí, někteří jsou ve vážném stavu. Podle Tucakoviče jsou mezi zraněnými i čtyři Kanaďané. V některých místech lidé utíkali před požárem s pomocí nejrůznějších prostředků – například na šlapadlech, uvedl Jutarnji list.

V oblasti zasažené požárem zasahují i čeští policisté, kteří v Omiši hlídkují společně s chorvatskými kolegy. „Aktivně pomáhají s evakuací a jsou k dispozici nejen českým turistům,“ uvedla v pátek policie na síti X. Chorvatsko patří k oblíbeným destinacím pro letní dovolenou českých turistů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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