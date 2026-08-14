Požár se šířil kvůli silnému větru a zničil asi 900 až 1000 hektarů území, řekl v pátek ráno chorvatské televizi HRT Tucaković. Podle něj požár zničil několik domů a vozidel a zásahy byly extrémně obtížné. Nasazeno bylo na 160 hasičů i hasicí letadla Canadair. „Bohužel byl zničen velký počet domů a vozidel,“ uvedl Tucaković.
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Chorvatská média v pátek ráno informovaly i o dalším rozsáhlém lesním požáru, který se rozhořel na poloostrově Pelješac mezi Splitem a Dubrovníkem. Podle Tucakoviče tam oheň ohrožuje i domy. Na místo byly vyslány letouny Canadair, které dříve zasahovaly u Omiše.
Evakuovat se muselo okolo 1000 lidí. Šéf Červeného kříže v nedalekém Splitu Tomislav Gojo uvedl, že v zařízeních pro evakuované je více cizinců než Chorvatů.
Podle dosavadních informací bylo evakuováno přibližně 300 českých občanů, uvedlo ministerstvo zahraničí.
Média uvádí, že během noci se zranilo 36 lidí, někteří jsou ve vážném stavu. Podle Tucakoviče jsou mezi zraněnými i čtyři Kanaďané. V některých místech lidé utíkali před požárem s pomocí nejrůznějších prostředků – například na šlapadlech, uvedl Jutarnji list.
V oblasti zasažené požárem zasahují i čeští policisté, kteří v Omiši hlídkují společně s chorvatskými kolegy. „Aktivně pomáhají s evakuací a jsou k dispozici nejen českým turistům,“ uvedla v pátek policie na síti X. Chorvatsko patří k oblíbeným destinacím pro letní dovolenou českých turistů.
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