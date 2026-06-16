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Plachetnici ani katamarán neřídil kapitán. V Chorvatsku vytáhli tělo čtvrtého Čecha

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  9:42
Plachetnici neřídil kapitán a velitel chyběl i na můstku katamaránu. Vyšetřování tragického střetu u chorvatského ostrova Brač, při níž zahynuli čtyři Češi, přineslo nová zjištění. Potápěči z potopené plachetnice v úterý vytáhli tělo čtvrté oběti. Prokuratura nařídila toxikologický rozbor.

Plachetnice, která se potopila po srážce s katamaránem v průlivu Splitska vrata, spočívá na dně v hloubce asi 50 metrů. Chorvatské úřady dříve v pondělí uvedly, že mrtvého lokalizovaly. Těla tří dalších členů české posádky záchranáři vyzdvihli z vody už bezprostředně po nehodě.

Katamarán, který se nedaleko Splitu v Chorvatsku srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli čtyři Češi. (14. června 2026)
Čtyři Češi zemřeli u Splitu po srážce lodí (14. června 2026)
Plachetnice a další lodě proplouvají průlivem Splitska Vrata mezi chorvatskými ostrovy Šolta a Brač v Jaderském moři. (18. července 2025)
Katamarán, který se nedaleko Splitu v Chorvatsku srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli čtyři Češi. (14. června 2026)
8 fotografií

Přestože příčinu nehody vyšetřovatelé zatím neurčili, podle portálu Morski.hr zjistili několik důležitých okolností, které tragédii předcházely.

Za kormidlem čtrnáctimetrové pronajaté plachetnice nestál její kapitán. Loď měla sice potřebné dokumenty a kapitán splňoval všechny požadavky, v době nehody však plavidlo řídil jeden z cestujících. Podle chorvatských médií při srážce zemřel.

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Na katamaránu Krilo Eclipse, který plul po pravidelné trase ze Splitu na Hvar, v osudný okamžik také chyběl na velitelském můstku kapitán. Na místě podle dostupných informací sloužili pouze první důstojník a kormidelník.

Vyšetřovatelé nyní vyhodnocují záznamy z palubních systémů a komunikačních zařízení, které zachytily například rychlost a kurz obou plavidel. Současně vyslýchají členy posádky i cestující.

Státní zastupitelství ve Splitu nařídilo odebrání vzorků od „určitých osob“ za účelem provedení toxikologického posudku. Vyžádalo si také technický posudek k okolnostem samotné nehody.

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Podle chorvatské veřejnoprávní stanice HRT se do vyšetřování s největší pravděpodobností zapojí také čeští vyšetřovatelé. V jakém rozsahu a formě se tak stane, zatím není jasné.

Čtyři zraněné z plachetnice záchranáři po nehodě převezli do nemocnice ve Splitu. České ministerstvo zahraničí v pondělí uvedlo, že v péči lékařů zůstává jeden člověk, jehož stav není vážný.

Neštěstí se odehrálo v neděli kolem 11:30 ve frekventovaném průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Plachetnice, která plula pod francouzskou vlajkou, se po nárazu s katamaránem se 125 lidmi na palubě potopila.

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List Slobodna Dalmacija v pondělí zveřejnil záběry katamaránu Krilo Eclipse, který se mezitím přesunul do přístavu ve Splitu. Na jeho pravém trupu jsou vidět odřeniny pláště, žádné viditelné větší poškození však plavidlo zřejmě neutrpělo.

Soustrast rodině, příbuzným a přátelům obětí vyjádřila lodní společnost Kapetan Luka Krilo. Ta provozuje katamarán, jehož náraz plachetnici potopil. „Vedení i všichni zaměstnanci jsou touto událostí otřeseni a od prvního okamžiku aktivně spolupracujeme s příslušnými orgány s cílem co nejrychleji a co nejpřesněji objasnit všechny okolnosti nehody,“ uvedla.

Splitska vrata

Splitska vrata

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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