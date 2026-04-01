V bažinách na hranici Bosny uvázly desítky běženců, Chorvaté rozjeli záchrannou operaci

Chorvatský premiér Andrej Plenković řekl, že čluny s migranty se pravděpodobně převrátily v bažinaté části řeky. „V této fázi nejsou potvrzena žádná úmrtí. Každý, kdo byl vytažen z řeky, je v bezpečí a dostává péči,“ podotkl Plenković.
Ministr vnitra Davor Božinović sdělil, že se incident odehrál u obce Babina Greda ve východním Chorvatsku. „Terén je krajně náročný a nepřístupný,“ dodal. Do nemocnice podle něj převezli osm lidí, většinou kvůli podchlazení.
Skupinu, po které v krajně nepřístupném terénu pátralo asi sto záchranářů, policistů a hasičů, tvořili hlavně lidé z Afghánistánu, Pákistánu, Indie a Bangladéše.
„Bohužel jde o situace, se kterými se potýkáme už léta. Migranti přicházejí o život při nelegálních přechodech hranic,“ dodal Božinović. V roce 2025 v Chorvatsku zaznamenali 14 úmrtí migrantů během pokusů o překročení hranice, letos byly dva takové případy.
Chorvatsko, které je členem Evropské unie, představuje pro migranty důležitou tranzitní zemi na takzvané balkánské trase směrem do Evropy. Podle údajů evropské agentury Frontex tudy loni prošlo více než 12 500 lidí. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) eviduje na balkánské trase od roku 2014 více než 400 mrtvých nebo pohřešovaných.
Migranti chtěli doplout do Řecka, část se utopila
U jihozápadního pobřeží Turecka se ve středu ráno utopilo 18 migrantů, kteří se snažili dostat na jeden z řeckých ostrovů. Skupinu uviděla turecká pobřežní stráž ráno kolem šesté hodiny místního času (asi pět SELČ) v moři u Bodrumu, který je oblíbenou turistickou destinací. Od nejbližšího řeckého ostrova Kos je vzdálený asi 20 kilometrů.
Člun s migranty se srazil s lodí řecké pobřežní stráže, nejméně 14 jich zemřelo
Na výzvu, aby zastavili, běženci nereagovali a velkou rychlostí se vzdalovali od pobřeží. Nafukovací člun se s nimi však záhy potopil. Pobřežní stráž z člunu zachránila 21 lidí. Pátrací akce podle ní pokračují.
Na řecké ostrovy z Turecka letos podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) doplulo na 4 tisíce migrantů, z toho skoro třetina pocházela z Afghánistánu. Za celý loňský rok se touto cestou přes moře z Turecka do Řecka dostalo asi 41 700 běženců, o rok dřív jich bylo 54 417.
V Itálii našli na palubě devatenáct mrtvých
Také italská pobřežní stráž ve středu nalezla 19 mrtvých migrantů na palubě plavidla, u kterého zasahovala. Dalších pět lidí je naživu, ale ve vážném stavu. Píše to dnes italská agentura ANSA s odkazem na své zdroje. Mezi přeživšími je i jedno dítě.
Pobřežní hlídka začala zásah na pomoc plavidlu brzy ráno zhruba 85 námořních mil od Lampedusy. Na palubě našla živé i mrtvé migranty, podle prvních informací vypluli z Libye. Příčinou smrti by mohlo být podchlazení.
Přeživší ošetřilo zdravotnické středisko na Lampeduse. V oblasti v posledních dnech panuje horší počasí. Informaci o 19 mrtvých potvrdil agentuře AFP starosta ostrova Filippo Mannino.
Podle IOM v centrálním Středomoří, kde se nachází Lampedusa, v prvních třech měsících zahynulo či se pohřešuje 624 migrantů. To je zhruba třikrát více než v prvních třech měsících loňského roku, kdy se pohřešovalo či zahynulo 229 lidí.