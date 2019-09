Ročního syna shodil z mostu. Pak si zašel do hospody na panáka

Když v oblasti vypuklo pozdvižení poté, co očití svědci zburcovali policii a záchranáře, přiznal pachatel v podniku, že to on hodil svého syna do řeky. A zůstal čekat na místě, dokud si pro něho nedojeli policisté.

Podle obsluhy z baru se muž choval divně, objednal si drink, ale pak neměl na zaplacení. Jak jediný v lokále nevypadal, že by ho zpráva nějak rozrušovala. Někdo pak zavolal na policii: „Myslím si, že tu máme toho, koho hledáte“.

Evil Man Murdered His Baby Son

By Throwing Him InTo A River.

This Is Zak Bennett The Baby Murderer & His Now Dead Son, Zak Bennett Eko.

How Evil Can You Get ? pic.twitter.com/46sZMhrSDj