Vzácná tragédie. Pětiletý chlapec zemřel při výbuchu hyperbarické komory

Komora v zdravotnickém zařízení The Oxford Center náhle vybuchla, když v ní byl chlapec. Exploze zranila i jeho matku. Nikdo další nebyl zraněn, požár se nerozšířil dál, uvádí stanice Fox New.

Podle policistů a požárníků není jasné, co explozi způsobilo. „Hyperbarická komora obsahuje sto procent kyslíku, což je až pětinásobek množství kyslíku v běžné místnosti,“ řekl poručík Keith Young z místního hasičského sboru. „Přítomnost tak vysokého množství kyslíku v prostředí, které je pod tlakem, může způsobit, že se stane extrémně hořlavým.“

Policista Ben Hancock uvedl, že takový incident je vzácný. „Strašná, tragická událost, kterou nechceme nikdy zažít,“ dodal.

Hyperbarická komora je velké tlakové zařízení, ve kterém pacienti pomocí speciálních masek dýchají stoprocentní kyslík. Policie neupřesnila kvůli jakému onemocnění byl chlapec v komoře. The Oxford Center na svých webových stránkách uvádí, že poskytuje terapii dětem se zdravotními potížemi jako je autismus, rakovina, ADHD, autoimunitní onemocnění a další.

„Bezpečnost a blaho dětí, kterým sloužíme, jsou naší nejvyšší prioritou. Za více než 15 let, co tento typ terapie poskytujeme, se nic podobného nestalo. Budeme se podílet na všech typech vyšetřováních, která nyní musí proběhnout,“ uvedlo The Oxford Center. Zařízení je dočasně uzavřené.