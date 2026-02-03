Matku a sourozence odneslo rozbouřené moře, chlapec plaval hodiny pro pomoc

Čtyři hodiny v moři pro záchranu rodiny. Třináctiletý Australan předvedl nadlidský výkon rovný dvěma maratonům, když doplaval pro pomoc pro svou matku a sourozence, které vlny odnesly při výletu na kajacích daleko od břehu. Austin nyní dočasně chodí o berlích.
Třináctiletý Austin Appelbee plaval několik hodin, aby přivolal pomoc poté, co jeho rodinu smetla vlna u australského pobřeží. (3. února 2026) | foto: AP

Pláž v Quindalupu na západním pobřeží Austrálie, kde byla rodina třináctiletého...
Austin Appelbee byl v pátek se 47letou matkou Joanne, 12letým bratrem Beauem a osmiletou sestrou Grace na dovolené v Quindalupu ve státě Západní Austrálie. Vyrazili na vodu v kajacích a na paddleboardech, když je rozbouřené vlny a silný vítr začaly unášet od pevniny.

Austin se vydal přivolat pomoc nejprve na nafukovacím kajaku. Ten ale nabíral vodu, a proto z něj chlapec vylezl. Pak si sundal záchrannou vestu, která mu bránila v plavání, a zhruba za čtyři hodiny uplaval čtyři kilometry ke břehu, kde zalarmoval úřady.

Výletní loď zapomněla osmdesátiletou seniorku na ostrově. Našli ji mrtvou

„Snažil jsem se myslet na ty nejšťastnější věci, překonat to a taky nemyslet na špatné věci, které by mě rozptylovaly. Vlny byly obří a já na sobě neměl žádnou záchrannou vestu. Jen jsem si říkal: ‚Plav dál, plav dál‘. A pak jsem se konečně dostal na břeh, padl na zem a prostě odpadl,“ řekl podle webu stanice ABC mladý zachránce. Potom běžel najít telefon a záchranářům klidným hlasem řekl, že potřebuje vrtulníky, letadla a lodě, protože mu moře odneslo rodinu.

Pátrací vrtulník nakonec večer našel matku se dvěma dětmi v záchranných vestách a držících se paddleboardu. Po osmi až deseti hodinách strávených ve vodě se nacházely 14 kilometrů od břehu.

Joanne řekla, že nemohla opustit tři děti a že poslat svého nejstaršího syna pro pomoc bylo jedno z jejích nejtěžších rozhodnutí v životě. I když byla přesvědčená, že se Austin dostane na břeh a s dětmi si zpívala a vtipkovala, se západem slunce začala mít pochybnosti. Všichni tři se třásli zimou, Beau kvůli chladu ztratil cit v nohou a velká vlna odnesla děti pryč, pak ale přišla záchrana.

Trosečník popsal měsíce na moři. Jeho fenka se stala miláčkem zachránců

Joanne, Beau a Grace měli oteklé nohy, puchýře, modřiny a vyrážku, zatímco Austin chodí o berlích, protože podle doktorů má za sebou mimořádný fyzický výkon. „Mám tři děti. Všechny tři to zvládly. To bylo to jediné, na čem záleželo,“ řekla Joanne.

„Austinova statečnost přesahuje jeho věk. Prokázal pozoruhodnou odvahu, houževnatost a odhodlání tváří v tvář skutečnému nebezpečí. Výborně, Austine, jsme na tebe velmi pyšní,“ nechal se slyšet premiér australského státu Roger Cook, který plavce označil za skutečného hrdinu Západní Austrálie.

Quindalup

Quindalup

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Témata: moře, Austrálie

