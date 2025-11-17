Ve druhém kole volby prezidenta v Chile se střetne komunistka s obdivovatelem Pinocheta

„Věřím, že dialog, respekt a láska k Chile převáží nad jakýmikoli rozdíly,“ uvedl končící chilský prezident Gabriel Boric, když pogratuloval oběma úspěšným kandidátům, jejichž politické programy se od sebe výrazně liší.
Klíčoví budou pro druhé kolp voliči, kteří podpořili kandidáta Franca Parisiho. Ten se se skoro 20 procenty hlasů umístil na třetím místě. Parisi, který je šéfem Strany lidí označované za populistickou, odmítl některého ze dvou postupujících kandidátů podpořit. Kastovi podle agentur vyjádřili podporu i další dva pravicoví kandidáti Johannes Kaiser a Evelyn Mattheiová. Společně tito tři kandidáti získali v prvním kole 50 procent hlasů.
Vítězství Jaraové, která byla od roku 2022 do letošního dubna ministryní práce a sociálních věcí ve vládě prezidenta Borice, předpovídaly průzkumy. Jedenapadesátiletá politička je členkou komunistické strany, v níž reprezentuje sociálnědemokratické křídlo. Jaraová slibuje podpořit ekonomický růst, chce snižování sociálních a příjmových nerovností a zrušení bankovního tajemství, aby bylo možné lépe udeřit na finanční zdroje organizovaného zločinu. Voliče vyzvala, aby se nenechali vystrašit.
Devětapadesátiletý právník Kast se o prezidentský úřad uchází už potřetí. V kampani sliboval tvrdou ruku v bezpečnosti. Chce také zavřít hranice a zahájit masivní deportace migrantů, kteří jsou v zemi bez povolení k pobytu. Těch je zhruba 300 000, mnozí z nich pochází z Venezuely. Kast v minulosti čelil kritice kvůli sympatiím vyjadřovaným vojenské diktatuře Augusta Pinocheta.
Parisiho Strana lidí bude mít klíčovou roli i v nové poslanecké sněmovně. Po sečtení skoro 100 procent okrsků jí propočty přisuzují 14 poslanců. Vládní levicové strany získali ve sněmovně, která má 155 křesel, 64 mandátů, zatímco mají pravicové a krajně pravicové strany 76 poslanců .
Hlavním tématem volební kampaně byly nárůst kriminality a nelegální migrace. Chile patří k nejbezpečnějším zemím Latinské Ameriky, ale v posledních letech zde kriminalita roste, což velká část Chilanů spojuje s nelegální migrací.