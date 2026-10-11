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Nejsušší místo světa? Poušť Atacama po vydatných deštích rozkvetla

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  9:49
Deště přinesly život na jedno z nejsušších míst na Zemi – chilskou poušť...

Deště přinesly život na jedno z nejsušších míst na Zemi – chilskou poušť Atacama (11. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Deště přinesly život na jedno z nejsušších míst na Zemi – chilskou poušť...
Deště přinesly život na jedno z nejsušších míst na Zemi – chilskou poušť...
Deště přinesly život na jedno z nejsušších míst na Zemi – chilskou poušť...
Deště přinesly život na jedno z nejsušších míst na Zemi – chilskou poušť...
24 fotografií
Napříč chilskou pouští Atacama, jedním z nejsušších míst na Zemi, vykvetla oslnivá přehlídka květin poté, co klimatický jev El Niňo do oblasti přinesl vydatné deště.

Pod obvykle vyschlou půdou se skrývají miliony semínek více než 200 druhů rostlin, která čekají na vodu. Vydatné deště způsobené El Niňem nedávno zalily severní Chile. Rozmanitý život tak mohl opustit svůj úkryt a vynořit se na povrch.

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Teď je poušť pokryta fialovým kobercem a z trhlin v půdě vykukují andělsky bílá poupata. Desítky turistů se zastavují, aby si vyfotili dechberoucí scenérii. S trochou štěstí bude její součástí duha klenoucí se nad sytě rudým západem slunce.

Cesar Pizzaro, expert na biodiverzitu Atacamy z neziskové organizace CONAF, která v Chile napomáhá k zachování lesů, řekl, že ještě nikdy nebyly zaznamenány sezonní srážky, jež v některých oblastech přesáhly 180 milimetrů.

Déšť prosákl pískem hlouběji než obvykle a vdechl tak nový život přírodní rezervaci, která se nachází asi 800 kilometrů severně od chilské metropole. Rozkvět pouště podle CONAF vyvrcholí v říjnu. Organizace odhaduje, že se v květinový ráj promění 15 tisíc hektarů.

Deště přinesly život na jedno z nejsušších míst na Zemi – chilskou poušť Atacama (11. října 2026)
Deště přinesly život na jedno z nejsušších míst na Zemi – chilskou poušť Atacama (11. října 2026)
Deště přinesly život na jedno z nejsušších míst na Zemi – chilskou poušť Atacama (11. října 2026)
Deště přinesly život na jedno z nejsušších míst na Zemi – chilskou poušť Atacama (11. října 2026)
Deště přinesly život na jedno z nejsušších míst na Zemi – chilskou poušť Atacama (11. října 2026)
24 fotografií

Letošní El Niňo by podle odhadů měl být nejsilnější od doby, kdy se před 40 lety začaly vést záznamy. Jev zvyšuje povrchovou teplotu ve středním a východním Pacifiku kolem rovníku, což způsobuje nevyzpytatelnost počasí a celosvětové změny týkající se větrů a dešťů. Přívalové deště, které se přes Chile přehnaly 13. července, zabily 13 lidí a vážně poškodily asi 4000 domovů.

Přestože si Pizzaro uvědomuje ničivé dopady El Niňa, poukazuje na to, že z něj příroda může mít užitek. „Ačkoliv jeho následky na mnoha místech jsou... velmi znepokojivé, přináší také život,“ říká.

Podle něj je teď Atacama svědkem něčeho víc, než jen květin. Pouští se šíří hmyz, hlemýždi, ptáci, plazi a savci. Včely pilně opilují, zatímco si brouci pochutnávají na zbytcích a hnojí půdu před dalším deštěm svým trusem bohatým na dusík.

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Pizzaro doufá, že silný příval návštěvníků toto útočiště přírody příliš nepoškodí. Zdůrazňuje, jak je důležité držet se vyznačených stezek a nenavštěvovat poušť s domácími mazlíčky.

„Naše země se svou kvetoucí pouští pyšní,“ řekl Pizzaro, zatímco se kochal pohledem na žluté krásky rašící všude kolem. „Pouští, které při dešti kvetou, je sice několik, ale rozmanitost druhů, které tu máme, stejně jako rozsáhlost kvetoucího území, je jedinečná,“ dodal.

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