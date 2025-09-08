I progresivisté z Chicaga říkají, aby Trump poslal Národní gardu. Ačkoliv ho nevolí

Premium

ilustrační snímek | foto: Reuters

Hedvika Millerová
Od naší spolupracovnice v USA - Řadovým obyvatelům Chicaga Národní garda, která má zajistit pořádek v ulicích města, vadit nebude. Levicovým politikům ale ano. Podle nich je to od prezidenta Donalda Trumpa diktátorské.

„Něco ti řeknu, hodně lidí tady v Chicagu sice nenosí Trumpovy červené MAGA kšiltovky, ale v duchu souhlasí s tím, že tady Národní garda přispěje k větší bezpečnosti,“ svěřuje se mi moje kamarádka Lyndsi. Naráží na zprávy místních médií, které přinášejí smutnou bilanci uplynulého prodlouženého víkendu zvaného Labor Day neboli Svátek práce. Ve větrném městě, jak se Chicagu říká, došlo celkem k 58 střelbám, mnoho lidí skončilo s vážným zraněním v nemocnici, osm postřelených na následky zranění zemřelo.

Média, která Trumpovy kroky silně kritizovala, pak uvedla, že v srpnu v DC došlo k poklesu trestných činů. Celková efektivita nasazení je však stále předmětem intenzivní debaty.

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.