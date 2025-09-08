„Něco ti řeknu, hodně lidí tady v Chicagu sice nenosí Trumpovy červené MAGA kšiltovky, ale v duchu souhlasí s tím, že tady Národní garda přispěje k větší bezpečnosti,“ svěřuje se mi moje kamarádka Lyndsi. Naráží na zprávy místních médií, které přinášejí smutnou bilanci uplynulého prodlouženého víkendu zvaného Labor Day neboli Svátek práce. Ve větrném městě, jak se Chicagu říká, došlo celkem k 58 střelbám, mnoho lidí skončilo s vážným zraněním v nemocnici, osm postřelených na následky zranění zemřelo.
Média, která Trumpovy kroky silně kritizovala, pak uvedla, že v srpnu v DC došlo k poklesu trestných činů. Celková efektivita nasazení je však stále předmětem intenzivní debaty.