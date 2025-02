VIDEO: Pár metrů od katastrofy. Boeingu při přistání vjelo do dráhy jiné letadlo

K incidentu došlo v době, kdy obě agentury vyšetřují řadu bezpečnostních incidentů v letecké dopravě v posledních týdnech, včetně tragických srážek letadla a vrtulníku nad řekou Potomac ve Washingtonu, nehody lékařského letounu ve Filadelfii a nehody na Aljašce, které měly všechny řadu lidských obětí, připomněla CNN.

Podle záznamu v aplikaci Flightradar24 se stroje přiblížily na 700 metrů, než pilot boeingu zaregistroval nebezpečí a přerušil přistání a znovu se začal zvedat nad dráhu. Tryskáč minul ve výšce přibližně 80 metrů.

TheIntelFrog @TheIntelFrog Video of the incident. https://t.co/3QoRExY6Mr oblíbit odpovědět

Letoun společnosti Southwest Airlines nakonec přistál bezpečně po obkroužení o patnáct minut později.

K události v Chicagu došlo v 8:50 místního času. Boeing 737 Southwest Airlines přistával na cestě z Omahy v Nebrasce. Soukromý Bombardier Challenger 350 se chystal ke startu do Knoxville v Tennessee.

Podle zveřejněného audiozáznamu Řízení letového provozu nařídilo soukromému tryskáči, aby odbočil vlevo na dráhu 4L, překročilo dráhu 31L a vyčkalo před dráhou 31C. Pilot odpověděl: „Rozumím. Vlevo na 2, oh, 4L, překročit 22 nebo 13 C.“ Řídící věž reagovala okamžitě: „Negativní! Překročte 31L a čekejte před 31C!“ Následuje rozhovor s pilotem boeingu, který viděl situaci na zemi před sebou a hlásí, že provede průlet, aby se vyhnul překážce. „Uh, jak se to stalo?“ ptá se pilot boeingu řídící věže na záznamu.

Cestující v boeingu neměli tušení, jakému nebezpečí byli vystaveni. „V letadle nebyla žádná panika. Nevěděli jsme, co se stalo. Vypadalo to velmi rutinně. Až po přistání, když jsme viděli videozáznam události, byli jsme vyděšení a překvapení,“ řekla Emily Nowaková CNN. „Pilot prostě zahlásil, že na ranveji je jiné letadlo a musíme udělat jednu otočku nad letištěm navíc. Trvalo to pár minut, pilot působil neuvěřitelně klidně,“ dodal Todd Engel.

Společnost Flexjet, která provozuje soukromý tryskáč, zveřejnila prohlášení, že si je „vědoma události“ v Chicagu. „Pracujeme na zjištění dalších informací o této události,“ uvedl mluvčí v tiskové zprávě.

Ministr dopravy Sean Duffy reagoval na síti X: „Je nezbytně nutné, aby piloti dodržovali pokyny řídících letového provozu. Pokud tak neučiní, budou jim odebrány licence,“ napsal.