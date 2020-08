Virus a střelba v Chicagu. Prezident Trump situaci přirovnává k Afghánistánu

, aktualizováno

Léto v Chicagu není to, co bývalo. Turisté se do světově proslulého města nehrnou. Lidé se stěhují z centra, v jižní části neustále střílí a řádí gangy. Starostka města uprostřed noci odstraňuje sochy Kryštofa Kolumba, hospody i světoznámé jazzové bary zavírají.