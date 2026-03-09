„Naše vesnice zemřela.“ Chersonské bábušky vzpomínají na ruskou okupaci

Město v ranní jinovatce vypadá jako posypané moučkovým cukrem. Výsledný dojem to trochu zlepšuje, ale jinak Kryvyj Rih působí pochmurně. Jako kdyby vyvřel mezi dýmajícími ocelárnami, krátery povrchových dolů a výsypkami.
Silniční nadjezdy, koleje a pásové dopravníky jsou do sebe zauzlované jako klubko hadů, šedivé ulice si jsou podobné jako vejce vejci. Když tu během náletu zapnou rušičky GPS, okamžitě ztrácíme orientaci. K optimismu nepřidávají ani zprávy, že ArcelorMittal zavírá místní slévárnu. Cena energií od začátku války vzrostla třikrát a výroba oceli je nerentabilní.
Ti chudáci jsou už nejspíš po smrti. V lesích za vesnicí zahynula spousta našich i spousta Rusů. Prý tam skládali mrtvoly na hromadu.