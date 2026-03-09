„Naše vesnice zemřela.“ Chersonské bábušky vzpomínají na ruskou okupaci

„Práce tu žádná není, skoro všichni mladí odjeli. Většinou do Polska. Nic to není. Vesnice umřela,“ říká paní Halina. (7. března 2026) | foto: PETR TOPIČPetr TopičMAFRA

Adam Hájek
Petr Topič
,
  20:00
Od našich zpravodajů na Ukrajině - Přesně před čtyřmi lety obsadily ruské jednotky ukrajinskou vesničku Sadok. Už jsou dávno pryč, ale místní na devět měsíců okupace jen tak nezapomenou. Drancování, šikana, tři mrtví... a také kolaboranti z řad spoluobčanů. „Vytrhávali záchody, kradli husy, lezli do kurníků. Mému synovi sebrali mrazák, televizi a sporák,“ vzpomíná na Rusy pětasedmdesátiletá paní Halina.

Město v ranní jinovatce vypadá jako posypané moučkovým cukrem. Výsledný dojem to trochu zlepšuje, ale jinak Kryvyj Rih působí pochmurně. Jako kdyby vyvřel mezi dýmajícími ocelárnami, krátery povrchových dolů a výsypkami.

Silniční nadjezdy, koleje a pásové dopravníky jsou do sebe zauzlované jako klubko hadů, šedivé ulice si jsou podobné jako vejce vejci. Když tu během náletu zapnou rušičky GPS, okamžitě ztrácíme orientaci. K optimismu nepřidávají ani zprávy, že ArcelorMittal zavírá místní slévárnu. Cena energií od začátku války vzrostla třikrát a výroba oceli je nerentabilní.

Ti chudáci jsou už nejspíš po smrti. V lesích za vesnicí zahynula spousta našich i spousta Rusů. Prý tam skládali mrtvoly na hromadu.

„Naše vesnice zemřela." Chersonské bábušky vzpomínají na ruskou okupaci

Od našich zpravodajů na Ukrajině Přesně před čtyřmi lety obsadily ruské jednotky ukrajinskou vesničku Sadok. Už jsou dávno pryč, ale místní na devět měsíců okupace jen tak nezapomenou. Drancování, šikana, tři mrtví... a také...

