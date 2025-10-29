Rusové zasáhli dětskou nemocnici v Chersonu. Věděli, na co útočí, říká Zelenskyj

15:47
  15:47
Ruské dělostřelectvo ve středu ostřelovalo dětskou nemocnici v Chersonu na jihu Ukrajiny. Podle místních úřadů bylo zraněno devět lidí, mezi nimi i děti a zdravotníci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj útok ostře odsoudil. Mezitím gubernátor ruské Belgorodské oblasti oznámil, že při ukrajinském dronovém útoku na město Šebekino zahynul jeden člověk.

„Nepřítel kolem 09:20 (08:20 SEČ) zahájil dělostřeleckou palbu na dětskou nemocnici v Chersonu, kde se v té době nacházeli malí pacienti, jejich rodiče a zdravotnický personál,“ uvedla chersonská oblastní prokuratura.

Zásah dětské nemocnice v Chersonu po ruském ostřelování. Podle místních úřadů bylo zraněno devět lidí, mezi nimi i děti a zdravotníci. Prezident Zelenskyj útok odsoudil jako další důkaz ruského teroru vůči civilistům. (29. října 2025)
Zásah dětské nemocnice v Chersonu po ruském ostřelování. Podle místních úřadů bylo zraněno devět lidí, mezi nimi i děti a zdravotníci. Prezident Zelenskyj útok odsoudil jako další důkaz ruského teroru vůči civilistům. (29. října 2025)
Rusové zaůtočili na nemocnici v Chersonu, na místě jsou nejméně čtyři zranění.
Následky ruského útoku v Chersonu na Ukrajině. (1. června 2025)
Mezi zraněnými jsou čtyři děti a tři zdravotníci, napsala Ukrajinska pravda, podle níž je jeden z pracovníků nemocnice ve vážném stavu. Samotné zdravotnické zařízení utrpělo značné škody, dodal zpravodajský server. Chersonská oblastní prokuratura podle něj útok vyšetřuje na základě podezření z porušení zákonů a zvyklostí války.

„(Ruští vojáci) nemohli nevědět, na co útočí. Jedná se o úmyslný ruský útok speciálně proti dětem, speciálně proti zdravotnickému personálu (...),“ napsal Volodymyr Zelenskyj na telegramu, kde také zveřejnil snímky poškozené nemocnice. Nejmladšímu zraněnému dítěti je osm let, zraněn byl i jeho bratr a matka, dodal prezident, podle kterého v době útoku byla v nemocnici stovka lidí.

Cherson leží na pravém, západním břehu řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří současnou frontovou linii. Ruské invazní síly velkou část Chersonské oblasti – včetně jejího správního střediska – zkraje své invaze v roce 2022 obsadily a několik měsíců okupovaly.

Pod tlakem ukrajinské protiofenzivy na podzim 2022 se Rusové stáhli z pravobřežní části regionu na levý břeh Dněpru, ale region západně od řeky – včetně Chersonu – pravidelně ostřelují a bombardují. Východní část Chersonské oblasti Rusové okupují.

„Ve městě Šebekino byl zabit muž při útoku FPV dronů na výrobní závod,“ uvedl mezitím ruský gubernátor Gladkov na platformě Telegram a dodal, že další tři lidé byli zraněni.

Šebekino se nachází v Belgorodské oblasti a leží blízko hranic s Ukrajinou, která se už čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Ukrajinci tento příhraniční region podle ruských hlášení od února 2022 také poměrně často ostřelují nebo tam vysílají drony.

Belgorodská oblast se v předchozích letech stala i dějištěm přeshraničních bojů, například v roce 2023 tam podle ruských úřadů vpadly ukrajinské sabotážní skupiny. Podle Kyjeva do oblasti tehdy pronikli Rusové z oddílů tvořených Rusy, ale bojujících na straně Ukrajiny.

