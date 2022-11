Rusové se stahují v Chersonu za Dněpr. Z budov mizí vlajky, chybí blokposty

Vlajka Ruské federace zmizela z budovy chersonské oblastní administrativy ve čtvrtek ráno. Informoval o tom místní činovník Jury Sobolevskij a na důkaz přiložil fotografii budovy pořízenou z automobilu. „Tajemně to zmizelo... Však víte co. Cherson byl, je a bude pouze ukrajinský. Když své trikolóry nesundáte sami, tak to uděláme my,“ cituje činovníka Ukrajinská pravda.

Místní zpravodajské kanály dodávají, že na centrálním náměstí Svobody zmizely vojenské blokposty. „Vojáci odešli a dokonce nechali v garážích dokonce palivo,“ uvádí ukrajinský kanál Cherson Plus.

O nevyhnutelném odchodu ruských vojsk na druhou stranu řeky hovořil ve čtvrtek i místní proruský politik Kirill Stremousov. „Velmi brzo odejdou naše jednotky, naše vojska, do levobřežní části Chersonské oblasti. Lidé, kterým se zatím nepodařilo dostat z Chersonu, by měli co nejrychleji odejít,“ přiznal v pořadu Solovjov Live.

Ruský vojenský korespondent Alexandr Koc uvádí, že vlajky Ruské federace zmizely z budovy oblastní administrativy a z Námořní akademie Fjodora Ušakova. Nad dalšími administrativními a vzdělávacími institucemi ovšem podle něj stále vlají.

Ukrajinské bezpečnostní složky už na konci října uváděly, že Rusové přemístili okupační úřady na východní břeh Dněpru. Na pravém břehu, kde bezmála třistatisícové město leží, v posledních týdnech zaznamenala výrazné územní zisky ukrajinská armáda. Předpokládá se, že město u ústí Dněpru do Černého moře by brzy mohla získat pod kontrolu.

Okupační správa Chersonské oblasti zahájila evakuaci civilistů na východní stranu řeky 18. října. Ke konci října bylo podle ruských údajů evakuováno na sedmdestát tisíc civilistů. Většina z nich byla převezena na Krym, dalších okupovaných oblastí na východě Ukrajiny a Krasnodarského kraje.