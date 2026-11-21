Trump vsadil na svůj osvědčený recept: osobní sympatie a neformální diplomacii. Podle amerického prezidenta je právě vřelý vztah mezi trojicí nejmocnějších mužů planety tou nejlepší pojistkou světového míru.
„Mám s nimi fantastické vztahy. To je moc dobrá věc a naše země je díky tomu v bezpečí,“ prohlásil po návratu do Washingtonu a celou cestu označil za „jednu z nejúspěšnějších prezidentských návštěv Asie v historii… nebo kdekoli jinde“.
Trumpův přístup k ruskému prezidentovi vyvolal největší pozornost už při samotném přivítání na červeném koberci. „To je můj přítel! Máme spolu skvělý vztah už mnoho let,“ nechal se slyšet Trump. Později dodal, že toto osobní pouto Spojeným státům dodává „dodatečnou sílu“.
Když se ho ale novináři v Bílém domě přímo zeptali, zda je šéf Kremlu také přítelem Ameriky, Trump oddělil státní zájmy od osobních vazeb: „Nevím, jestli je přítelem USA, ale my dva máme fantastický vztah.“
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Svou ochotu jednat s Moskvou i Pekingem obhajoval pragmatickým pohledem na jaderný arzenál všech tří zemí. „Opravdu píšeme historii. Podle staré školy, kdy se lidé odmítali bavit, se nikdy žádné problémy nevyřešily,“ uvedl na úvod devadesátiminutové schůzky.
„Jako zdaleka tři největší jaderné mocnosti světa mají Spojené státy, Rusko a Čína jedinečné postavení k tomu, aby diskutovaly o tom, jak snížit počet jaderných zbraní na Zemi a také jak zmenšit riziko, že tyto zbraně budou někdy použity. Ta síla je neuvěřitelná, nepředstavitelná,“ dodal.
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Otevřená zůstává otázka války na Ukrajině, které se oba státníci věnovali i při dvoustranném setkání. Trump z Číny vzkázal, že mír je na dosah, míč ale přehodil na stranu Kyjeva. „Měl jsem s Putinem dlouhou diskusi. Chce vidět konec té války. Doufejme, že druhá strana to chce také,“ řekl americký prezident.
Zvláštní vztahy se Siem
Neméně vřelý tón zvolil Donald Trump i směrem k hostiteli summitu. Už během bilaterálního jednání se Si Ťin-pchingem prohlásil: „Jsi můj přítel a mezi námi jsou velmi zvláštní vztahy. Dokud situaci řídíme my dva, nikdy u nás nevzniknou žádné problémy.“
Trumpa viditelně potěšilo už samotné přijetí na letišti v Šen-čenu, kde mu čínský prezident oplatil dřívější gesto z Washingtonu a přišel ho přivítat přímo k letadlu. Americký lídr to označil za „neuvěřitelnou poctu“ a důkaz „vzájemného respektu, jaký tu ještě nebyl“.
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Trump své přátelské vazby prezentuje jako triumfální návrat velké diplomacie, na domácí politické scéně však narazil na tvrdou kritiku. Opoziční demokraté i část republikánů varují, že vřelá slova na adresu autoritářských lídrů zbytečně legitimují režimy v Moskvě a Pekingu a mohou znejistit tradiční západní spojence.
Trump si však z výtek nic nedělá: „Z tohohle může vzejít spousta úžasných věcí, nebo se alespoň nastartovat.“