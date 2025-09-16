Chceme na podzim uspořádat nové rozhovory s USA, prohlásil ruský diplomat

USA a Rusko letos absolvovaly dvě kola rozhovorů v Istanbulu, která se zaměřila především na diplomacii a fungování velvyslanectví - první v únoru a druhé v dubnu. Obě strany tehdy uvedly, že nastal pokrok v řešení sporných otázek.
Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin se poté v srpnu setkali na Aljašce. Toto jednání ale zatím nevedlo k dohodě o ukončení rusko-ukrajinské války, která v plném rozsahu trvá již čtvrtým rokem.
ANALÝZA: Po summitu? Před summitem! Co si aktéři aljašské schůzky nechali pro sebe
Rjabkov agentuře TASS sdělil, že důvodem odkladu uspořádání nového jednání o diplomatických záležitostech je mimo jiné snaha obou stran vyhnout se situaci, kdy by nebylo dosaženo významných výsledků.
„Pokud jde o časový rámec, snažíme se takovou akci uspořádat nejpozději do konce podzimu,“ uvedl Rjabkov s tím, že se objevily blíže neupřesněné překážky menšího významu. Nyní je podle něj lepší pokračovat v zákulisní práci a vytvořit základ pro další kroky.
Při druhém kole rozhovorů v Istanbulu strávila americká delegace zhruba šest hodin v budově ruského konzulátu. Podle mluvčího ministerstva zahraničí USA nebyla Ukrajina na programu jednání. Ministerstvo zahraničí USA uvedlo, že setkání navázalo na „konstruktivní přístup“ nastolený při únorových rozhovorech.