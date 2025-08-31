Rozhoduje, kdo dá víc, kritizuje legendární chatař z Tater. Po téměř 50 letech končí

Viktor Beránek, který se narodil v roce 1951 v Praze a který se jako chlapec přestěhoval s rodiči na Slovensko, platí v Tatrách za legendu. Řemeslo horského nosiče si poprvé vyzkoušel v roce 1969 a dodnes je aktivním nosičem.
Server cezhory.sk píše, že i v zimě, kdy je Chata pod Rysy jako jediná v Tatrách uzavřená, k ní vyšel, aby ji zkontroloval. Stavbu několikrát poškodily laviny, na začátku tisíciletí se dokonce uvažovalo o tom, že se nebude opravovat. Po lavině z roku 2001 je vybavená protilavinovými prvky.
Podle slovenských médií se novým nájemcem Chaty pod Rysy na dalších pět let stane Ján Ševčík, který doposud působil na Téryho chatě.
Podle KST byl o provoz horských chat ve výběrových řízeních velký zájem. „Zájemci předkládali nabídky nejen z finančního hlediska, ale i s důrazem na projektové a koncepční řešení, které mělo ukázat vizi dlouhodobého rozvoje a fungování chat,“ uvedl klub. Předseda KST Peter Švec řekl, že výběrovému řízení předcházel nátlak i výhrůžky.
Beránek v prohlášení na sociálních sítích k výběrovému řízení napsal, že dnes se rozhoduje tak, že „kdo dá víc, ten dostane chatu“. Nehraje podle něho roli, „zda na ní odpracoval roky, nebo nesl na zádech stovky kil, nebo se vzdal pohodlí vlastní rodiny“. Prý stačí, aby někdo „dole“ uměl šikovně napsat nabídku nebo navrhnout nesmyslnou částku.
V budoucnosti na Chatu pod Rysy chodit neplánuje, chce být co nejvíce v severní Evropě, řekl Beránek podle serveru noviny.sk.
