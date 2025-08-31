Rozhoduje, kdo dá víc, kritizuje legendární chatař z Tater. Po téměř 50 letech končí

Autor: ,
  16:58
Nejmladší a zároveň nejvýše položená tatranská chata má nového nájemce. Na Chatě pod Rysy ve Vysokých Tatrách jako chatař končí Viktor Beránek, který se o boudu ležící ve výšce 2250 metrů nad mořem staral od roku 1977. Informovala o tom slovenská média. Klub slovenských turistů (KST) vybral jeho nástupce.
Chata pod Rysy ve Vysokých Tatrách (24. srpen 2018)

Chata pod Rysy ve Vysokých Tatrách (24. srpen 2018) | foto: Profimedia.cz

Viktor Beránek, který se narodil v roce 1951 v Praze a který se jako chlapec přestěhoval s rodiči na Slovensko, platí v Tatrách za legendu. Řemeslo horského nosiče si poprvé vyzkoušel v roce 1969 a dodnes je aktivním nosičem.

Server cezhory.sk píše, že i v zimě, kdy je Chata pod Rysy jako jediná v Tatrách uzavřená, k ní vyšel, aby ji zkontroloval. Stavbu několikrát poškodily laviny, na začátku tisíciletí se dokonce uvažovalo o tom, že se nebude opravovat. Po lavině z roku 2001 je vybavená protilavinovými prvky.

Chatař Viktor Beránek z tatranské Chaty pod Rysy (29. září 2016)

Podle slovenských médií se novým nájemcem Chaty pod Rysy na dalších pět let stane Ján Ševčík, který doposud působil na Téryho chatě.

Podle KST byl o provoz horských chat ve výběrových řízeních velký zájem. „Zájemci předkládali nabídky nejen z finančního hlediska, ale i s důrazem na projektové a koncepční řešení, které mělo ukázat vizi dlouhodobého rozvoje a fungování chat,“ uvedl klub. Předseda KST Peter Švec řekl, že výběrovému řízení předcházel nátlak i výhrůžky.

Ve slovenských Tatrách spadl vrtulník, český pilot se lehce zranil

Beránek v prohlášení na sociálních sítích k výběrovému řízení napsal, že dnes se rozhoduje tak, že „kdo dá víc, ten dostane chatu“. Nehraje podle něho roli, „zda na ní odpracoval roky, nebo nesl na zádech stovky kil, nebo se vzdal pohodlí vlastní rodiny“. Prý stačí, aby někdo „dole“ uměl šikovně napsat nabídku nebo navrhnout nesmyslnou částku.

V budoucnosti na Chatu pod Rysy chodit neplánuje, chce být co nejvíce v severní Evropě, řekl Beránek podle serveru noviny.sk.

Luční bouda se vrací do běžného provozu. Pro turisty otevřela bufet i toalety
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Rozhoduje, kdo dá víc, kritizuje legendární chatař z Tater. Po téměř 50 letech končí

Nejmladší a zároveň nejvýše položená tatranská chata má nového nájemce. Na Chatě pod Rysy ve Vysokých Tatrách jako chatař končí Viktor Beránek, který se o boudu ležící ve výšce 2250 metrů nad mořem...

31. srpna 2025  16:58

Chcete se vykoupat v Seině? Do září máte čas. Do řeky se vnořilo už 100 tisíc lidí

Na nových pařížských plovárnách v řece Seině se letos v létě vykoupalo téměř 100 tisíc lidí, uvedla starostka města Anne Hidalgová. Oznámila také, že dvě ze tří koupališť prodlouží svůj provoz do...

31. srpna 2025  16:25

Čím dřív, tím líp i absolutně proti. Zeptali jsme se stran, jak se staví k zavedení eura

Čím dřív, tím líp. Takový je přístup Starostů k zavedení eura. Až ho budete chtít vy, budeme i my, vzkazuje voličům koalice SPOLU. Euro ani za nic, slibují zase Motoristé. Redakce iDNES.cz...

31. srpna 2025  16:05

Zakázaný jed zabíjí chráněné dravce. Ptáci jsou však nezamýšlenými oběťmi

Premium

V Česku je na vzestupu trávení volně žijících zvířat. Jedem zabitých se jich už našlo 71, což přesahuje počty za celý loňský rok. Nejvíce jde o chráněné dravce. Těch bylo celkem 55. Od roku 2017 už...

31. srpna 2025

Putin, Si a Módí na jednom místě. Vztahy Číny a Ruska jsou nejlepší v historii, zní ze summitu

Čína a Indie jsou odhodlané prohloubit vzájemnou spolupráci a vyřešit pohraniční spory, shodli se podle agentury AP na nedělním jednání v severočínském přístavním městě Tchien-ťin čínský prezident Si...

31. srpna 2025  10:05,  aktualizováno  15:37

„Spolupráce Evropy je nutná.“ Alžběta II. chtěla setrvání země v EU, odhaluje kniha

Někdejší britská královna Alžběta II. byla zastánkyní setrvání Británie v Evropské unii, vyplývá z knihy Moc a Palác bývalého zpravodaje britského listu The Times pro záležitosti královské rodiny...

31. srpna 2025  15:24

V Marylandu našli ekologičtější způsob nakládání s těly zesnulých. Vodní kremaci

Takzvaná vodní kremace je stále populárnější metoda nakládání s těly zesnulých. Podle Severoamerické asociace pro kremaci získává popularitu po celé zemi již od roku 2011, kdy byla v pohřebním...

31. srpna 2025

VIDEA TÝDNE: Prezident v závodním speciálu, pád stíhačky a nová past u bankomatů

Prezident Petr Pavel na okruhu v Mostě usedl za volant závodního speciálu NASCAR, a to jako první hlava státu na světě. Podvodníci přišli na nový trik, jak během chvilky lidem vysát peníze z...

31. srpna 2025  14:39

K volbě ze zahraničí se přihlásilo přes 27 tisíc lidí. Očekávalo se výrazně víc

K hlasování v říjnových sněmovních volbách ze zahraničí se na zastupitelských úřadech či elektronicky přihlásilo zhruba 27 500 voličů. V nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima...

31. srpna 2025  14:16

Evropa háže klacky pod nohy Trumpovým snahám o mír, hřímá Peskov

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov obvinil evropské mocnosti, že brání snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa dosáhnout míru na Ukrajině. Řekl také, že Rusko bude ve válce proti Ukrajině pokračovat,...

31. srpna 2025  14:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Praktických lékařů bude přibývat, čekání na vyšetření zkrátí eŽádanka, věří Válek

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) data ukazují, že se zastavil pokles počtu praktických doktorů. Křivka by se měla nadále zvedat, protože nastupují mladí doktoři. Uvedl to v...

31. srpna 2025  14:01

Že táhne pivo a sklo? Nevadí, jsou to emoce, říká český šéf pro Expo

Světová výstava Expo v japonské Ósace se dostala do své poslední třetiny. Českému pavilonu zatím dominovaly hlavně typické znaky naší země – pivo a sklo. Podle generálního komisaře pro Expo Ondřeje...

31. srpna 2025  13:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.