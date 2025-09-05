Chat control tlačila neziskovka slavného herce, Kutcher se scházel s představiteli EU

  21:37
O dohled nad konverzacemi uživatelů v rámci takzvané chat control se velmi intenzivně zajímala nezisková organizace Thorn. Vyplývá to ze zprávy evropské ombudsmanky o střetu zájmů. Zaměstnanci Thornu totiž měli napojení na evropskou policejní agenturu Europol. Thorn v roce 2009 založili hollywoodští herci Ashton Kutcher a Demi Moore. Kutcher se s představiteli EU sešel až dvanáctkrát za tři roky.
Ashton Kutcher a Demi Mooreová

Ashton Kutcher a Demi Mooreová | foto: showthelove.com

Ashton Kutcher a Danny Masterson (Nashville, 7. června 2017)
Mila Kunisová a Ashton Kutcher (Hollywood, 3. května 2018)
Americký herec Ashton Kutcher vypovídá u soudu se sériovým vrahem Michaelem...
Ashton Kutcher (Los Angeles, 2. února 2023)
5 fotografií

„Představte si, že někdo ubližuje vašemu dítěti, které se nachází někde na území velkém jako Tichý oceán. Thorn nám dává mapu, díky které můžeme dítě zachránit,“ stojí na webových stránkách neziskové organizace Thorn jakožto prohlášení blíže nejmenovaného australského vyšetřovatele.

Brusel chce lidem šmírovat mobily. Obsah zpráv by museli operátoři sledovat a hlásit

Právě Thorn měl blízko k tomu stát se výsadním kontrolorem soukromých konverzací uživatelů v Evropské unii, pokud by byla přijata směrnice nazvaná jako chat control umožňující sledování online komunikace lidí s cílem potírat dětskou pornografi. O jejím přijetí budou členské státy hlasovat už v říjnu a výsledek je stále nejistý. Česko je proti.

Půda pro přijetí směrnice a jejího následného vykonávání se v Bruselu připravovala právě pro Thorn zaměřující se na prevenci zneužívání dětí na internetu. Neziskovka měla skrze dva pracovníky napojení na Europol, unijní organizaci pro prevenci a potírání zločinu. Jedním z nich byl Cathal Delaney, který nejprve pro Europol pracoval na pilotním projektu skenování konverzací, které mělo snáze odhalit distribuci dětské pornografie.

Spolu s dalším pracovníkem Europolu ale odešli na konci roku 2021 pracovat právě do společnosti Thorn. Jeden z dvojice se stal řadovým zaměstnancem, druhý z nich se do roku 2023 stihl vypracovat až do vedení firmy.

Proč Češi otočili? „Šmírovací“ směrnice se zpřísňovala, klíčové hlasování se blíží

Delaney byl krátce po svém přesunu do Thornu registrovaný jako lobbista v německém Bundestagu a skrze tuto roli si domluvil setkání se svými bývalými kolegy z Europolu. Důvod? Nabídka skenovacího softwaru, který bude lépe monitorovat dětskou pornografii.

Evropská ombudsmanka Emily O’Reillyová letos v únoru rozhodla o tom, že Europol při takovém jednání pochybil, když nebral dostatečně vážně rizika střetu zájmů při vyjednávání. Ombudsmanka doporučila Europolu, aby zpřísnil dohled nad rizikem střetu zájmů. Požadovala, aby do srpna letošního roku popsal, jaké konkrétní kroky učinil. Poslední veřejná zpráva evropského ombudsmana ohledně navrhované směrnice však pouze deklaruje odmítnutí zveřejnění všech dokumentů, které se chat control týkají.

Tucet setkání mezi Hollywoodem a Bruselem

Organizaci Thorn založili v roce 2009 herci Ashton Kutcher a Demi Moore. Od té doby jí vyjádřili podporu další známé osobnosti jako zpěvák Justin Timberlake, herec Ben Stiller nebo fotbalista Kaká. Postupem času se ale společnost dočkala i kritiky. V první řadě za to, že byť vystupuje jako charita, její zaměstnanci dostávají roční mzdy v řádu milionů dolarů, jak zjistila investigativa serveru Follow the Money. Problém pro reputaci Ashtona Kutchera a celou firmu pak přišel s případem herce Dannyho Mastersona.

Hvězdu seriálu Zlatá sedmdesátá odsoudili za znásilnění, hrozí mu doživotí

Herec ze seriálu Zlatá sedmdesátá byl v červnu roku 2023 odsouzen za dvě znásilnění. Kutcher přitom svého kolegu z branže hájil a ve veřejném vyjádření na svém Instagramu ho popsal jako „člověka, který jde příkladem“. Po kritice Kutcher v září před dvěma lety rezignoval na pozici ředitele ve společnosti Thorn.

Ještě předtím se stihl sejít například se švédskou eurokomisařkou Ylvou Johanssonovou, která v roce 2021 v Bruselu předložila první verzi chat control, pro kterou zvedla ruku i většina českých europoslanců a jež nakonec platila tři roky. Johanssonová po setkání s tehdejším ředitelem firmy uvedla, že „sdílí mnoho společných pohledů“. Celkově se podle webu Follow the Money stihl Kutcher setkat s představiteli Evropské unie až dvanáctkrát za tři roky.

Fiala odmítl „šmírovací“ návrh Evropské komise, chce vytvořit blokační menšinu

Odejdeme z Evropy, varovala šéfka Signalu

Pokud by směrnice prošla, neznamenalo by to pouze riziko ztráty soukromí internetových uživatelů v Evropské unii, ale i možný odliv investic technologických firem. Odchodem z EU už pohrozila například šéfka firmy Signal Meredith Whittakerová, která se zaměřuje především na šifrované konverzace. I ty by podle současného návrhu podléhaly skenování ze strany úřadů.

„Abych uvedla věci na pravou míru: odejdeme z EU, než abychom oslabily naše garance na soukromí uživatelů,“ napsala Whittakerová na sociální síti X.

Podle kybernetického experta Martina Hořického z BDO je takový scénář ale spíš nepravděpodobný. „Nevěřím tomu, že by provozovatelé odešli. Pamatuji si silná vyjádření o tom, že se někteří chystali opustit čínský trh, ale nakonec tam vždycky zůstali,“ vyjádřil se pro iDNES.cz.

5. září 2025  18:46,  aktualizováno  21:40

5. září 2025  21:37

