Skáče ze střechy a prchá. FBI ukázala video střelce na Kirka. Vance převezl rakev

  11:11
Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zveřejnil nové video člověka, který je podezřelý, že ve středu na univerzitě v Utahu zavraždil konzervativního aktivistu Charlieho Kirka. Po dotyčném úřady stále pátrají; ve čtvrtek informovaly o nalezení střelné zbraně.

Komisař pro veřejnou bezpečnost Beau Mason stanici NBC News sdělil, že neví, zda je podezřelý stále v Utahu. „Nevíme, vyšetřujeme oznámení ohledně lidí mimo stát a lidí, co žijí blízko,“ uvedl.

Viceprezident J. D. Vance dopravil ve svém vládním letadle s viceprezidentským volacím znakem Air Force Two rakev s Kirkem a Kirkovu rodinu do Phoenixu v Arizoně. (11. září 2025)
V Oremu v Utahu truchlí za zastřeleného Charlieho Kirka. (11. září 2025)
42 fotografií

Guvernér Utahu Spencer Cox informoval, že oznámení od veřejnosti úřady obdržely zhruba 7000. Na nově zveřejněném videu je vidět, jak kdosi prchá a skáče ze střechy, z níž se na Kirka střílelo. Úřady také zveřejnily řadu snímků podezřelého.

FBI nabízí odměnu 100 000 dolarů (2,1 milionu Kč) za informace, které povedou k jeho identifikaci.

Vyšetřovatelé mají záběry střelce na Kirka. Našli pušku a další stopy

Jedenatřicetiletého konzervativního politického aktivistu a stoupence prezidenta Donalda Trumpa Charlie útočník zastřelil jedinou ranou do krku při středeční debatě v areálu Utah Valley University ve městě Orem.

Trump označil Kirkovu smrt za politickou vraždu a nechal vlajky na federálních budovách na jeho počest do neděle spustit na půl žerdi. Posmrtně Kirkovi, který byl otcem dvou malých dětí a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi, udělí Prezidentskou medaili svobody, což je v USA nejvyšší civilní vyznamenání.

Kirk sekundy před smrtí zlehčoval střelby. Trumpův favorit dráždil, kritizoval i Kyjev

Viceprezident J. D. Vance mezitím dopravil ve svém vládním letadle s viceprezidentským volacím znakem Air Force Two rakev s Kirkem a Kirkovu rodinu do Phoenixu v Arizoně. Na snímcích je vidět, jak vdova Erika Kirková při vystupování z letounu drží za ruku viceprezidentovu manželku Ushu Vanceovou. Viceprezident je na snímcích zachycen, jak pomáhá vynést rakev do letadla.

