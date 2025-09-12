„Myslím, že ho máme,“ řekl Trump v rozhovoru se stanicí Fox News. Podezřelému je podle prezidenta 28 až 29 let. Řekl, že si pro něj přeje trest smrti. Dodal, že Utah to umožňuje. Jeho guvernér Spencer Cox naznačil, že bude o trest smrti usilovat.
Server New York Post s odkazem na úřady napsal, že podezřelým je 22letý muž z Utahu jménem Tyler Robinson.
Jedenatřicetiletého konzervativního politického aktivistu a stoupence prezidenta Trumpa Kirka útočník zastřelil jedinou ranou do krku při středeční debatě v areálu Utah Valley University ve městě Orem.
Policie podezřelého vzala do vazby. „Mají někoho, o kom si myslí, že to udělal,“ dodal prezident. „Někdo, kdo mu byl velmi blízký, řekl: ‚Hm, to je on,‘“ uvedl Trump.
Podle Trumpa byl dotyčným informátorem nejmenovaný duchovní, jenž má kontakty na americkou policii a spojil se svým známým, velitelem policie. Na dopadení podezřelého se také podílel jeho otec, prohlásil Trump.
Podrobnosti by podle něj měly úřady oznámit v nejbližší době. Agentuře Reuters mezitím zadržení podezřelého potvrdil také zdroj z bezpečnostních složek státu Utah.
Na otázku, zda šlo o izolovanou událost, Trump odpověděl, že se „tak zdá“. Podle něj nejsou zatím známky, že by podezřelý byl součástí širší sítě.
Trump poznamenal, že Kirk byl skvělý muž a byl pro něj „jako syn“. Už ve čtvrtek potvrdil, že se zúčastní Kirkova pohřbu.
Střelec z místa činu rychle zmizel a úřady po něm začaly usilovně pátrat. FBI nabídla odměnu 100 000 dolarů (2,1 milionu Kč) za informace, které povedou k jeho identifikaci. Cox informoval, že úřady obdržely od veřejnost zhruba 7 000 oznámení.
FBI též zveřejnila fotografie muže, kterého ve spojitosti s vraždou hledala. Zveřejnila i záběry muže seskakujícího ze střechy budovy kampusu, kde k činu došlo.