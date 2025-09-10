„Všichni se za Charlieho Kirka musíme modlit. Je to kus dobrého chlapa. Chraň ho pánbůh,“ uvedl Trump k postřelení amerického influencera.
Kirk je jedním z nejvýznamnějších aktivistů podporujících Trumpa a konzervativních mediálních osobností ve Spojených státech. Získal si miliony fanoušků a v roce 2012 spoluzaložil organizaci Turning Point USA, která prosazuje konzervativní politiku na středních a vysokých školách.
Americká policie FBI incident na Utah Valley University vyšetřuje, uvedl její ředitel Kash Patel. „Naše myšlenky jsou s Charliem, jeho blízkými a všemi postiženými. Agenti budou rychle na místě a FBI plně podporuje probíhající zásah a vyšetřování,“ uvedl Patel v příspěvku na X.
Těsně před střelbou Kirk zveřejnil příspěvek o události na univerzitě. „Univerzita je NADŠENÁ a PŘIPRAVENÁ na první zastávku americké Comeback Tour,“ napsal Kirk v příspěvku na X.
Kirk a jeho skupina mladých konzervativců si vybudovali renomé prostřednictvím sociálních médií a podcastů. Kirkova schopnost přilákat davy vedla ke klíčové roli v MAGA hnutí Donalda Trumpa.
Proti incidentu se ohradil i guvernér Utahu Spencer Cox. „Ti, kdo jsou za to zodpovědní, ponesou plnou odpovědnost. Násilí nemá v našem veřejném prostoru místo. Američané všech politických přesvědčení se musí sjednotit v odsouzení tohoto činu. Naše modlitby jsou s Charliem, jeho rodinou a všemi postiženými,“ uvedl.