Ostrý hoch republikánského tábora a velký podporovatel amerického prezidenta Donalda Trumpa, Charlie Kirk, byl ve středu těžce zraněn poté, co se na něho střílelo na akci v Utahu. Rozsah jeho zranění není jasný. Trump uvedl, že je potřeba se za něj modlit.
Charlie Kirk je jedním z nejslavnějších amerických konzervativních aktivistů. (24. října 2025) | foto: Reuters

„Všichni se za Charlieho Kirka musíme modlit. Je to kus dobrého chlapa. Chraň ho pánbůh,“ uvedl Trump k postřelení amerického influencera.

Kirk je jedním z nejvýznamnějších aktivistů podporujících Trumpa a konzervativních mediálních osobností ve Spojených státech. Získal si miliony fanoušků a v roce 2012 spoluzaložil organizaci Turning Point USA, která prosazuje konzervativní politiku na středních a vysokých školách.

Americká policie FBI incident na Utah Valley University vyšetřuje, uvedl její ředitel Kash Patel. „Naše myšlenky jsou s Charliem, jeho blízkými a všemi postiženými. Agenti budou rychle na místě a FBI plně podporuje probíhající zásah a vyšetřování,“ uvedl Patel v příspěvku na X.

Těsně před střelbou Kirk zveřejnil příspěvek o události na univerzitě. „Univerzita je NADŠENÁ a PŘIPRAVENÁ na první zastávku americké Comeback Tour,“ napsal Kirk v příspěvku na X.

Kirk a jeho skupina mladých konzervativců si vybudovali renomé prostřednictvím sociálních médií a podcastů. Kirkova schopnost přilákat davy vedla ke klíčové roli v MAGA hnutí Donalda Trumpa.

Proti incidentu se ohradil i guvernér Utahu Spencer Cox. „Ti, kdo jsou za to zodpovědní, ponesou plnou odpovědnost. Násilí nemá v našem veřejném prostoru místo. Američané všech politických přesvědčení se musí sjednotit v odsouzení tohoto činu. Naše modlitby jsou s Charliem, jeho rodinou a všemi postiženými,“ uvedl.

