Sochař vrazil do sochy Kirka jmění. Nikdo ji nechce, vyhrožují mu a ještě se zranil

Furnari do oceli, pryskyřice a práce investoval ze svého rovných sto tisíc dolarů (zhruba 2,3 milionu korun). S bláhovou představou, že bohatí dárci a obdivovatelé mrtvého aktivisty Kirka mu peníze obratem vynahradí, narazil. V online sbírce se mu sešel pouze zlomek financí v řádech tisíců až nižších desetitisíců dolarů, které ale nezvládnout ani pokrýt náklady.
„Myslel jsem si, že to bude rezonovat. Lidé jsou ale divní. Tím chci říct, že se nikdo nehrne s finanční podporou. Zatím jsem do toho vrazil všechny své peníze (...) je to totální, absolutní finanční noční můra,“ zlobil se sochař pro deník The Guardian.
Na adresu svých sledujících a veřejnosti nešetří kritikou: „Lidi jen mluví a mluví. Jsou tak strašně lakomí. Je to až nechutné, jak jsou lakomí.“
Jednatřicetiletého Charlieho Kirka, jednu z nejvlivnějších a nejvýraznějších tváří hnutí MAGA, loni v září zastřelili během politické debaty na univerzitě v Utahu. Sochař Furnari, který už v minulosti stvořil nadživotní sochy Cristiana Ronalda či Donalda Trumpa, se rozhodl, že zachytí Kirka vsedě na lavičce, s mikrofonem v ruce a v tričku s nápisem „Svoboda“.
Jako Michelangelův David, tvrdí sochař
Tvrdí, že ho k tvorbě nevedly sympatie ke Kirkovým radikálním a často silně rasistickým názorům. „Nebyl jsem jeho fanoušek. Když mluvil třeba o tom, že Palestina neexistuje, říkal jsem si, že se ten chlap asi zbláznil,“ svěřil se deníku The Guardian.
Své dílo prezentuje spíše jako poctu prvnímu dodatku americké ústavy o svobodě slova. „Proč to dělám? Ze stejného důvodu, proč Michelangelo vytesal Davida a da Vinci namaloval Monu Lisu. Prostě abych připomněl člověka a zachytil moment,“ vysvětlil sochař.
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„Opravdový hrdina.“ Trump udělil medaili svobody zabitému aktivistovi Kirkovi
Aby toho nebylo málo, tak se při práci na drahé soše umělec zranil. Ve svém ateliéru si zlomil nohu poté, co nešťastně zakopl o roli lepicí pásky. V kombinaci s výhrůžkami z levicově orientovaného New Yorku, kdy mu lidé do zpráv masově píší, že mu sochu zničí nebo ji přijdou pomočit, už Furnari nahlas uvažuje o tom, jestli si do dílny nepřinesl zlou auru. Jeho dřívější pokus o sochu Kirka byl podle jeho slov v Indianě zdemolován vandaly.
Sochař se ovšem nevzdává a na blížící se první výročí Kirkovy smrti, které připadá na 10. září, plánuje sochu odhalit přímo na slavném Times Square. Zve na něj i newyorského starostu a doufá, že pozornost turistů a médií konečně probudí v lidech štědrost.