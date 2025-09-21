Trump za sklem, slzy v očích. Tisíce příznivců se loučí s Charliem Kirkem

Za jejich potlesku se na své místo usadil i generální ředitel společnosti Tesla a někdejší vysoký představitel administrativy prezidenta Donalda Trumpa Elon Musk, popisuje CNN. Očekává se, že vrcholem nedělní piety bude Trumpův projev. Americký prezident zatím zpoza skla zdravil své příznivce.
|
Spolky kritizují Trumpa za zneužití Kirkovy smrti, televize přerušila show kvůli zmínce
Pastor Rob McCoy otevřel smuteční obřad tím, že zavzpomínal na Charlieho Kirka jako na oddaného křesťana. Desítky tisíc lidí stály na nohou a zpívaly píseň How great is our God (Jak veliký je náš Bůh) od Chrise Tomlina. Bylo zajímavé vidět, kolik účastníků zná slova písně, což podtrhuje, jak je Kirkovo hnutí úzce propojeno s křesťanskou vírou, podotkla stanice CNN. Poté se na pódiu vystřídalo mnoho řečníků z řad Kirkových blízkých a spolupracovníků.
„Tyran zemře a jeho vláda skončí; mučedník zemře a jeho vláda začne,“ řekl za hlasitého jásotu stadionu bývalý šéf štábu Kirkovy organizace Turning Point USA Mikey McCoy. Odkazoval tím na citát dánského filozofa Sörena Kierkegaarda.
Vzpomínkové bohoslužby se zúčastní i ministr obrany Pete Hegseth, ministr zahraničí Marco Rubio, šéfka tajných služeb Spojených států Tulsi Gabbardová, ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší a ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová. Očekávají se projevy amerického prezidenta Trumpa, viceprezidenta Spojených státu J. D. Vanceho a vdovy po zavražděném Kirkovi Eriky Kirkové.
|
„Pane prezidente, Charlie vás miloval.“ Vdova zveřejnila zemřelého Kirka v rakvi
Kirková už dříve uvedla, že bude pokračovat v aktivistově práci. Kirk v roce 2012 založil organizaci Turning Point USA, která dnes působí na řadě škol a univerzit a je největší konzervativní mládežnickou organizací v zemi.
Jedenatřicetiletého Kirka 10. září zastřelil útočník na univerzitě Utah Valley University ve městě Orem, když diskutoval se studenty. Dva dny nato byl zatčen 22letý Tyler Robinson, kterého vyšetřovatelé obvinili z vraždy s přitěžujícími okolnostmi a dalších souvisejících zločinů. Hrozí mu trest smrti.
|
„Byl jsem to já, je mi to líto.“ Podezřelý z vraždy Kirka se údajně přiznal ve zprávě
Federální vyšetřování Kirkovy vraždy nenašlo spojení mezi obžalovaným z vraždy a levicovými skupinami, proti kterým vystupuje Trump, uvedla NBC News.