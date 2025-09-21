Trump za sklem, slzy v očích. Tisíce příznivců se loučí s Charliem Kirkem

Autor: ,
  22:46
Za přísných bezpečnostních opatření se několik desítek tisíc lidí shromáždilo na stadionu v Glendale v Arizoně na poslední rozloučení se zastřeleným pravicovým aktivistou Charliem Kirkem. Stadion s kapacitou 73 tisíc lidí zaplnili diváci oblečení v červené, bílé a modré barvě.
Účastníci posledního rozloučení s Charliem Kirkem v arizonském Glendale (21....

Účastníci posledního rozloučení s Charliem Kirkem v arizonském Glendale (21. září 2025) | foto: Reuters

Účastníci posledního rozloučení s Charliem Kirkem v arizonském Glendale (21....
Donald Trump zdraví účastníky posledního rozloučení s Charliem Kirkem v...
Účastníci posledního rozloučení s Charliem Kirkem v arizonském Glendale (21....
Účastníci posledního rozloučení s Charliem Kirkem v arizonském Glendale (21....
89 fotografií

Za jejich potlesku se na své místo usadil i generální ředitel společnosti Tesla a někdejší vysoký představitel administrativy prezidenta Donalda Trumpa Elon Musk, popisuje CNN. Očekává se, že vrcholem nedělní piety bude Trumpův projev. Americký prezident zatím zpoza skla zdravil své příznivce.

Spolky kritizují Trumpa za zneužití Kirkovy smrti, televize přerušila show kvůli zmínce

Pastor Rob McCoy otevřel smuteční obřad tím, že zavzpomínal na Charlieho Kirka jako na oddaného křesťana. Desítky tisíc lidí stály na nohou a zpívaly píseň How great is our God (Jak veliký je náš Bůh) od Chrise Tomlina. Bylo zajímavé vidět, kolik účastníků zná slova písně, což podtrhuje, jak je Kirkovo hnutí úzce propojeno s křesťanskou vírou, podotkla stanice CNN. Poté se na pódiu vystřídalo mnoho řečníků z řad Kirkových blízkých a spolupracovníků.

„Tyran zemře a jeho vláda skončí; mučedník zemře a jeho vláda začne,“ řekl za hlasitého jásotu stadionu bývalý šéf štábu Kirkovy organizace Turning Point USA Mikey McCoy. Odkazoval tím na citát dánského filozofa Sörena Kierkegaarda.

Vzpomínkové bohoslužby se zúčastní i ministr obrany Pete Hegseth, ministr zahraničí Marco Rubio, šéfka tajných služeb Spojených států Tulsi Gabbardová, ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší a ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová. Očekávají se projevy amerického prezidenta Trumpa, viceprezidenta Spojených státu J. D. Vanceho a vdovy po zavražděném Kirkovi Eriky Kirkové.

„Pane prezidente, Charlie vás miloval.“ Vdova zveřejnila zemřelého Kirka v rakvi

Kirková už dříve uvedla, že bude pokračovat v aktivistově práci. Kirk v roce 2012 založil organizaci Turning Point USA, která dnes působí na řadě škol a univerzit a je největší konzervativní mládežnickou organizací v zemi.

Jedenatřicetiletého Kirka 10. září zastřelil útočník na univerzitě Utah Valley University ve městě Orem, když diskutoval se studenty. Dva dny nato byl zatčen 22letý Tyler Robinson, kterého vyšetřovatelé obvinili z vraždy s přitěžujícími okolnostmi a dalších souvisejících zločinů. Hrozí mu trest smrti.

„Byl jsem to já, je mi to líto.“ Podezřelý z vraždy Kirka se údajně přiznal ve zprávě

Federální vyšetřování Kirkovy vraždy nenašlo spojení mezi obžalovaným z vraždy a levicovými skupinami, proti kterým vystupuje Trump, uvedla NBC News.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Trump za sklem, slzy v očích. Tisíce příznivců se loučí s Charliem Kirkem

Za přísných bezpečnostních opatření se několik desítek tisíc lidí shromáždilo na stadionu v Glendale v Arizoně na poslední rozloučení se zastřeleným pravicovým aktivistou Charliem Kirkem. Stadion s...

21. září 2025  22:46

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

21. září 2025  22:02

Piráti ve volbách 2025: lídři, program, kandidáti

Piráti za sebou mají turbulentní rok, střídání u kormidla, odchod z vlády i nevelké úspěchy ve volbách. Dnes už jsou ale stabilní a nabízejí silnou kampaň i sliby. Daří se jim také zvyšovat...

21. září 2025  21:49

Kanada, Austrálie a Velká Británie uznaly oficiálně Stát Palestinu

Austrálie, Británie a Kanada formálně uznaly Stát Palestinu, na síti X to oznámili premiéři této trojice zemí. V prohlášeních premiéři Británie, Kanady a Austrálie Keir Starmer, Mark Carney a Anthony...

21. září 2025  15:22,  aktualizováno  21:42

Hnutí SPD ve volbách 2025: volební program, co slibují a kdo kandiduje?

V letošních sněmovních volbách chce SPD zkusit štěstí hned se třemi dalšími vlastenecky laděnými subjekty – Trikolorou, stranou PRO a Svobodnými. Voličům nabízejí tradiční témata i oblíbené jarmarky....

21. září 2025  20:17

Začíná soud v kauze Dozimetr. Obžalovaný Hlubuček chce výslech špiček STAN

Premium

V pondělí ráno začne soud řešit největší korupční kauzu za poslední roky – Dozimetr – obžalovaný exnáměstek pražského primátora Petr Hlubuček možná spoustu lidí překvapí. Bude pravděpodobně chtít,...

21. září 2025

Sovětská popová hvězda Pugačovová promluvila: Putin byl idol, toto je šok

Primadona ruské populární hudby Alla Pugačovová, která po začátku rozsáhlé ruské agrese v roce 2022 odešla do exilu, poprvé promluvila v dlouhém interview s exilovou novinářkou Katerinou Gordejevovou...

21. září 2025  19:36

Dálnici D4 zablokovala hromadná kolize několika aut, motorky i přívěsu s koněm

Na dálnici D4 směrem na Prahu došlo v neděli odpoledne k nehodě pěti vozidel včetně motocyklu a vozu s přívěsem, v němž byl kůň. Provoz v úseku mezi 12. a 14. kilometrem byl sice možný, ale jen se...

21. září 2025  18:05,  aktualizováno  19:36

Britové vyhlásili nejlepší „psí“ hospodu. Za pivo s mazlíčkem si rádi připlatí

Britové vyhlásili nejlepší hospodu přátelskou ke psům a vítězem se stal podnik jménem The Fairhaven, který se nachází v severozápadní Anglii. Průzkum ukázal, že dvě třetiny majitelů psů raději vidí v...

21. září 2025

Léto se s Českem rozloučilo tropickým dnem, nejtepleji bylo v Dobřanech u Plzně

V Česku druhý den v řadě padaly teplotní rekordy. V neděli je zaznamenalo 21 ze 171 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Dobřanech u Plzně, kde naměřili 30,4...

21. září 2025  18:40

Soutěžíme o rodinné vstupenky do BRuNO Family Parku v Brně
Soutěžíme o rodinné vstupenky do BRuNO Family Parku v Brně

Chcete si užít den plný zábavy, smíchu a dobrodružství, a to za každého počasí? Vypravte se do BRuNO Family Parku v Brně, kde se zabaví malí i...

Palestinský stát nebude, jen odměňujete terorismus, vzkázal Británii Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu představitelům Británie, Kanady a Austrálie vzkázal, že žádný palestinský stát nebude a že jejich oficiální uznání takového státního útvaru je „obrovskou odměnou...

21. září 2025  18:25

Zámecký rybník se stal dějištěm desátých nočních závodů dračích lodí

Padesát posádek dětských a dospělých pádlařů - z valné míry pádlařek - se zúčastnilo jubilejního desátého pátečního a sobotního závodu dračích lodí Půlnoční drak v Horní Cerekvi na Vysočině. Podle...

21. září 2025  18:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.