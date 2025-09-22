Republikáni oplakali svého mučedníka. Kirkovu smrt teď vyždímají ve volbách

Slovo „revival“ máme spojeno především s více či méně zdařilou imitací Beatles či Queen, Američané si pod ním však představují něco úplně jiného: náboženské probuzení pod náporem Ducha svatého, pokud možno na masových bohoslužbách pod širým nebem.
A právě v takovou evangelizační akci se změnila nedělní pieta za Charlieho Kirka. Vypadalo to, že politika jde na chvíli stranou a na prvním místě je vřelá víra. Na pódiu se střídali křesťanské kapely a evangeličtí pastoři, návštěvníci se kývali do rytmu gospelů a zvedali ruce k nebi a republikánští politici řečnili o Ježíšovi a duchovní spáse.
Vůči svým nepřátelům necítil nenávist, přál jim vše dobré. V tom jsem s Charliem nesouhlasil. Já své nepřátele nenávidím.