Republikáni oplakali svého mučedníka. Kirkovu smrt teď vyždímají ve volbách

Donald Trump a Erika Kirková během vystoupení na pietě za Charlieho Kirka (21. září 2025)

Adam Hájek
  20:00
Více než pět hodin trvala na stadionu ve Phoenixu tryzna za Charlieho Kirka. Republikáni v čele s Donaldem Trumpem ji změnili v demonstraci duchovní jednoty, což prezident v zákulisí potvrdil stiskem ruky se zapuzeným Elonem Muskem. Nedělní masová pieta se tak stala startovním výstřelem předvolební kampaně do Kongresu.

Slovo „revival“ máme spojeno především s více či méně zdařilou imitací Beatles či Queen, Američané si pod ním však představují něco úplně jiného: náboženské probuzení pod náporem Ducha svatého, pokud možno na masových bohoslužbách pod širým nebem.

A právě v takovou evangelizační akci se změnila nedělní pieta za Charlieho Kirka. Vypadalo to, že politika jde na chvíli stranou a na prvním místě je vřelá víra. Na pódiu se střídali křesťanské kapely a evangeličtí pastoři, návštěvníci se kývali do rytmu gospelů a zvedali ruce k nebi a republikánští politici řečnili o Ježíšovi a duchovní spáse.

Vůči svým nepřátelům necítil nenávist, přál jim vše dobré. V tom jsem s Charliem nesouhlasil. Já své nepřátele nenávidím.

Donald Trump

