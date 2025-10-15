„Opravdový hrdina.“ Trump udělil medaili svobody zabitému aktivistovi Kirkovi

Velký hrdina, který padl za svobodu projevu. Tak popsal zavražděného ultrakonzervativního aktivistu Charlieho Kirka americký prezident Donald Trump, než mu in memoriam udělil Prezidentskou medaili svobody. Ceremoniálu se v Bílém domě po jeho boku zúčastnila vdova Erika Kirková. Udělení nejvyššího civilního vyznamenání v USA Bílý dům naplánoval na nedožité 32. narozeniny Charlieho Kirka.
Při slavnostním udělení vyznamenání v úterý Trump zopakoval, že Kirka považuje za „opravdového amerického hrdinu“.

„Dnes jsme tady, abychom vzdali poctu a abychom zavzpomínali na nebojácného bojovníka za svobodu, milovaného vůdce, který povzbudil budoucí generaci jako nikdo jiný,“ uvedl Trump. Podle něj Kirk usiloval o „lepší a silnější Ameriku“.

Slova o mučednictví, slzy v očích. Tisíce příznivců se rozloučily s Charliem Kirkem

Ceremonie se zúčastnila vdova po aktivistovi Erika Kirková a přední představitelé vlády i zákonodárci z Republikánské strany.

Kirka zavraždil střelec 10. září při debatě u areálu univerzity v Utahu. Policii se později podařilo podezřelého z činu zadržet. Nyní mu hrozí až trest smrti. Trump a republikánští politici připisují vraždu krajní levici, ačkoliv nejsou poznatky, že by podezřelý z vraždy svůj čin projednával či zaštiťoval nějakou politickou organizací.

Konzervativní politici považují Kirka za odvážného zastánce svobody slova. Jeho kritici však poukazují, že Kirk šířil extremistické názory například na sexuální či etnické a rasové menšiny.

Podle agentury AP americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že zrušilo víza šesti lidem kvůli způsobu, jakým se vyjadřovali ke Kirkově smrti na sociálních sítích. Ministerstvo uvedlo, že se jednalo o cizince z Argentiny, Brazílie, Mexika, Německa, Paraguaye a Jižní Afriky, aniž by o nich sdělilo další detaily.

15. října 2025  6:44

14. října 2025  14:36,  aktualizováno 

