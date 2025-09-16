„Amerika nebude hostit cizince, kteří oslavují smrt našich občanů. Probíhá rušení víz. Pokud jste zde na základě víza a oslavujete veřejné zavraždění politické osobnosti, připravte se na to, že budete deportováni. V této zemi nejste vítáni,“ napsal Rubio.
Internetová skupina Charlie Kirk Data Foundation zároveň vytvořila databázi uživatelů sociálních sítí, kteří podle ní Kirka kritizovali nebo oslavovali jeho smrt.
|
ANALÝZA: Politické násilí? Přijatelné. Co dělá z lidí v USA střelce a jejich fandy
Skupina tvrdí, že do nedělního večera identifikovala na 60 000 lidí, a vyzývá, aby jí lidé „poskytli údaje pro Charlieho“. Anonymní organizátoři uvedli, že jejich cílem je „odstranit levicové radikály“ a přeměnit personální skladbu vysokých škol, bezpečnostních složek, vlády, zdravotnictví, byrokracie či právních a finančních institucí.
Vance vyzývá k udávání
Americký viceprezident a Kirkův přítel J. D. Vance v pondělí vyzval Američany, aby nahlašovali osoby oslavující Kirkovu smrt jejich zaměstnavatelům. „Konfrontujte je, a proč ne, zavolejte jejich zaměstnavateli. Nevěříme v politické násilí, ale věříme ve slušné chování,“ prohlásil Vance, když moderoval Kirkův podcast The Charlie Kirk Show.
Řada osob už byla v USA kvůli komentářům o Kirkovi v zaměstnání suspendována či dokonce propuštěna. Jsou mezi nimi piloti, zdravotníci, novináři učitelé či jeden zaměstnanec Tajné služby USA.
|
Kirkův vrah nespolupracuje. Jeho blízcí včetně transgender spolubydlícího ano
Kritici tvrdí, že takové propouštění ohrožuje svobodu projevu a ochranu zaměstnanců. Americké společnosti však mají rozsáhlé možnosti dávat zaměstnancům výpověď.
Komentátorka deníku The Washington Post Karen Attiahová podle serveru Axios uvedla, že byla propuštěna za to, že se vyjádřila proti politickému násilí, dvojím rasovým standardům a apatii Ameriky ke zbraním.
Hegseth nařídil opatření proti vojákům
Disciplinární opatření proti vojákům za příspěvky na sociálních sítích související s vraždou Kirka přijala rovněž americká armáda. Pentagon uplatňuje politiku nulové tolerance vůči těm, kteří podle něj Kirkovu smrt oslavují, uvedli američtí představitelé. Opatření nařídil ministr obrany Pete Hegseth, který Kirka osobně znal.
Prezident Donald Trump v souvislosti s atentátem na Kirka obvinil „radikály z levice“ a uvedl, že bude stíhat každého, kdo se podílel na této „zrůdnosti“.
|
V Utahu nastražili bombu pod auto televize informující o Kirkově případu
Trump rovněž prohlásil, že se zaměří na další politické násilí, včetně organizací, které ho financují a podporují. Členové jeho administrativy se k jeho postoji připojili. Ministr dopravy Sean Duffy například pochválil leteckou společnost United Airlines za propuštění pilota, který Kirka kritizoval.
Jednatřicetiletý Kirk byl vlivným Trumpovým spojencem a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi.
Kirkova vystoupení a debaty na univerzitách po celé zemi běžně přitahovaly davy lidí. Konzervativní aktivista měl na sociální síti X 5,2 milionu sledujících a byl moderátorem populárního podcastu The Charlie Kirk Show.
Úřady v souvislosti s atentátem na Kirka zatkly 22letého Tylera Robinsona, který je podle státních záznamů registrovaným voličem, avšak není členem žádné politické strany. Guvernér Utahu Spencer Cox podle deníku The New York Times v neděli uvedl, že podezřelý je zastáncem „levicové ideologie“.