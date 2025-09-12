ANALÝZA: Z kultury umlčování je v USA kultura atentátů. Kirka zabili jako psa

Amerika má další politickou vraždu. Cancel culture, politika zrušení, tedy soudružská snaha odstranit, umlčet a vypálit všechny jiné názory a jejich nositele, se změnila v politiku atentátů.
U nás Kirk nebyl zrovna znám, ve čtvrtek ho někde degradovali na „influencera“, ale pokud bychom srovnávali mango a blumu, dalo by se s velkou licencí říct, že měl pozici a vliv asi jako před minulými volbami Mikuláš Minář z Milionu chvilek.
Jestliže se někdo musí bát zabijáka i při výměně názorů mezi americkými studenty, fičí USA na pěkně nebezpečné skluzavce.