Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
O zasažené obci Koroty v Charkovské oblasti informoval šéf Charkovské oblastní státní správy Oleh Syněbuhov. V důsledku útoku zahynula 81letá žena a 83letý muž, jak informoval web Ukrinform.
„Dalších 11 lidí utrpělo akutní reakci na stres, mezi nimi dvouměsíční chlapec a osmiletá dívka. Všem byla poskytnuta nezbytná lékařská péče,“ uvedl v příspěvku na Telegramu Syněbuhov.
Podle jeho údajů poškodily ruské bezpilotní letouny dalších 13 soukromých domů, automobil a vyvolaný požár zničil hospodářskou budovu. „Všechny záchranné složky pracovaly v zesíleném režimu a likvidovaly následky nepřátelského útoku,“ dodal představitel.
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Terčem pozdějšího ranního útoku se stal 24podlažní obytný dům ve Svatošynské čtvrti v Kyjevě. Jak uvádí Ukrinform, informoval o tom starosta města Vitalij Kličko na Telegramu. „Došlo k zásahu na úrovni 20. patra, vypukl požár,“ píše se v příspěvku. Kyjevská městská vojenská správa (KMVA) informovala o jedné oběti a jednom zraněném. Útok na univerzitu ve městě Kremenčuk v Poltavské oblasti si podle místních úřadů vyžádal dva zraněné.