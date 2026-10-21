Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nejnovější ruský útok si vyžádal tři oběti, v Kyjevě vzplál bytový dům

Autor: ,
  8:12
Dva lidé zemřeli po nočním ruském útoku poblíž druhého největšího ukrajinského města Charkov, informovaly úřady. Ruské údery hlásí i Kyjev, kde po zásahu vzplál 24podlažní bytový dům, a univerzita v Poltavské oblasti. Úřady hlavního města zatím potvrdily jednu oběť a jednu zraněnou osobu.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

O zasažené obci Koroty v Charkovské oblasti informoval šéf Charkovské oblastní státní správy Oleh Syněbuhov. V důsledku útoku zahynula 81letá žena a 83letý muž, jak informoval web Ukrinform.

Kyjevský bytový dům, jehož dvacáté podlaží zasáhly ruské drony. (21. října 2026)
Kyjevský bytový dům, jehož dvacáté podlaží zasáhly ruské drony. (21. října 2026)
Kyjevští dělníci pomáhají kolem bytového domu, který zasáhly ruské drony. (21. října 2026)
Lidé vzhlíží k místu zásahu ruského dronu do kyjevského bytového domu. (21. října 2026)
24 fotografií

„Dalších 11 lidí utrpělo akutní reakci na stres, mezi nimi dvouměsíční chlapec a osmiletá dívka. Všem byla poskytnuta nezbytná lékařská péče,“ uvedl v příspěvku na Telegramu Syněbuhov.

Podle jeho údajů poškodily ruské bezpilotní letouny dalších 13 soukromých domů, automobil a vyvolaný požár zničil hospodářskou budovu. „Všechny záchranné složky pracovaly v zesíleném režimu a likvidovaly následky nepřátelského útoku,“ dodal představitel.

Ukrajina překáží konci války, sama musí chtít to urovnat, řekl Trump

Terčem pozdějšího ranního útoku se stal 24podlažní obytný dům ve Svatošynské čtvrti v Kyjevě. Jak uvádí Ukrinform, informoval o tom starosta města Vitalij Kličko na Telegramu. „Došlo k zásahu na úrovni 20. patra, vypukl požár,“ píše se v příspěvku. Kyjevská městská vojenská správa (KMVA) informovala o jedné oběti a jednom zraněném. Útok na univerzitu ve městě Kremenčuk v Poltavské oblasti si podle místních úřadů vyžádal dva zraněné.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...

Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu

Oficiální fotografie nové zvláštní velvyslankyně pro monitorování a boj proti...

Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...

Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou

Premium
Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii. Na snímku vlevo...

Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...

Dětem darovala jmění, ale smějí se jí kvůli vzhledu. Miliardář Dell se manželky zastal

Susan a Michael Dellovi u Donalda Trumpa

Americká filantropka Susan Dellová věnovala se svým manželem miliardy dolarů na budoucnost amerických dětí, místo vděku se však na internetu dočkala posměchu kvůli svému vzhledu. A tak se zakladatel...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Poslanci posuzují návrh schodku 386 miliard. Dluhy nikam nezmizí, řekl Hřib

Přímý přenos
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib ve Sněmovně (20. října 2026)

Státní rozpočet na rok 2027 s navrženým schodkem 386 miliard korun začínají projednávat poslanci. Zatímco premiér Andrej Babiš i ministryně financí za ANO Alena Schillerová označují rozpočet za...

21. října 2026  5:02,  aktualizováno  9:09

Konečná se přidala k Patriotům pro Evropu. Mé priority se nezměnily, vzkázala

Kateřina Konečná oznámila prohru Stačilo. Volební štáb Stačilo je v hotelu...

Europoslankyně Kateřina Konečná se v Evropském parlamentu přidala k frakci Patrioti pro Evropu. Doposud nebyla členkou žádné frakce. „Rozhodnutí vstoupit do frakce Patrioti pro Evropu nevzniklo náhle...

21. října 2026  8:57,  aktualizováno  9:07

Konec hornické dominanty. Těžní věž Dolu ČSA poslal k zemi více než metrák trhaviny

K zemi dnes půjde skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné (vpravo).

Sedmdesátimetrová skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné definitivně zmizí. Betonovou stavbu, která na okraji města stála přes šedesát let, srovnal odstřel se zemí ve středu v 9:00 hodin. Část...

21. října 2026,  aktualizováno  9:04

Tajné výcvikové tábory? Radikální levice prý cvičí gerilový boj v pustině u Limoges

Premium
Policie se střetla s protestujícími během demonstrace v Paříži Vadí jim růst...

Do francouzského šoku z pouliční války hodil bombu známý politik, který prohlásil, že milice krajní levice má v odlehlé krajině střední Francie výcvikové tábory pro vedení městské války a diverzních...

21. října 2026

Foltýn za nášivku proti Putinovi trest nedostal. Budu bojovat jako lev, zuří Rajchl

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Plukovník Otakar Foltýn vyvázl z incidentu s neschválenou nášivkou bez kázeňského postihu. Během srpnové služební cesty na Ukrajinu se na jeho polní uniformě objevil vulgární vzkaz mířený na ruského...

21. října 2026  8:56

Pobodání před nádražím v Plzni, policie zadržela podezřelého

ilustrační snímek

Policisté v Plzni řeší pokus o vraždu, který se stal na tamním hlavním nádraží. Při incidentu podle kriminalistů dnes zrána jeden bezdomovec pobodal druhého. Podezřelého muže policie zadržela.

21. října 2026,  aktualizováno  8:49

Osmdesátky, devadesátky a velká pomsta. Martin Hofmann se představí jako Věřitel

Martin Hofmann v seriálu Věřitel

Režisér Jan Pachl natáčí pro Oneplay šestidílnou sérii Věřitel, v níž se vrátíme do divokých devadesátek i tuhých osmdesátých let. V hlavní roli emigranta vracejícího se domů a toužícího po pomstě...

21. října 2026  8:32

Starostou Semil bude poslanec Pražák, senátorka Mlejnková zasedne v radě

Starostou bude David Pražák (uprostřed), místostarosty Tomáš Sábl (vlevo) a...

Novým semilským starostou se stane poslanec David Pražák za ANO. Hnutí se na tom domluvilo s uskupením Moje Semily, které volby vyhrálo. Jeho lídr Sebastian Kuršel bude prvním místostarostou. Na...

21. října 2026  8:19

Nejnovější ruský útok si vyžádal tři oběti, v Kyjevě vzplál bytový dům

ilustrační snímek

Dva lidé zemřeli po nočním ruském útoku poblíž druhého největšího ukrajinského města Charkov, informovaly úřady. Ruské údery hlásí i Kyjev, kde po zásahu vzplál 24podlažní bytový dům, a univerzita v...

21. října 2026  8:12

Koalice v Hradci zůstane tříčlenná. Odmítla podmínky ODS a bude vládnout bez ní

Úspěšné partaje v čele s primátorkou Pavlínou Springerovou jednají v hostinci...

Občanští demokraté nebudou po volbách pokračovat ve vedení téměř stotisícového Hradce Králové. Dohodnutá koalice HDK a TOP 09, Pirátů a STAN a Změny, Zelených a lidovců odmítla jejich programové...

21. října 2026  7:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kvůli havárii potrubí na severu Prahy budou desítky tisíc lidí bez pitné vody

ilustrační snímek

Kvůli havárii vodovodního potrubí budou desítky tisíc lidí na severu Prahy bez pitné vody. Výluka se dotkne části Ďáblic a Proseka. Polikliniku Prosek havárie nezasáhne.

21. října 2026  7:11

Po roce ztrát opět na vzestupu. Podle Muska pomohlo SpaceX sloučení s Teslou

Muskovo město Starbase roste raketovým tempem. S ním ale i odpor části...

Šéf americké společnosti SpaceX Elon Musk označil za dobrý nápad možnost spojení firmy s výrobcem elektromobilů Tesla. Učinil tak krátce poté, co SpaceX oznámila, že po více než roce ztrát ve třetím...

21. října 2026  6:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×