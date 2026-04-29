List Financial Times s odvoláním na nejmenované zdroje napsal, že Davisová pociťovala stále větší frustraci kvůli Trumpově nedostatečné podpoře Ruskem napadené Ukrajiny.
Resort zahraničí to ale odmítl. „Naznačovat, že Davisová končí kvůli sporům s Trumpem, je chybné,“ řekl mluvčí resortu Tommy Piggot. „Do doby, než v červnu 2026 odjede z Kyjeva a odejde z ministerstva do důchodu, bude velvyslankyně Davisová hrdě prosazovat politiku prezidenta Trumpa,“ uvedl také Piggot.
Davisovou Trump jmenoval do vedení americké ambasády v Kyjevě loni v květnu poté, co odstoupila její předchůdkyně, jiná kariérní diplomatka Bridget Brinková.
Brinkovou, která byla před příchodem na Ukrajinu velvyslankyní na Slovensku, do funkce velvyslankyně v Kyjevě jmenoval předchozí americký prezident Joe Biden. V současnosti kandiduje za demokraty do Kongresu. Už dříve řekla, že ji stále více znepokojuje, jak Trump ustupuje Rusku a jak „tlačí na oběť, na Ukrajinu“.
Trump při svém loňském návratu do Bílého domu sliboval, že ruskou válku proti Ukrajině rychle ukončí, ale doposud se mu nepodařilo dosáhnout většího pokroku. Ruská armáda invazi na Ukrajinu zahájila 24. února 2022 na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina, a rozpoutala tak největší konflikt v Evropě od konce druhé světové války.